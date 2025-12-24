Население не спешит тратить свои деньги: на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в украинских банках достигла 1 552,8 млрд грн. За прошлый месяц деньги в банковской системе выросли на 18 млрд грн, но есть нюансы. О них и актуальных депозитных ставках банков с портфелем вкладов населения до 2 млрд грн — расскажем в свежем депозитном обзоре «Минфина».
Украинцы хранят в банках рекордные 1,55 трлн грн: кто реально становится богаче
Хотя доля средств бизнеса несколько превышает долю вложений населения, но в целом деньги клиентов формируют более 90% обязательств и неизменно остаются базой фондирования банков — об этом НБУ пишет в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.
Рост накоплений населения в банках регулятор объясняет улучшением финансового состояния украинских домохозяйств.
«Во втором полугодии зарплаты в частном секторе, по оценкам на основе данных банков, в дальнейшем росли темпами более 20% в год. Этому способствовали дальнейшее снижение безработицы и повышение средней заработной платы. Рост доходов позволяет населению больше экономить. Наблюдается прирост средств населения на текущих счетах и депозитах в банках», — отмечают аналитики Национального банка.
Там также уточняют, что объем вкладов в банках растет в первую очередь за счет увеличения средней суммы.
«С начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, тогда как средний размер — на 63%», — подсчитали в НБУ.
Кроме того, размер гривневых депозитов увеличивается значительно быстрее, чем валютных. При этом средства населения в гривне увеличивают банки всех групп. Но, как отмечают в Нацбанке, «частным банкам это удается почти в два раза быстрее, чем иностранным: годовые темпы роста составляют 24% и 15% соответственно».
Также, по подсчетам НБУ, с декабря 2020 года доля валютных обязательств снизилась с 40% до 33%.
«В обязательствах в иностранной валюте в дальнейшем доминируют долларовые, что составляет около двух третей всех средств. В то же время постоянно растет доля евро — с 26% в декабре 2020 года до 33% в сентябре 2025 года», — уточняют в Нацбанке.
Приведенные данные выглядят довольно оптимистично: население становится богаче, доверяет банковской системе и национальной валюте. Но данная статистика будет неполной, если не учитывать и другие данные.
Во-первых, сам регулятор отмечает, что темпы роста средств клиентов в банках снизились.
«Деньги населения во всех валютах за год увеличились на 15%, гривневые вклады росли лишь незначительно быстрее. Это самые низкие темпы притоков гривневых средств в банки за период полномасштабной войны, и меньше, чем до 2022 года», — говорится в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.
Во-вторых, львиная доля денег населения стабильно остается на карточных или текущих счетах: на эту форму размещения, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по результатам ноября, приходится 70,4% всех средств населения в банках.
В третьих, как отмечает регулятор, «со временем доля больших вкладов растет».
И такую тенденцию в НБУ объясняют сохранением доверия к банкам и уменьшением тенденции к диверсификации вложений между банками. При этом, если посмотреть на статистику ФГВФЛ, вырисовывается несколько иная картина.
По состоянию на 1 декабря 0,61% всех вкладчиков контролировали 51,45% всех денег населения в банках. Именно эта мизерная доля вкладчиков владеет вкладами в размере более 600 тыс. грн. В то же время у большей половины украинских вкладчиков (57,77%) в банках есть сбережения в размере до 200 тыс. грн. Но такие клиенты в целом владеют только 27,22% всех денег физлиц, размещенных в банках.
Кроме того, сумма денег, которая контролируется самыми богатыми вкладчиками, только растет: по состоянию на декабрь 2024 года эта доля составляла 48,5% (плюс 3% в год), при том, что доля таких вкладчиков за год изменилась несущественно. При этом общая сумма вкладов, которую контролируют владельцы самых мелких вкладов (от 10 грн до 200 тыс. грн), снизилась — с 29,55% на 1 декабря 2024 года до 27,22%.
Как за 2 недели изменились депозитные ставки для населения в небольших банках
Международный инвестиционный Банк повысил проценты по гривневым вкладам на 12 и 9 месяцев на 0,05 п.п. — до 16,25% годовых. При этом проценты по депозитам в гривне на 6 месяцев уменьшились здесь на 0,1 п.п. — до 15,25% годовых.
Также банк пересмотрел свои ставки по депозитам в долларе: доходность вкладов в этой валюте на 12 и 9 месяцев выросла на 0,1 п.п. — до 2% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бизбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|16,25%
|0,05%
|16,25%
|0,05%
|15,25%
|0,10%
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|0,10%
|2,00%
|0,10%
|1,25%
|-
|0,80%
|-
|0,02%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,02%
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
