Частные вкладчики продолжают нести в банки валюту: что будет со ставками по депозитам в СКВ

В первом квартале доходность депозитов для частных клиентов увеличило рекордное количество банков. Также большинство финучреждений зафиксировали рост депозитов физлиц. Об этом свидетельствует опрос НБУ о банковском фондировании за ІІ квартал. О тенденциях депозитного рынка и изменениях в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Как сообщает Нацбанк, впервые за историю опроса банки сообщили о росте общей срочности депозитов. Банки также ожидают увеличения стоимости фондирования, то есть повышения доходности вкладов. Причем, как от бизнеса, так и от населения.

В обзоре за первый квартал регулятор приводил данные банков о том, что доля их обязательств в валюте за предыдущий период возросла. Но в первом квартале она не изменилась. В прошлом квартале банкиры не ожидали изменения удельного веса валютных средств клиентов, «однако оценки роста все более оптимистичны», указывал регулятор. Впрочем, в свежем опросе банкиры сохраняют скепсис: увеличения обязательств банков в иностранной валюте они во втором квартале не ожидают.

Что будет со ставками по валютным депозитам

С марта банкиры фиксируют постепенное понижение спроса на конвертационные депозиты.

«По объемам привлечение такого ресурса снизилось примерно на 25−30%. Понятно, что основная причина этого — уменьшение разницы между наличным курсом и курсом НБУ. В то же время, к нам обращаются как действующие, так и новые клиенты, которым интересно такое предложение», — говорит Ульяна Пятак, исполнительный директор Банка Львов.

Напомним, в конце июля прошлого года НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит от 3 месяцев и выше. А в конце сентября увеличил максимально возможную сумму для покупки СКВ с 50 тыс. до 100 тыс. грн.

Такая инициатива регулятора по снижению давления на гривну прижилась: по информации заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, в прошлом году по двум депозитным продуктам украинцы разместили в банках почти $1,5 млрд (конвертационные депозиты и покупка долларов по официальному курсу с последующим размещением на депозит).

Пока разница между текущим рыночным курсом и курсом, по которому эти вкладчики покупали валюту, составляла несколько гривен, эти люди активно на этом зарабатывали, сдавая полученную валюту по более высокому курсу в обменники. Это постепенно сбивало курс и, как следствие, уменьшало разницу между такими курсами.

Сейчас эта разница настолько уменьшилась, что делает подобные операции зачастую невыгодными для граждан. Поэтому уменьшается и интерес к конвертационным депозитам.

Резкое укрепление гривны в начале апреля сильно испортило привлекательность услуги по покупке безналичной валюты с последующим ее размещением на трехмесячных вкладах. Во всяком случае, банки продолжают рассматривать конвертационные вклады как важный инструмент для своих клиентов", — считает директор департамента розничного бизнеса банка «Пивденный» Игорь Фомичев.

Перспективы по ставкам по валютным депозитам в Украине он считает не очень оптимистичными. Поскольку спрос на кредиты в СКВ в разы ниже предложения, то есть объемы привлеченных на депозиты в долларе на евро средства.

«Банки в целом не очень заинтересованы в привлечении валютных ресурсов, ведь разместить валюту в новые кредиты более сложно, нежели гривну», — добавляет Игорь Фомичев.

С тем, что ставки по валютным депозитам вряд ли изменятся в ближайшее время, соглашается и Сергей Анников, руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка.

«Вероятнее всего, что ставки будут близки к существующему уровню. Существенных изменений не ожидаем», — сообщил он в комментарии для «Минфина», добавив, что в настоящее время банк не планирует существенных изменений в этом направлении.

Несмотря на колебания курса доллара и евро на международных рынках, из-за чего ставки по вкладам в евро ниже, чем в долларе, Сергей Анников считает маловероятным, что ставки в евро выравняются со ставками в долларах.

Какие банки меняли ставки

В этот раз следующие банки среди финансовых учреждений с депозитным портфелем до 2 млрд грн меняли ставки:

Украинский капитал добавил сразу 2 п.п. к доходности вкладов на 6 мес и 1,4 п.п. к доходности вкладов на 9 мес. Сейчас его частные вкладчики зарабатывают на таких депозитах 2,25% годовых. Доходность вкладов на 12 мес достигла 2,5% годовых после повышения на 1,55 п.п. Ставки в евро банк в этот раз не менял.

Кристалбанк увеличил ставки в евро и долларе на 3 и 6 мес. В случае со вкладами на 3 мес повышение составило 0,24 п.п. в долларе и 0,14 п.п. в евро (до 0,4% и 0,3% годовых соответственно). Повышение на вклады на 6 мес было более существенным: в долларе — 0,35 п.п., в евро — 0,25 п.п. Соответственно, доходность этих вкладов увеличилась до 0,5% и 0,4% годовых. Банк также прибавил 0,1 п.п. ко вкладам в долларе на 12 мес, после чего доходность этого срочного вклада составила 1%. В гривне банк снизил все ставки. Доходность бессрочных уменьшилась на 0,1 п.п. (до 2,2% годовых), на 1,1 п.п. снизились ставки по гривневым вкладам на 3 и 6 мес (до 14,15% и 14,25% соответственно). Срочные гривневые вклады на 12 мес «потеряли» 0,3 п.п. и сейчас составляют 15,25% годовых.

РВС Банк провел идентичные изменения по ставкам в евро и долларе. Так, банк в обеих валютах снизил доходность по вкладам на 6 мес (на 0,35 п.п. — до 0,7% годовых), но увеличил по вкладам на 3 и 12 мес. К доходности первых вкладов банк прибавил 0,3 п.п. (до 0,55% годовых), а ко вкладам на 12 мес — 0,2 п.п. (до 1,45% годовых). Банк также увеличивал на этот раз ставки по гривневым вкладам — в частности, по вкладам на 6 и 12 мес. К первому он прибавил 0,35 п.п. (15,95% годовых), ко второму — 0,05 п.п. (16,1% годовых). В то же время, банк снизил доходность гривневых вкладов на 3 мес на 1,1 п.п. — до 14,5% годовых.

Укрстройинвестбанк увеличил доходность всех срочных вкладов в гривне. Больше всего — на вклады на 6 мес — на 3 п.п., на 12 мес банк добавил 2 п.п., ко вкладам на 3 мес банк добавил 1 п.п. После увеличений доходность по этим вкладам достигла 20,5%, 20% и 18% соответственно.

Увеличивал доходность гривневых вкладов и Мотор-Банк. Он прибавил по 0,5 п.п. к доходности вкладов на 6 и 12 мес (до 17,5% и 18,5% годовых соответственно). А также 1 п.п. к ставкам на вклады на 9 мес, повысив их доходность до 17,5% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.05.2023−15.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.05.2023−15.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.05.2023−15.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.