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22 января 2025, 7:30 Читати українською

Депозиты физлиц: 4 банка с самой высокой доходностью по коротким вкладам

Уже завтра Нацбанк объявит о своем решении по ключевой ставке. Финансисты ждут от регулятора сигналов, которые помогут формировать дальнейшую депозитную политику. О том, сколько сейчас можно заработать на вкладах в небольших банках (с депозитным портфелем до 2 млрд грн), расскажем в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 19 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Украинский капитал* 15,75% - 15,25% - 15,20% - 15,00% - 0,01% - Асвио банк 15,50% - - - 15,75% - 15,60% - - - Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - - Юнекс банк 15,50% - 15,25% 0,50% 15,25% 0,75% 15,00% - - - Кристалбанк* 15,00% - 14,75% - 15,5% - 16,00% - 6,00% - Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - - Бизбанк 14,55% - 14,55% - 14,55% - 14,45% - - - Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - - Полтава-Банк 14,00% - 13,5% - 13,00% - - - 0,01% - РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - 3,00% - Международный Инвестиционный Банк 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,00% - 0,25% - Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - - Клиринговый Дом - - 13,90% - 14,35% - 15,30% - - - Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 9,35% - - - Альтбанк - - - - 14,00% - - - 5,00% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Как показывают данные опроса «Минфина», большинство банкиров не ждут от регулятора резких шагов и прогнозируют возможное повышение ключевой ставки на 0,5−1%, что будет отражать реакцию НБУ на высокие темпы инфляции.

Соответственно, такие изменения могут со временем зеркально отразиться на доходности депозитов. Тем не менее решение регулятора остается главной интригой, а потому в преддверии заседания банки практически перестали корректировать ставки.

Причем такой политики придерживаются как крупные банки, так и мелкие финучреждения. В прошлый раз мы писали, что из крупных банков только один повысил доходность коротких вкладов — Банк Львов. За последние две недели только один банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн пересмотрел доходность вкладов.

В частности, Юнекс Банк повысил ставки по вкладам на 6 и 9 месяцев на 0,75 п.п. и 0,5 п.п. соответственно. Доходность по этим вкладам после корректировок сравнялась и составляет 15,25% годовых.

Сколько украинцы вложили в депозиты

Свежая статистика НБУ показала, что за прошлый год депозиты физлиц в украинских банках выросли на 16%, бизнеса — на 20%.

Вложения росли на протяжении всего года, за исключением двух откатов: по депозитам физлиц это произошло в июле, по депозитам бизнеса — в сентябре.

Вклады физлиц и бизнеса в 2024 г., трлн грн

В декабре вложения в банках достигли 162,05 млрд грн. И большую часть из них принесло в финучреждения отнюдь не население: 129,84 млрд грн в банки положил бизнес — на 9,4% больше, чем в ноябре. Абсолютное большинство вкладывалось в гривне: нацвалюты юрлица вложили на депозиты 199,44 млрд грн (+12,3% м/м). В СКВ объемы были скромнее: $142 млн (+1,4% м/м).

Физлица в декабре вложили на депозиты 29,61 млрд грн (+2,5% м/м). Большая часть этих средств также была в нацвалюте: 21,95 млрд грн (+2,8% м/м). В СКВ население инвестировало в депозиты $78 млн — на 0,8% больше, чем в ноябре.

При этом за этот период средневзвешенные ставки сократились для бизнеса на 1,6 п.п., а для населения — на 1,3 п.п., и в декабре сравнялись, достигнув 7,3% годовых. Гривна за это время девальвировала с 36,38 до 42,04 грн/$.

Сколько платят малые банки

Небольшие банки уже давно предлагают ставки выше, чем ряд их коллег калибром побольше. В частности, доходность 16% годовых в гривне на 3 месяца можно получить в Кредитвесте и Кристалбанке. 15,6% годовых платит Асвио Банк, 15,3% — банк Клиринговый Дом.

По вкладам на полгода наиболее привлекательные ставки у Кредитвест Банка (16% годовых), 15,75% годовых предлагают в Асвио Банке, 15,25% годовых — в Юнексе.

Максимальные ставки по вкладам на 9 месяцев — 15,25% годовых — можно найти в Юнекс Банке и банке Украинский капитал. 14,75% годовых по таким вкладам платит Кристалбанк, 14,55% годовых — Бизбанк.

По годовым вкладам наиболее высокая ставка в банке Украинский капитал (15,75% годовых). Еще три банка — Юнекс, Асвио и Кредитвест — предлагают 15,5%. 14,55% годовых можно заработать на вкладах на 1 год в Бизбанке.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал* 15,75% - 15,25% - 15,20% - 15,00% - 0,01% -
Асвио банк 15,50% - - - 15,75% - 15,60% - - -
Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - -
Юнекс банк 15,50% - 15,25% 0,50% 15,25% 0,75% 15,00% - - -
Кристалбанк* 15,00% - 14,75% - 15,5% - 16,00% - 6,00% -
Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - -
Бизбанк 14,55% - 14,55% - 14,55% - 14,45% - - -
Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,5% - 13,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - 3,00% -
Международный Инвестиционный Банк
 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,00% - 0,25% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 13,90% - 14,35% - 15,30% - - -
Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 14,00% - - - 5,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

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Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Асвио банк 2,55% - - - 2,25% - 2,00% - - -
Кредитвест Банк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бизбанк 1,95% - 1,95% - 1,95% - 1,85% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Асвио банк 1,75% - - - 1,50% - 1,25% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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