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10 июля 2024, 14:30 Читати українською

Небольшие банки советуют фиксировать доходность на «длинных» вкладах в гривне

Первую декаду июля малые банки снова закрывают снижением ставок по вкладам. С момента последнего обзора доходность гривневых вкладов снижали 4 банка, повысили два. На этот раз таких финучреждений было 7 против одного. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

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За последние две недели средняя доходность всех вкладов в малых банках-участниках депозитного обзора «Минфина» уменьшилась. Больше всего за это время — на полугодовых и годовых депозитах.

Дата/Срок 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца
26.06.24 14,60% 14,60% 14,21% 14,11%
10.07.24 14,44% 14,53% 14,04% 14,03%

Если смотреть на то, как изменились ставки с начала года, то полугодовые вклады потеряли в доходности больше всего — 1,01 п.п. На втором и третьем местах — вклады на 9 и 3 месяца, которые уменьшились с начала года на 0,99 п.п. и 0,97 п.п. соответственно. Меньше всего менялись ставки по вкладам на год — всего на 0,7 п.п. с начала года.

Тенденция к удержанию самых высоких ставок на годовые вклады наблюдается и в крупных банках. Больше всего с начала года упали самые короткие вклады — средние ставки по 3-месячным вкладам уменьшились на 1,86 п.п. Депозиты на 9 месяцев снизились на 1,62 п.п., на 1,24 п.п. упала доходность вкладов на 9 месяцев. Ставки по годовым вкладам уменьшились на 1,06 п.п.

«Процентные ставки по новым депозитам в мае для корпоративного сектора снизились на 1 п.п., по сравнению с предыдущим месяцем, — до 7% годовых (по сравнению с маем 2023 года — «минус» 3,8 п.п.) для домохозяйств — «минус» 0,1 п.п. — до 8,3% годовых (наоборот, «плюс» 0,1 п.п. соответственно), — пишет Богдан Данилишин, заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете.

В то же время украинцы продолжают нести деньги в банки. По подсчетам Богдана Данилишина, по состоянию на 3 июля сбережения населения выросли на 183,99 млрд грн г/г, или на 19,4%. Количество денег корпоративного сектора за этот период увеличилось на 22,8%, или на 253,8 млрд грн.

Что будет со ставками в июле

В Агропросперис нам сообщили о предстоящих понижениях. «В ближайшее время планируем дальнейшее постепенное снижение процентных ставок по депозитным продуктам в гривне на все сроки», — говорит финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан.

По крайней мере три банка из малых, которые мы отслеживаем в обзоре, сообщили, что менять ставки в течение июля не планируют, — Клиринговый Дом, Юнекс и Банк инвестиций и сбережений.

В БИС банке подчеркнули, что не планируют кардинальных изменений, «при условии отсутствия кардинальных изменений на рынке». Директор по маркетингу банка Юнекс Алина Компанец тоже не исключает, что в случае изменения рыночной ситуации доходность гривневых депозитов будет пересмотрена.

Основным фактором дальнейшего возможного снижения доходности депозитов опрошенные банкиры назвали решение монетарного комитета НБУ, который будет собираться уже в конце июля.

«Вероятность, что по его итогам учетная ставка будет снижена, не нулевая, поэтому я не могу исключить того, что и ставки по вкладам будут пересмотрены», — объясняет Алина Компанец.

К перечню важных факторов в БИС банке добавили тренды на рынке кредитования, инфляционные процессы и колебания курса гривны.

Алина Компанец назвала факторы, сдерживающие снижение ставок: усиление конкуренции за вкладчика на рынке за последний месяц, общий рост тревожности в обществе и постепенное снижение ставок по безотзывным депозитам. Это, по ее словам, побуждает украинцев экономить в первую очередь на текущих счетах.

«С начала года доля средств до востребования в банковской системе, хоть и не сильно динамично, но стабильно росла. В мае, скажем, более 70,5% притока средств физлиц в банковскую систему были именно средствами до востребования.

Это один из ключевых факторов поддержки ставок по срочным гривневым вкладам. И все же, стратегически доходность гривневых депозитов в целом в системе будет постепенно снижаться", — объясняет Алина Компанец. Фиксировать доходность, по ее мнению, сейчас есть смысл на более длинных вкладах в гривне.

Что касается вкладов в СКВ, то среди опрошенных банкиров никто не прогнозирует кардинальных изменений в обозримом будущем.

