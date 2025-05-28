По оперативным данным НБУ, в апреле бизнес и население принесли в банки на депозиты 56,8 млрд грн. При этом ставки для обеих групп за месяц выросли незначительно. Как менялась доходность вкладов в мае, и какие условия частным вкладчикам предлагают банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Малые банки приостановили повышение доходности вкладов: на каких процентах заканчивают май
Из 56,8 млрд грн большую часть вкладывали в гривны: по сравнению с предыдущим месяцем, корпоративный сектор принес 16,5 млрд грн (+1,5%), физлица — 26,4 млрд (+3,3%).
Больше вкладывались домохозяйства и в депозиты в СКВ. Если средства бизнеса на валютных вкладах выросли за месяц на 1,7% (+6,86 млрд грн), то население вложилось в валютные депозиты на 2,2% больше, чем в марте (+9,14 млрд грн).
В целом на вкладах бизнес в апреле держал 1,5 трлн грн, население — 1,26 трлн грн.
Средневзвешенные процентные ставки в гривне по новым депозитам для бизнес-клиентов выросли более существенно, чем для физлиц, — на 0,37 п.п., а для населения — всего на 0,12 п.п. В валюте для обеих групп клиентов ставка почти не изменилась, скорректировавшись на 0,01 п.п. за месяц.
По данным же ФГВФЛ, доля срочных вкладов физлиц в общей структуре вкладов почти не изменилась: в апреле она составила 30,22%, уменьшившись за месяц на 0,1 п.п. По-прежнему большинство предпочитает держать собственные деньги на вкладах до востребования: в апреле их доля увеличилась на 0,1 п.п. — до 69,78%.
Денег «середнячков», то есть вкладчиков, которые держат на депозитах от 200 до 600 тыс. грн, за месяц уменьшилось, равно как и средств крупнейшей группы вкладчиков, с вкладами до 200 тыс. грн. Вместо этого вкладчики с самыми большими суммами увеличили средства на депозитах.
|Группа вкладчиков
|% вкладчиков
|% сумм вкладов
|до 200 тыс. грн
|98,12 (-0,04)
|28,15 (-0,23)
|от 200 до 600 тыс. грн
|1,32 (+0,02)
|21,7 (-0,20)
|свыше 600 тыс. грн
|0,56 (+0,02)
|50,15 (+0,43)
*Данные ФГВФЛ на 1.05.25, по сравнению с 1.04.25
Что будет дальше со ставками
В прошлый раз «Минфин» спросил о перспективах повышения депозитных ставок у представителей крупных банков. Большинство из них считали, что темпы повышения будут замедляться, и существенных изменений летом не произойдет. Среди основных причин — замедление инфляции, прогнозируемое НБУ.
Из-за этого регулятор вряд ли будет повышать учетную ставку и другие рабочие ставки, влияющие на уровень ставок по депозитам финучреждений.
«Рост ставок по гривневым вкладам физлиц отражал предварительное повышение учетной ставки НБУ до 15% и статистические данные по ускорению инфляции. Впрочем, мы считаем, что дополнительное повышение ставок по гривневым депозитам физлиц не ожидается вследствие исчерпания факторов роста и отсутствия ожидания дополнительного повышения учетной ставки и дополнительного ускорения инфляции», — объясняет руководитель управления риск-менеджмента МТБ Банка Геннадий Качуровский.
«В краткосрочной перспективе существенных изменений в доходности мы в Юнекс Банке не ожидаем. Если повышение и произойдет, то оно, вероятно, не будет достигать такого уровня, как в апреле, рост не превысит 0,5−1,5 п.п.», — говорит директор по маркетингу банка Алина Компанец.
«Согласно опросам, бизнес и население через год ожидают инфляцию на уровне около 10%. Следовательно, сбережения в гривневых депозитах и ОВГЗ должны обеспечить должную защиту средств от инфляции. <...> Сейчас многие банки предлагают гривневые депозиты с доходностью 15% годовых и более (до налогообложения доходов)», — считают в НБУ.
С какими депозитными ставками украинские банки заканчивают май
|Срок
|Малые банки
|Крупные банки
|3 мес.
|14,19 (+0,13)
|13,06 (+0,05)
|6 мес.
|14,65 (+0,15)
|13,67 (+0,07)
|9 мес.
|14,28 (-0,29)
|13,87 (+0,09)
|12 мес.
|14,62 (+0,27)
|13,55 (+0,17)
*% годовых. Средние ставки на 05.25, по сравнению с 04.25. Данные «Минфина»
17,3% годовых под трехмесячные вклады можно получить в банке Клиринговый Дом. Самую высокую ставку по полугодовым вкладам предлагает Альтбанк (17% годовых). Самое лучшее предложение по 9-месячным и годовым вкладам — в Асвио банке (16,8% и 16,85% годовых).
Как банки меняли ставки
Среди участников обзора только один банк менял ставки в гривне: Асвио банк. Больше всего банк прибавил к годовым вкладам (1,1 п.п.), меньше всего — к трехмесячным. Разрыв между доходностью всех вкладов в линейке выравнялся почти на один уровень: больше всего банк после изменений платит по годовым вкладам (16,85% годовых), меньше всего (16,7% годовых) — по трехмесячным.
В отличие от крупных коллег, малые банки почти не трогали ставки в СКВ. Хотя без некоторых корректировок не обошлось.
Так, РВС банк несколько снизил доходность вкладов в долларе и евро в год: в обеих валютах — на 0,05 п.п. — до 1,95% годовых.
В то же время Бизбанк добавил 0,5 п.п. к доходности вкладов в долларе на полгода и год и теперь платит по ним 2,45% и 2,5% годовых соответственно.
Снижение крупными банками ставок в СКВ банкиры не комментируют, но говорят, что рост их доходности тоже не стоит ожидать. «Из-за низкой доходности валютных депозитов их, скорее, нужно рассматривать, как элемент сбережения, а не приумножения средств», — говорит Алина Компанец.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,85%
|1,10%
|16,80%
|0,80%
|16,75%
|0,50%
|16,70%
|0,20%
|-
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,10%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|16,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|13,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,90%
|-
|15,65%
|-
|17,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.05.2025−26.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,85%
|-
|2,60%
|-
|2,60%
|-
|2,35%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|0,50%
|-
|-
|2,45%
|0,50%
|1,85%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,95%
|0,05%
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.05.2025−26.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,95%
|0,05%
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,35%
|-
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.05.2025−26.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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