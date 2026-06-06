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6 июня 2026, 16:03 Читати українською

НБУ обновил правила инкассации и перевозки валютных ценностей

Национальный банк обновил порядок организации инкассации денежных средств и перевозки валютных ценностей. Новые правила будут касаться как коммерческих банков, так и юридических лиц, имеющих лицензию на операции с наличными деньгами (СИТ-компаний). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ обновил правила инкассации и перевозки валютных ценностей
Фото: НБУ

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По словам НБУ, изменения, прежде всего, направлены на обеспечение соответствия нормам Европейского Союза и обновленного законодательства Украины. Они будут способствовать повышению прозрачности функционирования платежной инфраструктуры, минимизации рисков ее использования в противоправных целях и, как следствие, детенизации экономики.

Что меняется

В частности, Нацбанк:

  • распространил требования к организации инкассации средств и перевозки действующих для банков валютных ценностей на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов (его подразделения). Это связано с введением в действие норм Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине», который состоится 26 июня этого года;
  • установил запрет на проведение инкассации клиентов подразделениями инкассации в помещении банка, инкассаторской компании или компании по обработке наличных денег, а также требование о необходимости проведения инкассации программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) непосредственно инкассаторами банков и СИТ-компаний;
  • уточнил требования о составе бригады инкассации при наличии огнестрельного оружия во время инкассации и перевозки ценностей и предусмотрел запрет на пребывание в оперативном автотранспорте на маршрутах инкассации и перевозки ценностей посторонних лиц, не имеющих отношения к проведению инкассации средств и перевозки валютных ценностей, а также обязал банки и их внутренние документы. Такие нормы направлены на усиление защиты ценностей, которые инкассируются и перевозятся;
  • определил условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;
  • предусмотрел возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами с учетом положений Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 16 ноября 2011 г. № 1214/2011;
  • привел определение ряда терминов в соответствии с положениями Закона Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроль за операциями с ними»;
  • определил формы годовой отчетности для банков и СИТ-компаний, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

«Такие нововведения будут способствовать повышению эффективности инкассации средств и перевозки валютных ценностей по Украине, упорядочению и усилению контроля над деятельностью банков и СИТ-компаний, а также гармонизации регулирования в этой сфере с актуальными нормами, в частности ЕС», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ от 4 июня 2026 № 59 «Об утверждении Изменений в Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине».

Напомним

На 1 июня 2026 года на рынке инкассаторских услуг в Украине работало 20 банков и 10 СИТ-компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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