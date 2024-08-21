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21 августа 2024, 14:30 Читати українською

Малые банки переключают клиентов на длинные депозиты: где все еще можно заработать 16% годовых за 91 день

Малые банки понемногу переключаются на длинные депозиты, но и пытаются удержать высокие ставки на короткие. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 20 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% - Коминвестбанк 15,15% - - - - - - - - - Агропросперис 15,00% 0,75% 14,50% 1,00% 14,25% 1,00% 13,50% 1,50% - - Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% - Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% 0,45% 14,45% - - - Украинский капитал* 14,50% - 14,50% - 14,75% - 15,00% - 0,01% - Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - - Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 14,50% - - - Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - РВС Банк 11,50% 3,00% - - 11,00% 3,00% 11,00% 3,00% 5,00% - Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - - Клиринговый Дом - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - - Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - - Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.

Единственным банком, который за последние две недели увеличил ставки по гривневым вкладам, был Бизбанк. Он прибавил 0,45 п.п. к доходности полугодовых вкладов, по которым сейчас предлагает самые лучшие условия в линейке — 15% годовых.

В банке сообщили, что увеличенную ставку по полугодовым вкладам предлагают в рамках депозитной акции, которая предусматривает выплату процентов в конце срока действия вклада.

«Дальнейшая корректировка процентных ставок будет зависеть от трендов на рынке и решений Национального банка Украины», — уточнили в банке.

РВС Банк порезал ставки депозитов как в гривне, так и в долларе. В гривне доходность всех вкладов упала на 3 п.п. Ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев составляют 11% годовых, на 0,5% больше банк предлагает по годовым вкладам. В долларе банк на 0,1 п.п. срезал ставку вкладов на 3 месяца и платит по ним 0,6% годовых. Банк воздержался от прогнозов по возможным дальнейшим изменениям ставок.

Банк Агропросперис снизил доходность всех гривневых вкладов. На 0,75 п.п. уменьшена ставка годовых вкладов, ставка вкладов на 6 и 9 месяцев уменьшена на 1 п.п., доходность 3-месячных вкладов срезана на 1,5 п.п. По этим вкладам банк на данный момент предлагает самую маленькую доходность по линейке классических депозитов — 13,5% годовых, больше всего банк платит после изменений по годовым вкладам — 15% годовых.

«Снижение депозитных ставок связано с сезонностью кредитного портфеля, поскольку наш банк в основном финансирует аграрный сектор, обладающий очень выраженной сезонностью», — объяснил финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан.

Он также добавил, что, по результатам второго квартала, банк входит в первую десятку банков по относительному приросту портфеля, и считает, что, несмотря на последнее снижение, доходность вкладов в банке остается достаточно привлекательной.

«До середины сентября дальнейшего пересмотра ставок не планируем, будем смотреть на таргетеры инфляции и возможные изменения монетарного дизайна от НБУ», — говорит Штефан.

Активизацию кредитования отметил и экономист Богдан Данилишин. По состоянию на 14 августа кредитование корпоративного сектора увеличилось на 9,5% г/г (+69,65 млрд грн), населения — на 23,1% г/г (+48,84 млрд грн), пишет он. В то же время увеличиваются и депозитные портфели банков: у бизнеса — на 225,99 млрд грн г/г (+19,7%), у населения — на 175,42 млрд грн г/г (+18,1%).

Чтобы поддерживать долгосрочное кредитование, банки должны снижать кредитные ставки, а значит, делать они это будут, в частности, за счет переориентации на более длинные депозиты, о чем банкиры говорят уже не первый месяц.

Если смотреть по средним ставкам малых банков-участников депозитного обзора в августе, то самая высокая составляла 14,22% годовых (9 месяцев), на втором месте — годовые вклады (14,14% годовых), 13,73% в среднем малые банки платят по вкладам на полгода, и меньше всего — по коротким 3-месячным (13,62% годовых). Короткие вклады в среднем потеряли больше всего, по сравнению с началом августа (-0,32 п.п.) и с началом года (-1,54 п.п.).

В то же время ряд малых банков до сих пор удерживают по коротким вкладам ставки выше рыночных. Например, 16% годовых на 3-месячные вклады можно получить в банке Кредитвест, 15,8% - в банке Клиринговый Дом, и по 15,75% годовых — в Кристалбанке и Асвио банке. Кредитвест и Асвио предлагают самые лучшие условия по полугодовым вкладам (15,5% и 15,25% годовых соответственно). По вкладам на 9 месяцев самая лучшая доходность у МИБ (15,5% годовых), а также у Кредитвеста и Полтава-Банка (по 15% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Коминвестбанк 15,15% - - - - - - - - -
Агропросперис 15,00% 0,75% 14,50% 1,00% 14,25% 1,00% 13,50% 1,50% - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% 0,45% 14,45% - - -
Украинский капитал* 14,50% - 14,50% - 14,75% - 15,00% - 0,01% -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - -
Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 14,50% - - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
РВС Банк 11,50% 3,00% - - 11,00% 3,00% 11,00% 3,00% 5,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - -
Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.08.2024−19.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

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Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% - 3,00% - 2,75% - -
Бизбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Коминвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% 0,10% 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.08.2024−19.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% 0,10% 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.08.2024−19.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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