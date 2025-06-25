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25 июня 2025, 14:30 Читати українською

Небольшие банки изменили стратегию привлечения средств у населения

Малые банки держат ставки почти без изменений. Какие условия они сейчас предлагают частным клиентам, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 19 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 16,85% - 16,80% - 16,75% - 16,70% - - - Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% - - - Кристалбанк* 16,25% - 15,50% - 16,75% - 16,75% - 6,00% - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - - Бизбанк 16,20% - - - 16,35% 0,25% 16,00% - 5,00% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% - Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% - - - Полтава-Банк 15,50% - 13,50% - 16,00% - - - 0,01% - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Украинский капитал* 15,00% - 14,75% - 14,50% - 13,50% 1,00% 3,00% - РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Международный Инвестиционный Банк 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,50% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Малые банки, равно как и крупные, почти не двигаются в вопросе изменения доходности гривневых вкладов. Основная причина — ожидание усмирения темпов инфляции (в мае в годовом измерении она составила 15,9%) и, соответственно, снижения учетной ставки, и, возможно, других рабочих ставок регулятора.

В этом году НБУ дважды повышал учетную ставку по депозитным сертификатам, чтобы поддержать спрос на гривневые инструменты. В итоге, говорится в свежем Отчете «О финансовой стабильности», привлечение средств для банков подорожало.

Малые банки завершают июнь почти на тех же уровнях депозитных ставок в нацвалюте, что и в мае. Средние ставки по вкладам на 3 месяца сократились на 0,09 п.п. — до 14,1% годовых, на 1 год — выросли на 0,04 п.п. — до 14,66% годовых, доходность вкладов на 6 и 9 месяцев не изменилась, оставшись на уровне 14,65% и 14,28% годовых соответственно.

«Со снижением инфляционного давления рыночные ставки ожидаемо пойдут вниз, что усилит давление на маржу уже из-за снижения доходности активов. Банкам следует учитывать эти риски при планировании структуры активов и в большей степени полагаться на инструменты с более стабильной доходностью, например, кредиты», — говорится в Отчете. То есть Нацбанк снова призывает подчиненных отказаться от легких заработков на его депозитных сертификатах и снова вспомнить о своем назначении кровеносной системы экономики, расширяя кредитование.

Нацбанк также намекает, что будет придерживаться жесткой монетарной политики.

«Одна из предпосылок снижения инфляционного давления — поддержание жесткой монетарной политики. Усиление монетарных условий с конца прошлого года способствовало росту процентных ставок по сбережениям и поддержало инвестиции населения и бизнеса в гривневые срочные инструменты», — убеждены в НБУ.

В то же время аналитики считают, что в государственной финсистеме сложился дефицит именно гривны и избыток инвалюты, а значит, государству следовало бы задуматься над тем, чтобы привлекать через эффективные фининструменты эти средства на финансирование обороны.

Банки же сохраняют по валютным депозитам мизерные ставки, объясняя это отсутствием широкого выбора эффективных инструментов заработков на привлеченной СКВ.

Как банки меняли ставки

Бизбанк добавил 0,25 п.п. к доходности вкладов в гривне на полгода и теперь платит по ним 16,35% годовых. Проценты годовых вкладов в евро увеличились здесь на 0,75 п.п. — до 0,85% годовых, полугодовых — на 0,65 п.п. — до 0,75% годовых, и трехмесячных — на 0,55 п.п. — до 0,65% годовых.

Банк Украинский капитал порезал ставку по гривневым депозитам на 3 месяца сразу на 1 п.п. — до 13,5% годовых.

РВС Банк снизил доходность годовых вкладов в долларе и евро на 0,05 п.п. — до 1,9% годовых.

Кристалбанк снизил все ставки по вкладам в евро. После изменений банк платит больше всего по годовым вкладам (1,35% годовых), заработки по полугодовым «похудели» до 1,15% годовых, по трехмесячным — до 1% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,85% - 16,80% - 16,75% - 16,70% - - -
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% - - -
Кристалбанк* 16,25% - 15,50% - 16,75% - 16,75% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - -
Бизбанк 16,20% - - - 16,35% 0,25% 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% - - -
Полтава-Банк 15,50% - 13,50% - 16,00% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Украинский капитал* 15,00% - 14,75% - 14,50% - 13,50% 1,00% 3,00% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Международный Инвестиционный Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.06.2025−23.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,85% - 2,60% - 2,60% - 2,35% - - -
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,90% 0,05% - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 2,30% - 2,25% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.06.2025−23.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,90% 0,05% - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Кристалбанк* 1,35% 0,45% - - 1,15% 0,35% 1,00% 0,25% 0,05% -
Кредитвест Банк 1,35% - 1,10% - 0,85% - 0,60% - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Бизбанк 0,85% 0,75% - - 0,75% 0,65% 0,65% 0,55% - -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,35% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.06.2025−23.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
25 июня 2025, 14:41
#
> депозитним портфелем до 2 млрд грн.

На кого узагалі розрахована ця стаття :) ?
+
+15
ValNa82
ValNa82
25 июня 2025, 16:04
#
З такими ставками, далеко банки не «заїдуть», краще вже в валюту вкладатись, щоб хоч те інфляція не зїла. Вже діло не збільшити, а хоча б не зменшити свої статки (
+
0
energy1
energy1
25 июня 2025, 17:00
#
А чому в огляді відсутній Європробанк?
+
0
adixnjme
adixnjme
25 июня 2025, 17:20
#
Спробуйте почитати там де пише «Із методикою дослідження можна ознайомитися ТУТ», і відразу все зрозумієте
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