Как банки меняли ставки

Агпропросперис уменьшил доходность полугодовых вкладов в гривне на 0,25 п.п., годовых — на 0,5 п.п., и теперь платит по ним 15,25% и 15,75% годовых соответственно. Самую низкую ставку банк предлагает на 3-месячные вклады — 15% годовых.

Альтбанк, который предлагает лишь 1 депозитный вклад в нацвалюте на полгода, снизил его доходность на 1 п.п. — до 13% годовых.

Асвио банк отнял по 0,55 п.п. от доходности гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев, и 0,6 п.п. — от ставки годового депозита. Несмотря на это, банк больше всего платит именно по вкладам на 3 месяца: 15,75% годовых. На втором месте — доходность вкладов на год — 15,5% годовых. Самая маленькая ставка — на полугодовые вклады (15,25% годовых).

БИС банк уменьшил доходность почти всей своей линейки гривневых депозитов на 0,2 п.п., кроме вкладов на 3 месяца: доходность этих кратчайших вкладов уменьшилась на 0,55 п.п. По ним банк платит сейчас меньше всего: 14,45% годовых. Остальные ставки после изменений составляют сейчас 14,55% годовых.

Индустриалбанк снизил ставки по всем гривневым депозитам на 0,25 п.п., самая высокая доходность сейчас здесь по вкладам на год (13,3% годовых). Ставка по вкладам на 3 месяца остается самой низкой — 10% годовых.

Кристалбанк порезал ставки по своим самым коротким гривневым депозитам на 3 и 6 месяцев — на 0,75 и 0,7 п.п. соответственно. Больше всего банк платит по вкладам на 3 месяца (15,75% годовых), меньше всего — по годовым депозитам (14,75% годовых).

Поликомбанк порезал все ставки по своим гривневым вкладам, больше всего по годовым вкладам — сразу на 1,15 п.п., и теперь платит по ним 14,25% годовых. Эта ставка остается самой высокой в линейке депозитов банка после изменений. Самая низкая доходность — по 3-месячным вкладам (7,15% годовых).

Кредитвест Банк на этот раз единственный среди участников депозитного обзора повышал депозитные ставки. В частности, выросла доходность гривневых депозитов на 3, 6 и 9 месяцев. Теперь клиенты банка смогут заработать на 3-месячных вкладах на 1 п.п. больше — 16% годовых. Ставка по полугодовым вкладам выросла на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых. Доходность вкладов на 9 месяцев банк увеличил на 0,25 п.п. — до 15% годовых.

Самые лучшие условия на короткие 3-месячные депозиты предлагают сейчас банк Украинский капитал (16,5% годовых), Кредитвест Банк (16% годовых), банк Клиринговый Дом (15,8% годовых).

Украинский капитал также больше всех платит по полугодовым вкладам — 16,5% годовых. Кредитвест Банк предлагает по этим вкладам доходность в 15,5% годовых. 15,25% годовых можно получить в банках Агропросперис и Асвио.

Самая высокая доходность по 9-месячным вкладам на этот раз снова у Украинского капитала — 16,5% годовых. 15,5% годовых предлагают банки Агропросперис и МИБ. 15% годовых можно получить в Полтава-банке и Кредитвест Банке.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 15,75% 0,50% 15,50% - 15,25% 0,25% 15,00% - - -
Коминвестбанк 15,75% - - - - - - - - -
Асвио банк 15,50% 0,60% - - 15,25% 0,55% 15,75% 0,55% - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 15,00% - - - 14,00% - 13,50% - 5,00% -
Украинский капитал* 15,00% - 16,50% - 16,50% - 16,50% - 0,01% -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% 0,70% 15,75% 0,75% 6,00% -
Бизбанк 14,55% 0,20% 14,55% 0,20% 14,55% 0,20% 14,45% 0,55% - -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% 0,25% 15,50% 0,50% 16,00% 1,00% -
Поликомбанк 14,25% 1,15% 14,15% 0,65% 14,05% 0,35% 7,15% 0,50% - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 15,50% - - -
Пиреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 13,30% 0,25% 12,95% 0,25% 10,00% 0,25% - -
Клиринговый Дом - - 14,15% - 13,60% - 15,80% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% 1,00% - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.06.2024−08.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% 0,25% 3,00% 0,50% 2,75% 0,75% -
Бизбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Коминвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% 0,25% - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.06.2024−08.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.06.2024−08.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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