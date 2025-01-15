Банкиры взяли паузу: как изменятся ставки по вкладам в ближайшие 3 месяца

Уже через неделю Монетарный комитет НБУ будет решать дальнейшую траекторию учетной ставки. Чего ожидают от регулятора банкиры и готовы ли повышать доходность вкладов, — читайте в свежем депозитном обзоре «Минфина».

За последние 2 недели крупные банки (с портфелем депозитов физлиц более 2 млрд грн) почти не меняли доходность гривневых вкладов. Единственным исключением стал Банк Львов. Финучреждение повысило доходность вкладов на 3 месяца сразу на 2 п.п. — до 16,5% годовых. Остальные банки оставили ставки во всех валютах без изменений. Очевидно, банкиры взяли паузу и ждут новых сигналов от регулятора.

Изменит ли НБУ учетную ставку

Мнения банкиров относительно дальнейших действий НБУ разделились. «Изменение учетной ставки на ближайшем монетарном комитете НБУ не прогнозируем, соответственно, не ожидаем корректировки процентных ставок по депозитам по результатам заседания», — говорит руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максим Гончарук.

Его коллеги предполагают изменения, однако не берутся прогнозировать вероятные уровни ключевой ставки.

«Если будут корректировки ставок, они, вероятно, будут носить осторожный характер и не будут резкими. Однако конкретный уровень прогнозировать сложно, поскольку это зависит от многих факторов, включая внешние риски и внутреннюю динамику», — говорят в Пиреусе.

Другие опрошенные «Минфином» банкиры допускают повышение ключевой ставки в пределах 0,5−1 п.п. Одна из причин — ускорение темпов инфляции, которая, по итогам прошлого года, составила 12%. Тем более, что такой вариант допускал и сам регулятор на прошлом заседании по учетной ставке (тогда ее повысили на 0,5 п.п., учитывая высокие темпы роста потребительских цен).

«Большинство членов Монетарного комитета выразили мнение, что учетная ставка может оставаться на уровне 13,5% к лету 2025 года. Однако, в случае дальнейшего роста инфляционного давления, НБУ готов усилить процентную политику и применить дополнительные монетарные меры.

Учитывая это, на заседании 23 января НБУ, вероятно, оставит учетную ставку на уровне 13,5%. Однако, если инфляционное давление усилится, возможно дальнейшее повышение ставки для поддержания макроэкономической стабильности — на уровне увеличения на 0,5−1%", — предполагает директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка, говорит о существовании «достаточно высокой вероятности повышения учетной ставки на 0,5%, учитывая высокие темпы инфляции». Такой прогноз дает также и директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

«Учитывая, что инфляция, по результатам 2024 года, двухзначная, мы не удивимся, если регулятор повысит учетную ставку дополнительно на 0,5% — до 14% годовых», — аргументирует он свои ожидания.

Годовой уровень инфляции в 12%, говорит глава правления Юнекс банка Иван Свитек, даже выше пиковых отметок, которых, согласно последнему макропрогнозу регулятора, ожидали только в конце первого квартала. Учитывая это, есть повод говорить о повышении учетной ставки в пределах 0,5% во время первого заседания монетарного комитета в январе.

«А, возможно, учитывая еще и курсовые колебания в конце прошлого и начале этого года, будет пересмотрена и процентная политика в сторону повышения ставок по инструментам НБУ, чтобы поддержать привлекательность гривневых депозитов для населения», — добавляет банкир.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев считает, что корректировки учетной ставки и ставок по 3-месячным депозитным сертификатам могут быть синхронными.

«То есть продлится период укрепления — поддержки гривны, что также должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке. Пока можно предположить, что на ближайшем заседании Монетарного комитета НБУ будет принято решение об увеличении учетной ставки на 0,5−1 п.п. — до 14−14,5%, соответственно, ставка по 3-месячным депсертификатам может вырасти до 16,5−17%», — прогнозирует он.

Как отреагируют банки

Банки обычно корректируют ставки постепенно, учитывая свои долгосрочные стратегические цели и потребности клиентов, говорят в Пиреус банке.

Влияние изменения учетной ставки может быть отложенным, соглашается Александр Супрунович из Кредобанка и добавляет, что это влияние зависит от ряда других факторов, включая конкуренцию между банками за клиентов и общее экономическое состояние.

Банки, которые уже адаптировали свои ставки к предыдущему повышению, могут не менять их, ожидая дальнейших решений НБУ, говорит он. Если учетная ставка останется на нынешнем уровне — 13,5%, ставки по депозитам могут остаться стабильными или даже незначительно уменьшиться в рамках 0,25−0,75 п.п.

«Если НБУ повысит учетную ставку и цены на депозитные сертификаты, банки могут увеличить ставки по депозитам, чтобы привлечь больше средств от вкладчиков. Это может привести к повышению депозитных ставок на 0,5−1% или больше, в зависимости от решения НБУ и реакции рынка», — говорит Александр Супрунович из Кредобанка.

О постепенном росте средних значений ставок по рынку говорит также Иван Свитек из Юнекс банка.

«Отчасти, это будет реакцией на вероятное повышение учетной ставки, частично — ответ на инфляционную динамику. В течение длительного времени индекс UIRD почти по всем срокам держится вблизи отметки 13% годовых, поэтому, можно рассчитывать на рост средней прибыльности срочных вкладов в гривне до 13,5% годовых.

