Депозиты физлиц: 4 банка с самой высокой доходностью по коротким вкладам

Уже завтра Нацбанк объявит о своем решении по ключевой ставке. Финансисты ждут от регулятора сигналов, которые помогут формировать дальнейшую депозитную политику. О том, сколько сейчас можно заработать на вкладах в небольших банках (с депозитным портфелем до 2 млрд грн), расскажем в свежем обзоре «Минфина».

Как показывают данные опроса «Минфина», большинство банкиров не ждут от регулятора резких шагов и прогнозируют возможное повышение ключевой ставки на 0,5−1%, что будет отражать реакцию НБУ на высокие темпы инфляции.

Соответственно, такие изменения могут со временем зеркально отразиться на доходности депозитов. Тем не менее решение регулятора остается главной интригой, а потому в преддверии заседания банки практически перестали корректировать ставки.

Причем такой политики придерживаются как крупные банки, так и мелкие финучреждения. В прошлый раз мы писали, что из крупных банков только один повысил доходность коротких вкладов — Банк Львов. За последние две недели только один банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн пересмотрел доходность вкладов.

В частности, Юнекс Банк повысил ставки по вкладам на 6 и 9 месяцев на 0,75 п.п. и 0,5 п.п. соответственно. Доходность по этим вкладам после корректировок сравнялась и составляет 15,25% годовых.

Сколько украинцы вложили в депозиты

Свежая статистика НБУ показала, что за прошлый год депозиты физлиц в украинских банках выросли на 16%, бизнеса — на 20%.

Вложения росли на протяжении всего года, за исключением двух откатов: по депозитам физлиц это произошло в июле, по депозитам бизнеса — в сентябре.

Вклады физлиц и бизнеса в 2024 г., трлн грн

В декабре вложения в банках достигли 162,05 млрд грн. И большую часть из них принесло в финучреждения отнюдь не население: 129,84 млрд грн в банки положил бизнес — на 9,4% больше, чем в ноябре. Абсолютное большинство вкладывалось в гривне: нацвалюты юрлица вложили на депозиты 199,44 млрд грн (+12,3% м/м). В СКВ объемы были скромнее: $142 млн (+1,4% м/м).

Физлица в декабре вложили на депозиты 29,61 млрд грн (+2,5% м/м). Большая часть этих средств также была в нацвалюте: 21,95 млрд грн (+2,8% м/м). В СКВ население инвестировало в депозиты $78 млн — на 0,8% больше, чем в ноябре.

При этом за этот период средневзвешенные ставки сократились для бизнеса на 1,6 п.п., а для населения — на 1,3 п.п., и в декабре сравнялись, достигнув 7,3% годовых. Гривна за это время девальвировала с 36,38 до 42,04 грн/$.

Сколько платят малые банки

Небольшие банки уже давно предлагают ставки выше, чем ряд их коллег калибром побольше. В частности, доходность 16% годовых в гривне на 3 месяца можно получить в Кредитвесте и Кристалбанке. 15,6% годовых платит Асвио Банк, 15,3% — банк Клиринговый Дом.

По вкладам на полгода наиболее привлекательные ставки у Кредитвест Банка (16% годовых), 15,75% годовых предлагают в Асвио Банке, 15,25% годовых — в Юнексе.

Максимальные ставки по вкладам на 9 месяцев — 15,25% годовых — можно найти в Юнекс Банке и банке Украинский капитал. 14,75% годовых по таким вкладам платит Кристалбанк, 14,55% годовых — Бизбанк.

По годовым вкладам наиболее высокая ставка в банке Украинский капитал (15,75% годовых). Еще три банка — Юнекс, Асвио и Кредитвест — предлагают 15,5%. 14,55% годовых можно заработать на вкладах на 1 год в Бизбанке.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.