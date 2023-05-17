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17 мая 2023, 14:30 Читати українською

Частные вкладчики продолжают нести в банки валюту: что будет со ставками по депозитам в СКВ

В первом квартале доходность депозитов для частных клиентов увеличило рекордное количество банков. Также большинство финучреждений зафиксировали рост депозитов физлиц. Об этом свидетельствует опрос НБУ о банковском фондировании за ІІ квартал. О тенденциях депозитного рынка и изменениях в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн в свежем обзоре «Минфина».

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Как сообщает Нацбанк, впервые за историю опроса банки сообщили о росте общей срочности депозитов. Банки также ожидают увеличения стоимости фондирования, то есть повышения доходности вкладов. Причем, как от бизнеса, так и от населения.

В обзоре за первый квартал регулятор приводил данные банков о том, что доля их обязательств в валюте за предыдущий период возросла. Но в первом квартале она не изменилась. В прошлом квартале банкиры не ожидали изменения удельного веса валютных средств клиентов, «однако оценки роста все более оптимистичны», указывал регулятор. Впрочем, в свежем опросе банкиры сохраняют скепсис: увеличения обязательств банков в иностранной валюте они во втором квартале не ожидают.

Что будет со ставками по валютным депозитам

С марта банкиры фиксируют постепенное понижение спроса на конвертационные депозиты.

«По объемам привлечение такого ресурса снизилось примерно на 25−30%. Понятно, что основная причина этого — уменьшение разницы между наличным курсом и курсом НБУ. В то же время, к нам обращаются как действующие, так и новые клиенты, которым интересно такое предложение», — говорит Ульяна Пятак, исполнительный директор Банка Львов.

Напомним, в конце июля прошлого года НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит от 3 месяцев и выше. А в конце сентября увеличил максимально возможную сумму для покупки СКВ с 50 тыс. до 100 тыс. грн.

Такая инициатива регулятора по снижению давления на гривну прижилась: по информации заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, в прошлом году по двум депозитным продуктам украинцы разместили в банках почти $1,5 млрд (конвертационные депозиты и покупка долларов по официальному курсу с последующим размещением на депозит).

Пока разница между текущим рыночным курсом и курсом, по которому эти вкладчики покупали валюту, составляла несколько гривен, эти люди активно на этом зарабатывали, сдавая полученную валюту по более высокому курсу в обменники. Это постепенно сбивало курс и, как следствие, уменьшало разницу между такими курсами.

Сейчас эта разница настолько уменьшилась, что делает подобные операции зачастую невыгодными для граждан. Поэтому уменьшается и интерес к конвертационным депозитам.

Резкое укрепление гривны в начале апреля сильно испортило привлекательность услуги по покупке безналичной валюты с последующим ее размещением на трехмесячных вкладах. Во всяком случае, банки продолжают рассматривать конвертационные вклады как важный инструмент для своих клиентов", — считает директор департамента розничного бизнеса банка «Пивденный» Игорь Фомичев.

Перспективы по ставкам по валютным депозитам в Украине он считает не очень оптимистичными. Поскольку спрос на кредиты в СКВ в разы ниже предложения, то есть объемы привлеченных на депозиты в долларе на евро средства.

«Банки в целом не очень заинтересованы в привлечении валютных ресурсов, ведь разместить валюту в новые кредиты более сложно, нежели гривну», — добавляет Игорь Фомичев.

С тем, что ставки по валютным депозитам вряд ли изменятся в ближайшее время, соглашается и Сергей Анников, руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка.

«Вероятнее всего, что ставки будут близки к существующему уровню. Существенных изменений не ожидаем», — сообщил он в комментарии для «Минфина», добавив, что в настоящее время банк не планирует существенных изменений в этом направлении.

Несмотря на колебания курса доллара и евро на международных рынках, из-за чего ставки по вкладам в евро ниже, чем в долларе, Сергей Анников считает маловероятным, что ставки в евро выравняются со ставками в долларах.

Какие банки меняли ставки

В этот раз следующие банки среди финансовых учреждений с депозитным портфелем до 2 млрд грн меняли ставки:

Украинский капитал добавил сразу 2 п.п. к доходности вкладов на 6 мес и 1,4 п.п. к доходности вкладов на 9 мес. Сейчас его частные вкладчики зарабатывают на таких депозитах 2,25% годовых. Доходность вкладов на 12 мес достигла 2,5% годовых после повышения на 1,55 п.п. Ставки в евро банк в этот раз не менял.

