Уже завтра Нацбанк объявит о своем решении по ключевой ставке. Финансисты ждут от регулятора сигналов, которые помогут формировать дальнейшую депозитную политику. О том, сколько сейчас можно заработать на вкладах в небольших банках (с депозитным портфелем до 2 млрд грн), расскажем в свежем обзоре «Минфина».
Депозиты физлиц: 4 банка с самой высокой доходностью по коротким вкладам
Как показывают данные опроса «Минфина», большинство банкиров не ждут от регулятора резких шагов и прогнозируют возможное повышение ключевой ставки на 0,5−1%, что будет отражать реакцию НБУ на высокие темпы инфляции.
Соответственно, такие изменения могут со временем зеркально отразиться на доходности депозитов. Тем не менее решение регулятора остается главной интригой, а потому в преддверии заседания банки практически перестали корректировать ставки.
Причем такой политики придерживаются как крупные банки, так и мелкие финучреждения. В прошлый раз мы писали, что из крупных банков только один повысил доходность коротких вкладов — Банк Львов. За последние две недели только один банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн пересмотрел доходность вкладов.
В частности, Юнекс Банк повысил ставки по вкладам на 6 и 9 месяцев на 0,75 п.п. и 0,5 п.п. соответственно. Доходность по этим вкладам после корректировок сравнялась и составляет 15,25% годовых.
Сколько украинцы вложили в депозиты
Свежая статистика НБУ показала, что за прошлый год депозиты физлиц в украинских банках выросли на 16%, бизнеса — на 20%.
Вложения росли на протяжении всего года, за исключением двух откатов: по депозитам физлиц это произошло в июле, по депозитам бизнеса — в сентябре.
Вклады физлиц и бизнеса в 2024 г., трлн грн
В декабре вложения в банках достигли 162,05 млрд грн. И большую часть из них принесло в финучреждения отнюдь не население: 129,84 млрд грн в банки положил бизнес — на 9,4% больше, чем в ноябре. Абсолютное большинство вкладывалось в гривне: нацвалюты юрлица вложили на депозиты 199,44 млрд грн (+12,3% м/м). В СКВ объемы были скромнее: $142 млн (+1,4% м/м).
Физлица в декабре вложили на депозиты 29,61 млрд грн (+2,5% м/м). Большая часть этих средств также была в нацвалюте: 21,95 млрд грн (+2,8% м/м). В СКВ население инвестировало в депозиты $78 млн — на 0,8% больше, чем в ноябре.
При этом за этот период средневзвешенные ставки сократились для бизнеса на 1,6 п.п., а для населения — на 1,3 п.п., и в декабре сравнялись, достигнув 7,3% годовых. Гривна за это время девальвировала с 36,38 до 42,04 грн/$.
Сколько платят малые банки
Небольшие банки уже давно предлагают ставки выше, чем ряд их коллег калибром побольше. В частности, доходность 16% годовых в гривне на 3 месяца можно получить в Кредитвесте и Кристалбанке. 15,6% годовых платит Асвио Банк, 15,3% — банк Клиринговый Дом.
По вкладам на полгода наиболее привлекательные ставки у Кредитвест Банка (16% годовых), 15,75% годовых предлагают в Асвио Банке, 15,25% годовых — в Юнексе.
Максимальные ставки по вкладам на 9 месяцев — 15,25% годовых — можно найти в Юнекс Банке и банке Украинский капитал. 14,75% годовых по таким вкладам платит Кристалбанк, 14,55% годовых — Бизбанк.
По годовым вкладам наиболее высокая ставка в банке Украинский капитал (15,75% годовых). Еще три банка — Юнекс, Асвио и Кредитвест — предлагают 15,5%. 14,55% годовых можно заработать на вкладах на 1 год в Бизбанке.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Украинский капитал*
|15,75%
|-
|15,25%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,60%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,25%
|0,50%
|15,25%
|0,75%
|15,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|15,5%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперис
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|14,45%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|14,25%
|-
|14,15%
|-
|14,05%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,5%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|3,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,00%
|-
|0,25%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,90%
|-
|14,35%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.01.2025−20.01.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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