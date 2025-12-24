Multi от Минфин
українська
24 декабря 2025, 16:21

Украинцы хранят в банках рекордные 1,55 трлн грн: кто реально становится богаче

Население не спешит тратить свои деньги: на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в украинских банках достигла 1 552,8 млрд грн. За прошлый месяц деньги в банковской системе выросли на 18 млрд грн, но есть нюансы. О них и актуальных депозитных ставках банков с портфелем вкладов населения до 2 млрд грн — расскажем в свежем депозитном обзоре «Минфина».

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 18 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Агропросперис 17,00% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - - Асвио банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - - Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% - Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% - Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% - Международный Инвестиционный Банк 16,25% 0,05% 16,25% 0,05% 15,25% 0,10% 15,00% - 0,25% - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% - Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% - Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% - Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк.

Хотя доля средств бизнеса несколько превышает долю вложений населения, но в целом деньги клиентов формируют более 90% обязательств и неизменно остаются базой фондирования банков — об этом НБУ пишет в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.

Рост накоплений населения в банках регулятор объясняет улучшением финансового состояния украинских домохозяйств.

«Во втором полугодии зарплаты в частном секторе, по оценкам на основе данных банков, в дальнейшем росли темпами более 20% в год. Этому способствовали дальнейшее снижение безработицы и повышение средней заработной платы. Рост доходов позволяет населению больше экономить. Наблюдается прирост средств населения на текущих счетах и депозитах в банках», — отмечают аналитики Национального банка.

Там также уточняют, что объем вкладов в банках растет в первую очередь за счет увеличения средней суммы.

«С начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, тогда как средний размер — на 63%», — подсчитали в НБУ.

Кроме того, размер гривневых депозитов увеличивается значительно быстрее, чем валютных. При этом средства населения в гривне увеличивают банки всех групп. Но, как отмечают в Нацбанке, «частным банкам это удается почти в два раза быстрее, чем иностранным: годовые темпы роста составляют 24% и 15% соответственно».

Также, по подсчетам НБУ, с декабря 2020 года доля валютных обязательств снизилась с 40% до 33%.

«В обязательствах в иностранной валюте в дальнейшем доминируют долларовые, что составляет около двух третей всех средств. В то же время постоянно растет доля евро — с 26% в декабре 2020 года до 33% в сентябре 2025 года», — уточняют в Нацбанке.

Приведенные данные выглядят довольно оптимистично: население становится богаче, доверяет банковской системе и национальной валюте. Но данная статистика будет неполной, если не учитывать и другие данные.

Во-первых, сам регулятор отмечает, что темпы роста средств клиентов в банках снизились.

«Деньги населения во всех валютах за год увеличились на 15%, гривневые вклады росли лишь незначительно быстрее. Это самые низкие темпы притоков гривневых средств в банки за период полномасштабной войны, и меньше, чем до 2022 года», — говорится в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.

Во-вторых, львиная доля денег населения стабильно остается на карточных или текущих счетах: на эту форму размещения, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по результатам ноября, приходится 70,4% всех средств населения в банках.

В третьих, как отмечает регулятор, «со временем доля больших вкладов растет».

И такую тенденцию в НБУ объясняют сохранением доверия к банкам и уменьшением тенденции к диверсификации вложений между банками. При этом, если посмотреть на статистику ФГВФЛ, вырисовывается несколько иная картина.

По состоянию на 1 декабря 0,61% всех вкладчиков контролировали 51,45% всех денег населения в банках. Именно эта мизерная доля вкладчиков владеет вкладами в размере более 600 тыс. грн. В то же время у большей половины украинских вкладчиков (57,77%) в банках есть сбережения в размере до 200 тыс. грн. Но такие клиенты в целом владеют только 27,22% всех денег физлиц, размещенных в банках.

Кроме того, сумма денег, которая контролируется самыми богатыми вкладчиками, только растет: по состоянию на декабрь 2024 года эта доля составляла 48,5% (плюс 3% в год), при том, что доля таких вкладчиков за год изменилась несущественно. При этом общая сумма вкладов, которую контролируют владельцы самых мелких вкладов (от 10 грн до 200 тыс. грн), снизилась — с 29,55% на 1 декабря 2024 года до 27,22%.

Как за 2 недели изменились депозитные ставки для населения в небольших банках

Международный инвестиционный Банк повысил проценты по гривневым вкладам на 12 и 9 месяцев на 0,05 п.п. — до 16,25% годовых. При этом проценты по депозитам в гривне на 6 месяцев уменьшились здесь на 0,1 п.п. — до 15,25% годовых.

Также банк пересмотрел свои ставки по депозитам в долларе: доходность вкладов в этой валюте на 12 и 9 месяцев выросла на 0,1 п.п. — до 2% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 17,00% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Асвио банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Международный Инвестиционный Банк
 16,25% 0,05% 16,25% 0,05% 15,25% 0,10% 15,00% - 0,25% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 2,00% 0,10% 2,00% 0,10% 1,25% - 0,80% - 0,02% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,02% -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.12.2025−22.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
