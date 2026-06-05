В работе Приват24 и сайта банка произошел сбой (обновлено)

В пятницу, 5 июня, в мобильном приложении Приват24 и на сайте Приватбанка произошел технический сбой. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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При входе в Приват24 отображается сообщение, что сервер не отвечает.

В финучреждении отметили, что уже работают над поправкой ситуации.

«Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение — скоро все будет работать, как всегда», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 17:46 сервисы Приватбанка работают в штатном режиме. Об этом сообщили в банке.

Напомним

«Минфин» писал, что 2 июня в работе приложения monobank произошел технический сбой. У пользователей могут возникать трудности при переводе средств, а также при попытках пополнить счет через платежные терминалы.