Украинцы хранят в банках рекордные 1,55 трлн грн: кто реально становится богаче

Население не спешит тратить свои деньги: на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в украинских банках достигла 1 552,8 млрд грн. За прошлый месяц деньги в банковской системе выросли на 18 млрд грн, но есть нюансы. О них и актуальных депозитных ставках банков с портфелем вкладов населения до 2 млрд грн — расскажем в свежем депозитном обзоре «Минфина».

Хотя доля средств бизнеса несколько превышает долю вложений населения, но в целом деньги клиентов формируют более 90% обязательств и неизменно остаются базой фондирования банков — об этом НБУ пишет в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.

Рост накоплений населения в банках регулятор объясняет улучшением финансового состояния украинских домохозяйств.

«Во втором полугодии зарплаты в частном секторе, по оценкам на основе данных банков, в дальнейшем росли темпами более 20% в год. Этому способствовали дальнейшее снижение безработицы и повышение средней заработной платы. Рост доходов позволяет населению больше экономить. Наблюдается прирост средств населения на текущих счетах и депозитах в банках», — отмечают аналитики Национального банка.

Там также уточняют, что объем вкладов в банках растет в первую очередь за счет увеличения средней суммы.

«С начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, тогда как средний размер — на 63%», — подсчитали в НБУ.

Кроме того, размер гривневых депозитов увеличивается значительно быстрее, чем валютных. При этом средства населения в гривне увеличивают банки всех групп. Но, как отмечают в Нацбанке, «частным банкам это удается почти в два раза быстрее, чем иностранным: годовые темпы роста составляют 24% и 15% соответственно».

Также, по подсчетам НБУ, с декабря 2020 года доля валютных обязательств снизилась с 40% до 33%.

«В обязательствах в иностранной валюте в дальнейшем доминируют долларовые, что составляет около двух третей всех средств. В то же время постоянно растет доля евро — с 26% в декабре 2020 года до 33% в сентябре 2025 года», — уточняют в Нацбанке.

Приведенные данные выглядят довольно оптимистично: население становится богаче, доверяет банковской системе и национальной валюте. Но данная статистика будет неполной, если не учитывать и другие данные.

Во-первых, сам регулятор отмечает, что темпы роста средств клиентов в банках снизились.

«Деньги населения во всех валютах за год увеличились на 15%, гривневые вклады росли лишь незначительно быстрее. Это самые низкие темпы притоков гривневых средств в банки за период полномасштабной войны, и меньше, чем до 2022 года», — говорится в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.

Во-вторых, львиная доля денег населения стабильно остается на карточных или текущих счетах: на эту форму размещения, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по результатам ноября, приходится 70,4% всех средств населения в банках.

В третьих, как отмечает регулятор, «со временем доля больших вкладов растет».

И такую тенденцию в НБУ объясняют сохранением доверия к банкам и уменьшением тенденции к диверсификации вложений между банками. При этом, если посмотреть на статистику ФГВФЛ, вырисовывается несколько иная картина.

По состоянию на 1 декабря 0,61% всех вкладчиков контролировали 51,45% всех денег населения в банках. Именно эта мизерная доля вкладчиков владеет вкладами в размере более 600 тыс. грн. В то же время у большей половины украинских вкладчиков (57,77%) в банках есть сбережения в размере до 200 тыс. грн. Но такие клиенты в целом владеют только 27,22% всех денег физлиц, размещенных в банках.

Кроме того, сумма денег, которая контролируется самыми богатыми вкладчиками, только растет: по состоянию на декабрь 2024 года эта доля составляла 48,5% (плюс 3% в год), при том, что доля таких вкладчиков за год изменилась несущественно. При этом общая сумма вкладов, которую контролируют владельцы самых мелких вкладов (от 10 грн до 200 тыс. грн), снизилась — с 29,55% на 1 декабря 2024 года до 27,22%.

Как за 2 недели изменились депозитные ставки для населения в небольших банках

Международный инвестиционный Банк повысил проценты по гривневым вкладам на 12 и 9 месяцев на 0,05 п.п. — до 16,25% годовых. При этом проценты по депозитам в гривне на 6 месяцев уменьшились здесь на 0,1 п.п. — до 15,25% годовых.

Также банк пересмотрел свои ставки по депозитам в долларе: доходность вкладов в этой валюте на 12 и 9 месяцев выросла на 0,1 п.п. — до 2% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь