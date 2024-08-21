Малые банки переключают клиентов на длинные депозиты: где все еще можно заработать 16% годовых за 91 день

Малые банки понемногу переключаются на длинные депозиты, но и пытаются удержать высокие ставки на короткие. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Единственным банком, который за последние две недели увеличил ставки по гривневым вкладам, был Бизбанк. Он прибавил 0,45 п.п. к доходности полугодовых вкладов, по которым сейчас предлагает самые лучшие условия в линейке — 15% годовых.

В банке сообщили, что увеличенную ставку по полугодовым вкладам предлагают в рамках депозитной акции, которая предусматривает выплату процентов в конце срока действия вклада.

«Дальнейшая корректировка процентных ставок будет зависеть от трендов на рынке и решений Национального банка Украины», — уточнили в банке.

РВС Банк порезал ставки депозитов как в гривне, так и в долларе. В гривне доходность всех вкладов упала на 3 п.п. Ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев составляют 11% годовых, на 0,5% больше банк предлагает по годовым вкладам. В долларе банк на 0,1 п.п. срезал ставку вкладов на 3 месяца и платит по ним 0,6% годовых. Банк воздержался от прогнозов по возможным дальнейшим изменениям ставок.

Банк Агропросперис снизил доходность всех гривневых вкладов. На 0,75 п.п. уменьшена ставка годовых вкладов, ставка вкладов на 6 и 9 месяцев уменьшена на 1 п.п., доходность 3-месячных вкладов срезана на 1,5 п.п. По этим вкладам банк на данный момент предлагает самую маленькую доходность по линейке классических депозитов — 13,5% годовых, больше всего банк платит после изменений по годовым вкладам — 15% годовых.

«Снижение депозитных ставок связано с сезонностью кредитного портфеля, поскольку наш банк в основном финансирует аграрный сектор, обладающий очень выраженной сезонностью», — объяснил финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан.

Он также добавил, что, по результатам второго квартала, банк входит в первую десятку банков по относительному приросту портфеля, и считает, что, несмотря на последнее снижение, доходность вкладов в банке остается достаточно привлекательной.

«До середины сентября дальнейшего пересмотра ставок не планируем, будем смотреть на таргетеры инфляции и возможные изменения монетарного дизайна от НБУ», — говорит Штефан.

Активизацию кредитования отметил и экономист Богдан Данилишин. По состоянию на 14 августа кредитование корпоративного сектора увеличилось на 9,5% г/г (+69,65 млрд грн), населения — на 23,1% г/г (+48,84 млрд грн), пишет он. В то же время увеличиваются и депозитные портфели банков: у бизнеса — на 225,99 млрд грн г/г (+19,7%), у населения — на 175,42 млрд грн г/г (+18,1%).

Чтобы поддерживать долгосрочное кредитование, банки должны снижать кредитные ставки, а значит, делать они это будут, в частности, за счет переориентации на более длинные депозиты, о чем банкиры говорят уже не первый месяц.

Если смотреть по средним ставкам малых банков-участников депозитного обзора в августе, то самая высокая составляла 14,22% годовых (9 месяцев), на втором месте — годовые вклады (14,14% годовых), 13,73% в среднем малые банки платят по вкладам на полгода, и меньше всего — по коротким 3-месячным (13,62% годовых). Короткие вклады в среднем потеряли больше всего, по сравнению с началом августа (-0,32 п.п.) и с началом года (-1,54 п.п.).

В то же время ряд малых банков до сих пор удерживают по коротким вкладам ставки выше рыночных. Например, 16% годовых на 3-месячные вклады можно получить в банке Кредитвест, 15,8% - в банке Клиринговый Дом, и по 15,75% годовых — в Кристалбанке и Асвио банке. Кредитвест и Асвио предлагают самые лучшие условия по полугодовым вкладам (15,5% и 15,25% годовых соответственно). По вкладам на 9 месяцев самая лучшая доходность у МИБ (15,5% годовых), а также у Кредитвеста и Полтава-Банка (по 15% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.08.2024−19.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.08.2024−19.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.08.2024−19.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.