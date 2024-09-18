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18 сентября 2024, 15:03 Читати українською

С дохода от депозитов придется отдать 23%: что будет дальше с банковскими вкладами

Депозитный рынок ожидают очередные потрясения. 17 сентября парламент принял в первом чтении правки в Налоговый кодекс, которыми ставка военного сбора повышается с 1,5% до 5%. Это правило коснется и процентов с банковских депозитов, и существенно уменьшит заработки на них.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 20 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Украинский капитал* 15,75% 1,25% 15,25% - 15,50% 0,25% 15,30% 0,30% 0,01% - Асвио банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% - Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - - Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% - Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% - 15,00% 0,55% - - Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - - Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - - Коминвестбанк 14,00% 1,15% - - - - - - - - Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - РВС Банк 11,50% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% - Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - - Клиринговый Дом - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - - Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - - Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.

Кроме того, в четверг, 19 сентября, станет известно решение НБУ по ключевой ставке, а руководство регулятора может анонсировать и другие новации, которые могут оказать влияние на доходность депозитов. Пока же банкиры никак не отреагировали на готовящиеся изменения. Сколько можно заработать физлицам на вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Главный риск для депозитного рынка на текущий момент — это повышение налогов, точнее военного сбора.

Если документ будет принят и подписан Президентом, это еще сильнее уменьшит доходность гривневых депозитов для физлиц и сделает вложения в них еще менее выгодными. Особенно на фоне продолжающего снижения средних доходностей с начала сентября по сегодняшнее, 17 число:

  • на 3 месяца — с 13,20% до 12,99% годовых;
  • на 6 месяцев — с 12,89% до 12,13% годовых;
  • на 12 месяцев — с 13,04% до 12,88% годовых.

Это данные Нацбанка по текущим номинальным ставкам, без учета налогообложения и комиссий банков за снятие наличных со счетов.

Сейчас с депозитных доходов взыскивается 19,5% налогов — 18% НДФЛ (налог на доходы физлиц) + 1,5% военного сбора. Но, в случае принятия нового закона и повышения военного сбора до 5%, будут вычитать уже 23%.

Чтобы понять, как скажется принятие нового закона на заработках вкладчиков, «Минфин» пересчитал доходности с учетом налогов — текущих и новых при изменении военной ставки (в скобках):

  • на 3 месяца — 10,5% годовых (10% при принятии нового закона);
  • на 6 месяцев — 9,8% годовых (9,3%);
  • на 12 месяцев — 10,4% годовых (9,9%).

Мы видим, что по полугодовым вкладам реальная доходность уже вплотную приблизилась к прогнозируемому Нацбанком уровню инфляции по итогу 2024 года — 8,5%. Но вполне возможно, что НБУ вскоре ухудшит свой официальный прогноз, с учетом того, что в августе инфляция по факту достигла уже 7,5%. Так что в итоге доходности банков по гривневым депозитам могут не покрыть официальный рост розничных цен.

А если говорить о реальном удорожании товаров и услуг в Украине, то можно говорить о невыгодности вкладов уже сейчас: реальную инфляцию в стране оценивают по-разному — от 25−30% до 50−60%, в зависимости от состава потребительской корзины.

На фоне снижения депозитных доходностей люди могут переориентироваться на альтернативные инвестиции. Например, вкладываться в покупку товаров — трендом этой осени уже стала покупка энергетического оборудования, цены на которое вырастут в случае новых отключений электроэнергии.

Или начнут более активно покупать наличный/безналичный доллар. С начала 2024 года только официальный курс гривна/доллара вырос с 38 грн/$ до 41,4 грн/$ на сегодняшний день, что обеспечивает инвесторам доходность в размере 9% за 9 месяцев. А в случае девальвации гривны в 2025-м до 45 грн/$, как правительство заложило в проект госбюджета на будущий год, смогут заработать еще 8,7%. При покупке наличной инвалюты не придется платить банкам комиссии за снятие кеша со счета.

Впрочем, учитывая новые реалии, финансистам придется пересмотреть свои депозитные предложения, чтобы не столкнуться с оттоком вкладов. Пока июль стал единственным в 2024 году месяцем, когда Нацбанком был зафиксирован отток гривневых вкладов населения.

Регулятор отчитался о сокращении общего депозитного портфеля физлиц на 0,3% (до 1,138 трлн грн), вложений на гривневых счетах — на 1,2% (до 747,8 млрд грн). При этом подросли инвестиции украинцев в валютные депозиты: на 1,4% (до 391 млрд грн) в гривневом эквиваленте, и на 0,1% (до $9,5 млрд) — в долларовом.

За август депозиты населения в гривне выросли на 0,6% (+4,3 млрд грн), в валюте — на 0,9% (+$0,1 млрд).

Однако приток средств клиентов на гривневые банковские вклады из-за снижения ставок «остается более сдержанным в этом году», — пишет Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов. За 8 месяцев с начала года депозиты в гривне выросли на 3,8% (+61,6 млрд грн). Тогда как за аналогичный период прошлого года — на 17,7% (+213,3 млрд грн).

Так что дальнейшее ухудшение условий размещения средств на депозитах может снова спровоцировать отток денег из банков. «Минфин» обязательно расскажет, как финансисты отреагируют на законодательные новации и каким образом будет стимулировать приток средств на депозиты Нацбанк.

Как банки меняли ставки

Коминвестбанк снизил на 1,15 п.п. доходность годовых вкладов в гривне и теперь платит по ним 14% годовых. Банк также порезал доходность годовых вкладов в долларе и евро. Доходность долларовых депозитов уменьшилась на 0,35 п.п. — до 2,15% годовых, в евро — на 0,2 п.п. — до 2% годовых.

Банк Украинский капитал повысил ставку на депозиты в гривне: сроком на 1 год на 1,25 п.п. — до 15,75% годовых, на 6 месяцев — на 0,25 п.п. — до 15,5% годовых, и на 3 месяца — на 0,3 п.п. — до 15,3% годовых.

По вкладам на 3 месяца лучшие условия предлагают банк Клиринговый Дом (15,8% годовых), 15,75% годовых — у банка Украинский капитал и у Асвио банка.

Больше всех из малых банков-участников нашего обзора по полугодовым вкладам платят Кредитвестбанк и банк Украинский капитал (15,5% годовых), 15,25% годовых можно заработать в Асвио банке.

По вкладам на 9 месяцев 15,5% годовых можно найти в МИБ, 15,25% годовых — в банке Украинский капитал, 15% годовых — в Кредитвесте и Полтава-Банке.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал* 15,75% 1,25% 15,25% - 15,50% 0,25% 15,30% 0,30% 0,01% -
Асвио банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% - 15,00% 0,55% - -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - -
Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - -
Коминвестбанк 14,00% 1,15% - - - - - - - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
РВС Банк 11,50% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - -
Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.09.2024−16.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

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Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, Клиринговый Дом.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% - 3,00% - 2,75% - -
Бизбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Коминвестбанк 2,15% 0,35% - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.09.2024−16.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,00% 0,20% - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.09.2024−16.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
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Комментарии - 1

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+12
Abramon
Abramon
18 сентября 2024, 15:12
#
«З огляду на зниження депозитних дохідностей люди можуть переорієнтуватися на альтернативні інвестиції. Наприклад, вкладатись у купівлю товарів — трендом цієї осені вже стало придбання енергетичного» — оце деградація за 24 роки інвестування починали з акцій на ПФТС, а 2024 закінчуємо інвестуванням в генератор))
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