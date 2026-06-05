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5 июня 2026, 13:00 Читати українською

Страховая компания ARX вступила в Lviv IT Cluster

Партнерство объединит лидера страхового рынка Украины и крупнейшую бизнес-ассоциацию IТ-отрасли для поддержки технологического сообщества, развития отраслевого диалога и создания новых сервисов для более чем 100 000 IТ-специалистов и 300 компаний-членов Кластера.

Партнерство объединит лидера страхового рынка Украины и крупнейшую бизнес-ассоциацию IТ-отрасли для поддержки технологического сообщества, развития отраслевого диалога и создания новых сервисов для более чем 100 000 IТ-специалистов и 300 компаний-членов Кластера.

Страховая компания ARX — один из лидеров украинского страхового рынка — официально стала партнером Lviv IT Cluster, крупнейшей в Украине бизнес-ассоциации, объединяющей более 300 IТ-компаний. В рамках партнерства ARX присоединяется к инициативам Кластера, предлагает специальные условия страхования для компаний-членов и их сотрудников, а также будет участвовать в формировании совместной повестки по устойчивому развитию технологического сектора.

Партнерство основано на общих ценностях обеих организаций: ответственности перед людьми, поддержке украинских специалистов и прозрачном ведении бизнеса. ARX, работающая на рынке уже более 30 лет, последовательно инвестирует в проекты, укрепляющие устойчивость украинского бизнеса. Lviv IT Cluster, в свою очередь, формирует экосистему, в которой IТ-отрасль растет вместе с городом, университетами и сообществом. Объединение экспертизы создает условия для новых решений, отвечающих потребностям современной цифровой экономики.

Отдельным направлением сотрудничества станет развитие страхового рынка через диалог с IТ-индустрией. Совместно с Lviv IT Cluster ARX планирует проводить исследования потребностей технологических компаний и их команд, тестировать новые страховые продукты, адаптированные к специфике распределенных команд, релокаций, киберрисков и путешествий, а также сотрудничать в сферах финансовой грамотности и welfare-программ для сотрудников.

Партнерство имеет четкую региональную основу. ARX представлена во Львове собственной дирекцией — это команда опытных специалистов по страхованию, урегулированию убытков и сопровождению корпоративных клиентов, ежедневно работающих с бизнесом города. Благодаря локальному присутствию члены Кластера получают поддержку рядом: оперативную коммуникацию, личное сопровождение сделок, офлайн-консультации и сервис по урегулированию, учитывающий реалии львовского рынка. «Lviv IT Cluster — это сообщество, которое доказало, что ответственный бизнес способен менять страну. Для нас вступление в Кластер — осознанный выбор партнера, с которым мы разделяем ценности: уважение к человеку, инвестиции в долгосрочные отношения и открытость к инновациям. Мы хотим, чтобы IТ-специалисты и компании-члены Lviv IT Cluster чувствовали: страхование — реальный инструмент защиты их жизни, семей и бизнеса. Совместно мы будем работать над тем, чтобы страховые продукты становились удобнее, прозрачнее и ближе к реальным потребностям технологического сообщества», — отметил Андрей Перетяжко, председатель правления ARX.

Что получат компании — члены Львовского И Т Кластера

В рамках партнерства ARX предлагает членам Lviv IT Cluster: специальные условия корпоративного медицинского страхования (ДМС) для команд любого размера; программы страхования жизни от несчастных случаев для сотрудников и их семей; страхование военных рисков — корпоративное и авто; страхование путешествий для деловых командировок и активного отдыха; решения по страхованию имущества офисов и оборудования; персональные условия по КАСКО и ОСАГО для сотрудников IТ-компаний. Отдельное внимание будет уделено экспертной поддержке: специалисты ARX готовы проводить образовательные сессии, консультации и воркшопы на площадках Lviv IT Cluster.

О компании ARX

ARX — одна из ведущих страховых компаний Украины, работающая на рынке страны более 30 лет. С 2019 года компания входит в канадскую группу Fairfax Financial Holdings — один из крупнейших международных страховых холдингов мира. ARX предлагает полный спектр страхования для частных и корпоративных клиентов и удерживает лидирующие позиции на рынке по объему страховых премий, капитала и чистой прибыли. Компания представлена во всех регионах Украины, в том числе имеет собственную дирекцию во Львове. Подробнее: arx.com.ua.

Источник: Минфин
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