Но небольшие банки, где конкуренция значительно более острая, уже достаточно давно предлагают значительно более привлекательные условия по депозитам. Здесь несложно найти ставки свыше 16% годовых. Думаю, что определенный рост доходности будет происходить и в этой части рынка. Но, скорее всего, не столь оживленный", — объясняет он.

В крупных банках рост доходности вкладов вряд ли будет существенным, говорит Николай Войткив из Аккордбанка. «В банковской системе очень значительный объем ликвидности. В декабре он еще увеличился, когда были проведены бюджетные платежи на сотни миллиардов гривен. Поэтому маловероятно, что рост ставок по депозитам будет ощутимым, за исключением отдельных небольших банков», — считает банкир.

Дмитрий Замотаев из Глобус Банка считает, что изменения в ставках по гривневым вкладам могут быть синхронными к изменениям учетной ставки и ставке по 3-месячным депозитным сертификатам.

«При этом помним, что с декабря, когда впервые за длительное время эти два показателя были увеличены, остался, так сказать, определенный долг перед новыми вкладчиками в размере 0,5 п.п. Ведь банки массово не прибегли к пересмотру имеющихся ставок, ограничившись дополнительными «бонусными» надбавками.

Поэтому можно предположить, что изменения доходности гривневых вкладов будут учитывать как декабрьские, так и январские «монетарные» изменения, и, в принципе, будут равнозначными для всех видов гривневых вкладов. То есть, если учетную ставку повысят до 14%, а ставка по 3-месячным депсертификатам вырастет до 16,5%, то банки могут внести соответствующие изменения в свои депозитные программы в размере до 1 п.п. к имеющимся ставкам (учитывая декабрьские монетарные изменения).

К примеру, средние ставки по коротким вкладам могут достигнуть 11% годовых, а средние ставки по вкладам от 1 года потенциально могут составить 14% годовых", — прогнозирует банкир.

Какие срочные депозиты «в ходу»

Банкиры говорят, что клиенты по-прежнему предпочитают вклады на короткие и средние сроки. Такие запросы банки уже заложили в свои депозитные политики на этот год.

В Пиреусе банка собираются активно продвигать и короткие депозиты, и длинные. «Такой подход обеспечивает баланс между стабильностью ресурсной базы банка и потребностями клиентов», — добавляют в банке. Большинство клиентов этого банка ориентируются на вклады сроком на 3 и 6 месяцев, но есть спрос и на ультракороткие депозиты.

Максим Гончарук из ОТП Банка говорит, что клиенты банка предпочитают классические короткие и средние депозиты — на 3 и 6 месяцев — причем уже в течение последних 2 года. Такие вклады лучше всего удовлетворяют потребность клиентов в сохранении и накоплении средств, говорит он и добавляет, что на таких сроках банк и будет фокусироваться в этом году.

Сроки на 3 и 6 месяцев популярны и в Укрсиббанке, говорит Руслан Левчин, клиенты не слишком заинтересованы в долгих вкладах. «Мы вообще не видим спроса на длинные депозиты со стороны юридических лиц. Физические лица из двух существующих в банке опций — на 3 или 6 месяцев, в основном выбирают депозиты на 3 месяца», — детализирует он.

«На первый квартал 2025 года мы сосредоточились на краткосрочных вкладах (4−6 месяцев), на которые мы и предлагаем более высокие ставки», — говорит Александр Супрунович из Кредобанка и добавляет, что клиенты вкладываются в такие депозиты «более решительно».

Юнекс с прошлого года делает ставку на длинные вклады.

«После оптимизации кривой доходности по срокам мы зафиксировали постепенный рост доли вкладов сроком 1 год. Такие сроки выбирают обычно более состоятельные и финансово образованные клиенты: они понимают, что инфляция ближе к лету начнет замедляться, и стоит зафиксировать сейчас высокую ставку на длительный срок», — объясняет логику депозитной политики банка Иван Свитек.

Однако, учитывая значительную популярность среди украинцев депозитов сроком на три месяца, банк оставляет привлекательные условия и для них, добавляет он.

Глобус Банк активно продвигает свои предложения по долгосрочным вкладам. Такую политику банк сохраняет и в этом году. По вкладам на 1,5−2 года банк дает самые выгодные проценты: от 11,5% до 13% годовых, говорит Дмитрий Замотаев.

«Среди наших вкладчиков более 80% размещают средства на депозитах от 1 до 2,5 лет, около 15% — на вкладах от 6 месяцев до 12 месяцев, и только 5% — на ультракороткие сроки (3−6 месяца), вклады в иностранной валюте почти не привлекаются и их доля не превышает 1%», — рассказывает банкир.

Приоритеты на длинные вклады не меняли и в Укргазбанке, традиционно они обладают более высокой доходностью. Самыми популярными среди вкладчиков банка депозиты в гривне, размещенные на срок от 6 до 12 месяцев, сообщили в финучреждении. В то же время доля депозитов на сроки от 12 месяцев в общем депозитном портфеле составляет 27%.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.12.2024−13.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.12.2024−13.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.12.2024−13.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.