Sense Bank расширил возможности дистанционного открытия счетов для юридических лиц. Теперь подать заявку можно не только с компьютера, но и со смартфона или планшета — в любое время и из любой точки мира. Процесс адаптирован для комфортного использования на разных типах устройств.
Новости компании
5 июня 2026, 15:00 Читати українською
Sense Bank упростил открытие счетов для бизнеса: онлайн, с любого устройства и бесплатно
Открывая счет онлайн в Sense Bank, клиенты получают:
- Бесплатное открытие счета и 0 грн за пакет обслуживания в течение первых 3 месяцев;
- Счета в национальной и иностранных валютах в соответствии с потребностями бизнеса;
- Бесплатное подключение к клиент-банку и приложению Sense SuperApp сразу после открытия счета;
- Бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карт к счету;
- Бесплатное перечисление заработной платы;
- Выгодные условия по валютным операциям для компаний, работающих с иностранными контрагентами.
Воспользоваться сервисом дистанционного открытия счета может представитель юридического лица, который:
- указан руководителем в сведениях ЕГР;
- имеет ID-карту или заграничный паспорт в приложении «Дія»;
- обладает цифровой электронной подписью.
Подать заявку на открытие счета можно через веб-платформу на сайте Sense Bank в браузере на компьютере, смартфоне или планшете.
Пошаговая инструкция по открытию счета доступна по ссылке.
Sense Bank продолжает развивать цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса, упрощая доступ юридических лиц к банковским услугам.
Источник: Sense Bank
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