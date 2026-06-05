«Пленки Миндича»: внутренний аудит Сенс Банка не выявил нарушений

Набсовет государственного Сенс Банка завершил внутренний аудит, который был инициирован 12 мая 2026 года. Проверку начали после обнародования информации на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, материалов расследований НАБУ и резонансных журналистских публикаций, известных как «пленки Миндича». Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что внутренний аудит не установил факты предоставления каких-либо преференций, применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних регламентов учреждения в отношении лиц и связанных с ними компаний, фигурировавших в вышеупомянутых материалах.

Проверка охватила все операции упомянутых лиц за период с 23 июля 2023 года (момента национализации финучреждения) до настоящего времени. Аудит подтвердил, что финансовые услуги предоставлялись на рыночных условиях, а обслуживание и договорные отношения полностью соответствовали действующему законодательству и нормативно-правовым актам НБУ.

Отдельно в банке отметили, что учреждение никогда не осуществляло и не осуществляло кредитование или финансирование компаний ООО «Файер Поинт» и ООО «Карпатнефтехим».

«Для дальнейшего рассмотрения и выяснения всех обстоятельств результаты внутреннего аудита были переданы акционеру и регулятору в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Читайте также: Кадровое усиление на фоне расследования ВСК: Сенс Банк получил нового независимого члена наблюдательного совета

Наружная проверка

В то же время для обеспечения максимальной прозрачности и учитывая высокий общественный интерес, Наблюдательный совет инициировал независимую внешнюю проверку. Для этого привлекут международную аудиторскую компанию из Большой четверки.

Внешние аудиторы будут оценивать прозрачность и принадлежность процессов принятия решений действующим составом Наблюдательного совета с момента первого заседания, которое состоялось 20 октября 2025 года.

В банке заверили, что результаты этой проверки также будут обнародованы. В настоящее время Сенс Банк продолжает работать в штатном режиме, все сервисы и продукты доступны клиентам в полном объеме.

Проверки в Сенс Банке

В начале мая 2026 года Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности направила официальное обращение к премьер-министру, главе НБУ и министру финансов с требованием расследовать потенциальное постороннее влияние на принятие решений в органах управления Сенс Банка.

Читайте также: НБУ призвал усилить наблюдательный совет Сенс Банка риск-менеджерами

Парламентская комиссия призвала отстранить от должностей ключевых руководителей — председателя наблюдательного совета Николая Гладышенко и председателя правления Алексея Ступака на время проверки.

После этого председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко 6 мая заявил о самоотстранении на время проверки, а его обязанности временно перешли к независимому члену совета Петру Новаку.

Читайте также: Сенс Банк прокомментировал ситуацию вокруг «пленок Миндича» и возможные риски для приватизации

Скандал с «пленками Миндича»

Как стало известно из новых «пленок Миндича», опубликованных УП, состав наблюдательного совета государственного Сэнс Банка, назначенный 18 июня 2025 года, за месяц до этого обсуждали фигуранты дела «Мидас».

На пленках зафиксирован разговор Александра Цукермана и Василия Веселого, ставшего советником руководителя Сэнс Банка (бывший Альфа-Банк) после его национализации от российских владельцев в 2023 году.

Ранее собеседники УП в бизнес-кругах называли Веселого «смотрителем» от Офиса президента за Сэнс Банком, где без него не принималось ни одно решение.

В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Веселый озвучил список желаемых членов наблюдательного совета банка.

По состоянию на 1 апреля 2025 года банк занимал девятое место среди украинских банков по объему активов — 159,2 млрд грн.