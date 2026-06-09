Отели в Дубае резко подешевели: цены упали вчетверо

Роскошные отели Дубая начали массово снижать цены из-за нехватки иностранных туристов. Некоторые предложения для местных жителей оказались в четыре раза дешевле обычных тарифов. Об этом пишет HotNews .

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Как изменились цены

На искусственном острове Пальма Джумейра пятизвездочные отели решили сделать ставку на жителей ОАЭ. Именно благодаря специальным предложениям для резидентов вестибюля дорогих отелей снова начали наполняться гостями в выходные и праздничные дни.

Ливанский врач Фади Искандарани, живущий в Дубае уже пять лет, рассказал, что раньше даже не рассматривал возможность отдыха на Пальме из-за высоких цен. По его словам, льготный тариф для резидентов оказался почти в четыре раза ниже стандартного.

Несмотря на скидки, туристическая отрасль пока не вернулась к прежним показателям. В некоторых отелях из-за нехватки гостей пришлось закрывать целые этажи.

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В прошлом году Дубай принял 19,5 миллионов туристов. В городе работали 827 гостиниц, из которых 173 имели статус пятизвездочных, а средняя заполняемость номерного фонда превышала 80%.

Ситуация изменилась после войны в Иране, последствия которой ощутили и страны Персидского залива. Конфликт оказал негативное влияние на репутацию региона как стабильного туристического направления.

Генеральный менеджер отеля Anantara The Palm Майкл Робинсон отметил, что после вступления в силу перемирия 8 апреля часть туристов вернулась, однако поток гостей остается ограниченным.

Чтобы поддержать заполняемость, отель предлагает местным жителям скидки до 50%. По словам Робинсона, в субботу показатель загруженности часто превышает 90%, однако с понедельника по четверг он падает до 20−30%.

В то же время, руководитель гостиницы сомневается, что такая модель сможет долго оставаться эффективной. Особые опасения вызывает июль, когда начнутся школьные каникулы и многие семьи покинут Дубай на период летнего отдыха.

Часть гостиниц уже прибегла к более радикальным шагам. Некоторые заведения временно закрылись для проведения ремонтов. Среди них оказался и знаменитый Бурдж-аль-Араб.

Остальные отели сокращают персонал или урезают зарплаты. Один из сотрудников гостиницы в центре города на условиях анонимности сообщил, что его заработок снизили на 40%.

Также в ряде заведений работникам предлагают уходить в отпуск за свой счет из-за нехватки клиентов.