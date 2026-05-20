Банкиры рассказали, когда и почему могут повышать ставки по депозитам в гривне

Население продолжает накапливать деньги на банковских счетах. Апрельский прирост вкладов показал один из самых лучших результатов за всю историю отечественной банковской системы. «Минфин» попросил финансистов объяснить причины таких достижений и спрогнозировать, как будут двигаться депозитные ставки в ближайшей перспективе.

За прошлый месяц объем денег физлиц в банках (на счетах и срочных депозитах) увеличился на 31,27 млрд грн. «Это 4-й за историю банковского сектора прирост по объему. Население установило новые исторические рекорды по размеру накоплений как в гривне, так и валюте. На 1 мая на банковских счетах в гривне было размещено 986,67 млрд грн, в валюте — $11,17 млрд», — подсчитал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, опираясь на свежую статистику НБУ.

Почему люди продолжают нести деньги в банки

Финансисты назвали сразу несколько причин существенного прироста вкладов населения в апреле.

Эта динамика обусловлена комбинацией таких ключевых факторов: во-первых, это рост доходов населения: индексация заработных плат, увеличение выплат в государственном секторе и объемные военные выплаты, значительная часть которых аккумулируется на счетах. Во-вторых, это доверие к системе, стабильная работа банков, которая дополнительно подкрепляется действием 100% гарантии возврата вкладов от государства на период военного положения", — говорит Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк.

Кроме этого, Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный», обратил внимание, что часть клиентов переориентировали средства из наличной валюты и текущих счетов в срочные гривневые депозиты.

Этому способствовало повышение доходности депозитов в нацвалюте: рост ставок был небольшим, но стабильным, и продолжился в мае. Так, Индекс ставок по 3-месячным вкладам вырос с 13,38% на 1 апреля до 13,69% годовых на 19 мая, на 6 месяцев — с 13,84% годовых до 14,07% годовых, на 9 месяцев — с 14,09% годовых до 14,59% годовых. В отдельных банках рост был еще более существенным.

«Это в первую очередь объясняется монетарной архитектурой и стратегией Нацбанка, направленной на то, чтобы гривна оставалась в банковской системе и давала недостающий доход ее владельцам.

Ставка по 3-месячным депсертификатам составляет 18,5%, что позволяет банкам предлагать достаточно высокие ставки по собственным депозитным программам, которые в настоящее время иногда достигают 17,5% годовых (учитывая дополнительные ставки за открытие новых вкладов)", — комментирует Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Андрей Шевчишин также среди существенных факторов, способствовавших росту депозитных ставок, называет рост кредитования. «Банкам, которые расширяют кредитные программы для населения, нужна ликвидность, и они готовы привлекать дополнительные объемы через увеличение ставок. Хотя не будем забывать, что львиная доля денег, около 70%, размещена на текущих счетах, а не на срочных депозитах», — уточняет он.

Гривна или валюта: что выбирают украинцы

Официальная статистика Нацбанка фиксирует прирост как гривневых, так и валютных депозитов. Однако рост валютных депозитов банкиры оценивают, как умеренный.

«Динамика прироста валютных депозитов населения в 2026 году остается более сдержанной, по сравнению с гривневыми вкладами. Это объясняется в первую очередь значительно более низким уровнем доходности валютных депозитов, который пока не компенсирует даже инфляционные риски. Валютные депозиты сейчас чаще выполняют только одну функцию — сохранение денег.

Кроме того, часть клиентов предпочитают альтернативные инструменты сохранения валютных средств, в частности, ОВГЗ или комбинации валютного СВОПа с гривневым депозитом, что позволяет получить более высокую доходность без дополнительного валютного риска. В то же время стабилизация валютного рынка и умеренные курсовые ожидания способствуют тому, что оттока валютных средств из банковской системы не наблюдается", — комментирует текущую ситуацию Сергей Новошицкий.

Дмитрий Замотаев в ближайшее время не ожидает структурных изменений в приоритетах вкладчиков.

«Гривневые вклады будут оставаться в топе, а валютные вклады будут иметь функцию несколько иную — надежное убежище для крупных сумм. И стоит сказать, что при данной конъюнктуре валютные депозиты отнюдь не „соперники“ гривневым вкладам. Наоборот: они реализуют тонкую нишу для незначительного количества людей», — считает он.

Будут ли банкиры и дальше повышать депозитные ставки

Финансисты подчеркивают, что уже отыграли в депозитных ставках фактор монетарной политики НБУ. Напомним, в конце апреля Нацбанк оставил ключевую ставку на текущем уровне 15% годовых. В следующий раз регулятор обнародует свое решение по этому вопросу 18 июня. Сейчас Правление Национального банка ожидает удержания ставки на этом уровне до II квартала 2027 года.

«В апреле банки в основном удерживали ставки на текущих уровнях, запускали только точечные акционные предложения. Основными факторами оставались конкуренция за гривневую ликвидность и необходимость поддерживать привлекательность депозитов на фоне инфляции. В ближайшее время рынок, вероятно, сохранит уровень ставок без резких изменений», — прогнозирует Ирина Стрепетова.

Сергей Новошицкий считает, что в дальнейшем тенденция к повышению ставок может замедлиться и даже приостановиться.

«Однако многое будет зависеть от дальнейших решений НБУ и общей ликвидности банковской системы. В случае неизменной монетарной политики НБУ, существенного пересмотра доходности депозитов в ближайшее время рынок не ожидает», — добавляет он.

Андрей Шевчишин говорит, что летом банкиры обычно берут паузу в пересмотре депозитных ставок, и заметное движение на депозитном рынке может восстановиться только осенью.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

Радабанк добавил к ставке депозитов в гривне на 9 месяцев 0,5 п.п. и теперь платит по ним 17,5% годовых.

Кредит Днепр Банк увеличил доходность 3-месячных депозитов в нацвалюте на 0,5 п.п. — до 17% годовых.

Пиреус добавил к ставке гривневых депозитов на 12 месяцев сразу 2,5 п.п. Частные клиенты банка теперь могут заработать на таких вкладах 14,5% годовых. Вклады на 6 месяцев в этой же валюте подорожали здесь на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых.

ВСТ Банк увеличил доходность депозитов гривны на 3 месяца на 1,25 п.п. и теперь платит по ним 15,5% годовых.

Пивденный, наоборот, срезал заработки на 3-месячных депозитах в гривне на 1,25 п.п. — до 14,75% годовых. Также меньше клиенты банка могут теперь заработать на 3-месячных вкладах в долларе и евро — лишь 1,45% годовых (на 0,55 п.п. меньше).

Клиринговый Дом повысил ставки всей своей линейки депозитов в нацвалюте: банк увеличил ставку вкладов на 9 месяцев на 2,45 п.п., и на 6 месяцев — на 0,65 п.п., и теперь платит по ним 16,45% годовых. Заработки на 3-месячных вкладах выросли на 0,2 п.п. — до 16,2% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.05.2026−18.05.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.05.2026−18.05.2026.

Максимальные ставки по евровкладам

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.05.2026−18.05.2026.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.