Кристалбанк увеличил ставки в евро и долларе на 3 и 6 мес. В случае со вкладами на 3 мес повышение составило 0,24 п.п. в долларе и 0,14 п.п. в евро (до 0,4% и 0,3% годовых соответственно). Повышение на вклады на 6 мес было более существенным: в долларе — 0,35 п.п., в евро — 0,25 п.п. Соответственно, доходность этих вкладов увеличилась до 0,5% и 0,4% годовых. Банк также прибавил 0,1 п.п. ко вкладам в долларе на 12 мес, после чего доходность этого срочного вклада составила 1%. В гривне банк снизил все ставки. Доходность бессрочных уменьшилась на 0,1 п.п. (до 2,2% годовых), на 1,1 п.п. снизились ставки по гривневым вкладам на 3 и 6 мес (до 14,15% и 14,25% соответственно). Срочные гривневые вклады на 12 мес «потеряли» 0,3 п.п. и сейчас составляют 15,25% годовых.

РВС Банк провел идентичные изменения по ставкам в евро и долларе. Так, банк в обеих валютах снизил доходность по вкладам на 6 мес (на 0,35 п.п. — до 0,7% годовых), но увеличил по вкладам на 3 и 12 мес. К доходности первых вкладов банк прибавил 0,3 п.п. (до 0,55% годовых), а ко вкладам на 12 мес — 0,2 п.п. (до 1,45% годовых). Банк также увеличивал на этот раз ставки по гривневым вкладам — в частности, по вкладам на 6 и 12 мес. К первому он прибавил 0,35 п.п. (15,95% годовых), ко второму — 0,05 п.п. (16,1% годовых). В то же время, банк снизил доходность гривневых вкладов на 3 мес на 1,1 п.п. — до 14,5% годовых.

Укрстройинвестбанк увеличил доходность всех срочных вкладов в гривне. Больше всего — на вклады на 6 мес — на 3 п.п., на 12 мес банк добавил 2 п.п., ко вкладам на 3 мес банк добавил 1 п.п. После увеличений доходность по этим вкладам достигла 20,5%, 20% и 18% соответственно.

Увеличивал доходность гривневых вкладов и Мотор-Банк. Он прибавил по 0,5 п.п. к доходности вкладов на 6 и 12 мес (до 17,5% и 18,5% годовых соответственно). А также 1 п.п. к ставкам на вклады на 9 мес, повысив их доходность до 17,5% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Укрстройинвестбанк 20,00% 2,00% - - 20,50% 3,00% 18,00% 1,00% 4,00% -
Глобус 18,50% - 17,50% - 17,00% - 16,25% - - -
Мотор-Банк 18,50% 0,50% 17,50% 1,00% 17,50% 0,50% 14,00% - - -
Украинский капитал* 18,50% - 18,50% - 19,00% - 19,00% - 0,50% -
Асвио банк 18,00% - - - 17,00% - 16,00% - - -
Юнекс банк 18,00% - 17,50% - 17,75% - 20,00% 2,00% - -
Агропросперис 18,00% - 18,25% - 17,25% - 16,75% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 17,75% - 17,75% - 20,00% - 20,00% - - -
Полтава-Банк 17,00% - 16,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Конкорд 16,50% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Радабанк 16,50% - 16,50% - 20,50% - 20,50% - - -
Поликомбанк 16,40% - 15,90% - 15,20% - 8,20% - - -
РВС Банк 16,10% 0,05% - - 15,95% 0,35% 14,50% 1,10% 6,00% -
Пиреус 16,00% - - - 15,00% - 14,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - - -
Кристалбанк* 15,25% 0,30% - - 14,25% 1,10% 14,15% 1,10% 2,20% 0,10%
Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 18,00% - 18,00% - - -
Коминвестбанк 13,00% - 14,95% - - - - - - -
Грант 13,00% - - - 11,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.05.2023−15.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк

 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Конкорд 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Укрстройинвестбанк
 3,00% - - - 1,60% - 1,10% - 0,01% -
Асвио банк 2,75% - - - 2,75% - - - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Украинский капитал*
 2,50% 1,55% 2,25% 1,40% 2,25% 2,00% 2,00% - 0,02% -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперис 2,00% - 2,00% - 1,75% - 1,50% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 1,75% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Клиринговый Дом 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,45% 0,20% - - 0,70% 0,35% 0,55% 0,30% 0,15% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кристалбанк* 1,00% 0,10% - - 0,50% 0,35% 0,40% 0,24% 0,02% -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Коминвестбанк 0,80% - 1,05% - - - - - - -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Юнекс банк 0,60% - 0,60% - 0,60% - 0,60% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.05.2023−15.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Укрстройинвестбанк
 1,50% - - - 1,00% - 0,60% - 0,01% -
РВС Банк 1,45% 0,20% - - 0,70% 0,35% 0,55% 0,30% 0,15% -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Клиринговый Дом 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Украинский капитал*
 0,95% - 0,85% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Кристалбанк* 0,85% - - - 0,40% 0,25% 0,30% 0,14% 0,01% -
Коминвестбанк 0,80% - 1,05% - - - - - - -
Конкорд 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Юнекс банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.05.2023−15.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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