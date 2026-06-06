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6 июня 2026, 12:18 Читати українською

ЕБРР и ЕС откроют для украинского бизнеса доступ к 2 млрд евро кредитов

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский Союз расширяют поддержку микро-, малого и среднего бизнеса (МПБ) и крупных компаний в Украине. Организации заключили новое соглашение, которое масштабирует крупнейшую программу опосредованного кредитования в стране и поможет бизнесу сохранить доступ к финансированию в условиях войны. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский Союз расширяют поддержку микро-, малого и среднего бизнеса (МПБ) и крупных компаний в Украине.

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Благодаря успешной реализации первого этапа Программы восстановления финансовой инклюзии и высокому спросу на рынке, ЕС дополнительно выделяет 200 млн евро на гарантии, 105 млн евро на гранты и 10 млн евро на техническую помощь через Инвестиционную платформу Украины (Ukraine Investment Framework).

Ожидается, что этот пакет позволит финансовым учреждениям-партнерам ЕБРР в Украине выдать новых кредитов на общую сумму 2 млрд евро.

Отмечается, что финансовую поддержку смогут получить не менее 3000 предприятий МПБ, что позволит сохранить около 180000 рабочих мест и усилит устойчивость частного сектора Украины во время войны.

Гранты на модернизацию и «зеленые» технологии

из-за войны украинские компании сталкиваются с серьезными вызовами: ростом стоимости финансирования, разрушением логистики и потребностью в обновлении поврежденного оборудования.

Чтобы помочь бизнесу, ЕС будет предоставлять инвестиционные гранты, которые будут покрывать от 10 до 30% стоимости соответствующих инвестиционных проектов. Особый фокус направлен на высокоэффективные и зеленые технологии, которые повысят конкурентоспособность компаний и помогут им адаптироваться к стандартам ЕС.

По меньшей мере 50% всех инвестиционных грантов будут направлены на приоритетные категории МПБ, среди которых:

  • предприятия, чьи активы были повреждены или уничтожены в результате войны;
  • бизнес на прифронтовых и пострадавших от войны территориях;
  • предприятия, которыми управляют ветераны, женщины или молодежь;
  • компании, способствующие интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и людей с инвалидностью;
  • микропредприятия, стартапы и малые фермерские хозяйства.

Страхование военных рисков и списание долгов

Программа также поддержит возобновление украинского рынка страхования, в частности, развитие решений для страхования военных рисков. Пилотный проект будет предусматривать субсидии по страхованию для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, часть выделенных средств пойдет на финансирование механизма повышения безопасности предприятий (ESE), тестируемого сейчас в партнерских банках. Этот инструмент позволит финучреждениям частично списывать долги тем заемщикам, активы которых пострадали от боевых действий.

Механизм будет покрываться за счет европейских гарантий первого убытка на сумму 200 млн евро, что снизит кредитные риски для банков, стимулирует долгосрочные инвестиции и поможет сохранить непрерывность бизнеса в Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел в сторону снижения прогноза роста реального ВВП Украины на 2026 год до 2,2% из-за длительной войны. В то же время, в банке отмечают, что макроэкономическая стабильность в стране сохраняется благодаря значительной внешней финансовой поддержке.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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