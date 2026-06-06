Нацбанк оштрафовал MyCredit на 6,1 млн грн, а банк «Авангард» на 2 млн грн

Национальный банк в мае 2026 года применил меры влияния к ряду финансовых учреждений и банков. В частности, регулятор оштрафовал ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» (« MyCredit ») на 6,13 млн грн и банк «Авангард» на 2 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Кого оштрафовали

ООО «ФК «Контрактовый дом» оштрафовано на 135,15 млн. грн. за серьезные недостатки в организации и проведении первичного финансового мониторинга.

ООО «Свифт Гарант» также получило штраф в размере 135,15 млн грн за аналогичное неудовлетворительное ведение первичного финмониторинга.

ЧАО «СК «УСО» оштрафовали на 40,71 млн грн за аналогичные системные нарушения в сфере ПИК/ФТ.

ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» (известное под ТМ MyCredit) оштрафовали на 6,13 млн грн. Регулятор зафиксировал ненадлежащую организацию первичного финмониторинга, в частности, прокола в применении риск-ориентированного подхода, разработке внутренних регламентов, верификации клиентов (включая политически значимых лиц/PEP), а также игнорирование запросов самого НБУ.

Банк «Авангард» оштрафован на 2 млн грн. Финучреждение ненадлежаще применяло риск-ориентированный подход, не проявляло финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, и поверхностно анализировало транзакции клиентов на наличие индикаторов подозрительности. Кроме того, банку вынесены письменные оговорки из-за недостатков в разработке внутренней документации и представления регулятору ошибочных отчетов о валютных операциях.

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ООО «ФК «А Финанс» получило штраф в размере 800 тыс. грн. Компания нарушила правила проведения валютно-обменных операций и не оборудовала свое отдельное подразделение обязательной системой технологического видеоконтроля.

ООО «ФК МБК» оштрафовано на 799 тыс. грн за целый ряд нарушений в сфере финмониторинга. Среди них: ненадлежащая проверка клиентов, игнорирование запросов НБУ на предоставление документов, слабый риск-ориентированный подход, нарушение правил хранения клиентских дел и ошибки в статистической отчетности. Вдобавок компании выписали письменную оговорку из-за недостатков программ автоматизации мониторинга, некачественные внутренние документы и незаполненные анкеты клиентов.

ПО «Ломбард № 1″ ООО „Контракт-Груп“ и компания» — сумма штрафа составила 200 тыс. грн. Кассир заведения нарушил порядок валютообмена, не выдав расчетный документ РРО во время приемки или выдачи наличной инвалюты по операциям сторонно-проверочных операций. Также ломбард получил оговорку за отсутствие в отделении копии или выписки из приказа о его открытии (с перечнем разрешенных кассовых операций) и за проблемы с видеоконтролем.

ООО «ФК «Альянс Капитал Групп» оштрафовано на 100 тыс. грн за то, что кассир выдал или принял наличные во время обмена валюты не одновременно с предоставлением чека РРО. Компании также вынесли письменную оговорку за нарушение требований к видеонаблюдению (на видео из клиентской зоны не отображались дата и время).

ООО «ФК «Альфа-Инвест Групп» финучреждение избежало штрафа, но получило официальную письменную оговорку от НБУ. Причина — нарушение порядка проведения валютообмена, когда клиенту-физлицу выдали наличную иностранную валюту не в один момент с предоставлением расчетного документа РРО.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2026 года НБУ наложил на Укрпочту штраф в размере 1 700 000 грн за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на отечественном платежном рынке.