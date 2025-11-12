Как банки играют доходностью вкладов: топ-5 вариантов из реальной практики юристов

Депозитные ставки в украинских банках остаются стабильными уже третий месяц подряд. В то же время большинство опрошенных «Минфином» банкиров утверждают, что заинтересованы в привлечении гривневого ресурса от частных клиентов на срочные вклады. Но поскольку не могут позволить себе повышать доходность вкладов, ищут другие возможности заинтересовать потенциальных вкладчиков. Иногда, правда, «креативы» финансистов не совсем чистые. «Минфин» попросил юристов рассказать, как банки хитрят с депозитными предложениями и как правильно читать депозитный договор, чтобы сразу раскрыть подвох.

За последние две недели только одно финучреждение с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн сделало небольшую корректировку: Кристалбанк снизил на 0,25 п.п. — до 16,75% годовых — ставку по вкладам в гривне на три месяца. Все остальные банки сохранили свои депозитные предложения для частных клиентов без изменений. Аналогичная ситуация наблюдается и в группе крупных банков.

Финансисты объясняют такое затишье тем, что доходность вкладов достигла своего экономически обоснованного уровня, а потому о повышении ставок в ближайшей перспективе речь не идет. В то же время финансисты заинтересованы в привлечении денег от населения. Да и сами физлица осенью снова активно понесли деньги в банки. Так, в сентябре 2025 года вклады частных клиентов в гривне выросли на 19,2 млрд грн — до нового исторического рекорда 886,15 млрд грн. Годовые темпы прироста были самыми большими за 11 месяцев — плюс 15,7%.

Следовательно, борьба за денежных клиентов между банками обостряется. Но поскольку финансисты не могут себе позволить заманивать их повышенными ставками, предлагают другие бонусы. «Минфин» уже писал о том, как можно заработать больше на депозите, когда доходность вкладов не растет. Но есть и другая сторона: иногда банки манипулируют информацией об условиях размещения депозита и создают у клиентов ошибочное представление о реальном заработке на деньгах, размещенных на депозит. Об этом расскажем отдельно.

Как банки играют с доходностью

Об основных маркетинговых приемах банков, которые создают у клиента иллюзию большей доходности, «Минфину» рассказал Максим Чередниченко, адвокат юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры».

1. Нестандартные сроки размещения: депозит может подаваться как «трехмесячный», но в договоре указано 92 или 95 дней. Такая разница влияет на расчет эффективной ставки и усложняет сравнение с другими банками. С юридической точки зрения, определяющим является именно срок в договоре — конкретные даты начала и завершения, или количество дней.

Какие-либо рекламные формулировки не имеют юридической силы, если они не отражены в тексте договора.

«Минфин» подсчитал разницу между реальным и ожидаемым в таких случаях заработком. Следовательно, если в рекламном предложении речь идет о 17% годовых по трехмесячному вкладу, а реальный срок размещения составляет 95 дней, то реальная ставка на 90 дней при 17% годовых на 95 дней — около 16,95% годовых.

Итог:

По ставке 17% годовых владелец вклада получит 418,84 грн за 90 дней.

владелец вклада получит за 90 дней. По ставке 16,95% годовых он получит 418,08 грн за 90 дней.

Разница между этими двумя вариантами небольшая — 0,76 грн. Но мы взяли короткий вклад и относительно небольшую сумму. На более длинных сроках и с большими суммами расхождение может быть ощутимым.

2. Комиссии при выводе средств: влияние сопутствующих продуктов. Распространенная практика — соединение депозита с карточным счетом.

Проценты и тело депозита перечисляются на карту, за обслуживание которой могут действовать комиссии:

за снятие наличных денег (примерно 1%);

за «нецелевое» зачисление процентов (до 0,5%);

другие услуги, в частности, SMS-информирование.

Таким образом, чистая прибыль зависит не только от условий депозита, но и от тарифов карточного счета, которые банк имеет право менять в одностороннем порядке.

Рекомендация: перед подписанием депозитного договора ознакомиться с тарифами именно той карты, на которую будут производиться выплаты.

3. Капитализация процентов: юридические риски при досрочном расторжении

Капитализация подразумевает добавление процентов к телу депозита. В маркетинге это подается, как способ получить «проценты на проценты». Однако банки часто предлагают по таким вкладам более низкую базовую ставку, а при досрочном расторжении все капитализированные проценты пересчитываются по минимальной ставке — 0,01% или 0%.

В итоге вкладчик может потерять доход за весь период, даже если денежные средства находились на счету несколько месяцев.

4. Автоматическая пролонгация: продление по новой ставке

Большинство договоров предполагают автоматическое продление вклада, если клиент не подаст заявление о возврате средств. Однако пролонгация происходит по ставке, действующей в банке на дату продления, и она может быть существенно ниже начальной.

Поэтому важно проверить пункт об автопролонгации и возможность отказа от нее без штрафов в определенный период.

5. Дополнительная проверка источников происхождения средств перед выдачей депозита, в течение которой проценты на вклад не начисляются. В последнее время юристы фиксируют немало случаев, когда банки вообще не платят процентов клиентам за пользование их деньгами.

«Нашим адвокатам довелось принимать участие в таком интересном деле. Клиент разместил достаточно большую сумму по договору депозита в банке. Договор был безупречным. За несколько дней до истечения срока действия договора клиент сообщил банку о намерении снять средства с депозитного счета. На что получил ответ, что к его средствам возникли вопросы и отдел комплаенса требует информации об источниках происхождения средств, размещенных на депозитном счете.

Клиентом были предоставлены налоговые декларации, которые подтверждали: главным источником происхождения средств были доходы, задекларированные в результате налоговой амнистии, и из них были уплачены налоги. На это банк предоставил официальный ответ, что у него есть возможность самостоятельно устанавливать свои внутренние правила комплаенса, как субъект первичного денежного мониторинга. А уплата государственного налога из легализованной суммы ранее незадекларированных доходов — не является индульгенцией для доходов, не имеющих документального подтверждения их происхождения.

Конечно, банком был установлен срок для подтверждения источников доходов. На два месяца деньги на депозитном счете были заблокированы для клиента. Но не для банка, он в это время ими распоряжался по своему усмотрению без начисления процентов по депозиту", — рассказал «Минфину» Владимир Гаркуша, управляющий партнер КАС Групп.

Максим Чередниченко советует при изучении депозитного договора обращать внимание на следующие моменты:

Срок : проверьте точные даты или количество дней, а не только «3 месяца».

: проверьте точные даты или количество дней, а не только «3 месяца». Ставка : убедитесь, что указана именно годовая ставка, а не «за период».

: убедитесь, что указана именно годовая ставка, а не «за период». Выплата процентов : ежемесячно, ежеквартально, с капитализацией или по истечении срока.

: ежемесячно, ежеквартально, с капитализацией или по истечении срока. Возврат средств : на какой счет осуществляется выплата и есть ли комиссии.

: на какой счет осуществляется выплата и есть ли комиссии. Налоги : в 2025 году общее налогообложение дохода из депозитов составляет 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор).

: в 2025 году общее налогообложение дохода из депозитов составляет 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор). Автопролонгация : предусмотрен ли период отказа без штрафа (5 дней — стандартная практика).

: предусмотрен ли период отказа без штрафа (5 дней — стандартная практика). Реальная ставка после налогов и комиссий. При рекламной ставке 15% годовых вкладчик по факту получает около 10,4% чистыми после вычета налогов (23%) и стандартных комиссий (≈1,5%).

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.10.2025−10.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.10.2025−10.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.10.2025−10.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь