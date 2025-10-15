В украинских банках выросла реальная доходность вкладов в гривне

За последние две недели только один небольшой банк повысил ставки на свои депозиты в гривне. Однако реальная доходность вкладов в нацвалюте выросла. Причина — замедление инфляции, которая съедает заработки вкладчиков. Сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

С начала месяца Украинский индекс ставок по депозитам физлиц в гривне немного вырос. По состоянию на 14 октября он составляет по депозитам:

на 3 месяца — 13,27% годовых (плюс 0,1 п.п.);

на 6 месяцев — 13,83% годовых (плюс 0,1 п.п.);

на 9 месяцев — 13,86% годовых (плюс 0,3 п.п.);

на 12 месяцев — 13,68% годовых (плюс 0,12 п.п.).

В то же время реальная доходность депозитов растет вместе с замедлением инфляции. Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 11,9%, по сравнению с 13,2% в августе.

На сегодняшний день депозит в год можно разместить по ставке 16,9% годовых (самую высокую доходность на рынке предлагает Асвио банк). Учитывая 23% налога на полученный от вклада доход (18% — НДФЛ, 5% — военный сбор), «чистая» ставка составит 13,03% годовых при инфляции 11,9%.

Традиционно, самые привлекательные ставки предлагают небольшие банки. На данный момент самую высокую доходность по вкладам на 12 месяцев в этой группе предлагают Асвио банк, который платит по таким вкладам 16,9% годовых, Украинский капитал (16,5% годовых) и Бизбанк (16,45% годовых).

Самые высокие ставки по депозитам на 9 месяцев у этой тройки финучреждений: Асвио банк (16,85% годовых), Кредитвест Банк и Альтбанк (16,5% годовых).

Лучшие предложения по ставкам депозитов в гривне на 6 месяцев у таких банков: Кредитвест Банк и Альтбанк (17% годовых), Кристалбанк (16,9% годовых).

Самые высокие ставки по депозитам на 3 месяца предлагают: Кристалбанк и Юнекс банк (17% годовых), а также Асвио банк и Кредитвест Банк (16,75% годовых).

Как небольшие банки изменили депозитные ставки за последние две недели

Полтава-Банк увеличила доходность депозитов в гривне на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 16% годовых. Вклады в нацвалюте на 9 месяцев здесь подорожали на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых.

Кристалбанк срезал доходность всей своей линейки вкладов в долларе: ставки депозитов на 12 и 6 месяцев «похудели» на 0,5 п.п. — до 2% и 1,8% годовых соответственно. Ставка депозитов на 3 месяца уменьшена на 0,2 п.п. — до 1,6% годовых.

Пиреус снизил ставки всех своих долларовых депозитов на 0,25 п.п. Теперь на вкладах на 12 месяцев в этой валюте вкладчики банка могут заработать 1% годовых, на 6 месяцев — 0,85% годовых, на 3 месяца — 0,75% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.09.2025−13.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.09.2025−13.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.09.2025−13.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь