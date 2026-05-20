НБУ изменил правила работы с платежными картами и онлайн-оплатами

Нацбанк внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, с целью повышения прозрачности платежных операций при предоставлении услуги эквайринга: говорится в сообщении регулятора.

На что это повлияет

Изменения будут способствовать противодействию использованию платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, предотвращению мискодинга (подмены кода категории деятельности торговца) и, как следствие, детинизации экономики и повышению уровня защиты прав пользователей платежных инструментов.

Новые правила

Национальный банк предусмотрел следующие нововведения для финансовых учреждений, предоставляющих услуги эквайринга платежных инструментов:

1) Расширил перечень обязательной информации о платежной операции, которая будет передаваться эмитенту и, соответственно, будет доступна пользователю платежного инструмента

В частности, Национальный банк обязал эквайера по платежной операции по оплате товаров, работ, услуг передавать эмитенту информацию о каждом получателе (торговце):

о юридическом лице — код по ЕГРПОУ;

о физическом лице-предпринимателе (ФЛП) — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — физического лица или серию и номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта).

В то же время Национальный банк предоставил эквайру право в случае осуществления оплаты за жилищно-коммунальные услуги в сведениях о получателе указывать свой код по ЕГРПОУ, а не каждого отдельного поставщика. Это упростит механизм оплаты жилищно-коммунальных услуг одной операцией в пользу нескольких поставщиков

Внесенные изменения, в частности, позволят участникам платежной операции точно определить, в чью пользу проводится платеж, и обеспечить надлежащее выполнение платежной операции. В итоге это будет способствовать снижению рисков мискодинга и использования платежной инфраструктуры в противоправных целях, а также лучшему информированию пользователей об осуществленных платежах, в том числе при осуществлении одной операции в пользу нескольких получателей;

2) Определил четкие правила предоставления услуги эквайринга физическим лицам

В частности, Национальный банк определил физических лиц, которым эквайр имеет право предоставлять услугу эквайринга, а также установил перечень информации, которую эквайр обязан передавать эмитенту по операциям в пользу таких физических лиц.

Это связано с особенностями украинского платежного рынка, когда эквайринг платежных инструментов используется для сбора пожертвований, продажи товаров и услуг через цифровые платформы, оплаты чаевых в заведениях общественного питания.

Так, Национальный банк предусмотрел, что услуга эквайринга может предоставляться физическому лицу, которое:

официально зарегистрировано в качестве волонтера;

имеет установленные договорные отношения с субъектом хозяйствования, с которым эквайр заключил договор об осуществлении эквайринга (например, физические лица, продающие подержанные товары на цифровых платформах, и официанты).

Такое решение позволит урегулировать практику, которая уже давно является частью повседневной жизни украинцев, и сделать ее более прозрачной, безопасной и понятной. Отмечаем, что данное регулирование не создает никаких ограничений для пользователей платежных услуг, в частности волонтеров, которые и в дальнейшем будут беспрепятственно и в правовом поле использовать современные платежные инструменты для сбора средств.

В итоге это повысит прозрачность расчетов, будет способствовать развитию цифровых сервисов, снижению уровня тенизации предпринимательской деятельности и укреплению доверия к платежной инфраструктуре.

3) Расширил перечень обязательных реквизитов квитанции, предоставляемой по платежной операции пользователю платежного инструмента

В частности, в ней должны указываться данные о получателе, сумма комиссии, назначение платежа и код категории деятельности получателя (МСС). Надлежащее информирование пользователя о выполненной платежной операции будет способствовать усилению защиты его прав;

4) Обязал эквайера информировать пользователя платежного инструмента о своем полном наименовании до начала инициирования платежной операции в случае ее осуществления в Интернете, что также направлено на обеспечение надлежащего информирования пользователя о том, через какое финансовое учреждение осуществляется платежная операция.