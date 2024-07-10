Небольшие банки советуют фиксировать доходность на «длинных» вкладах в гривне

Первую декаду июля малые банки снова закрывают снижением ставок по вкладам. С момента последнего обзора доходность гривневых вкладов снижали 4 банка, повысили два. На этот раз таких финучреждений было 7 против одного. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

За последние две недели средняя доходность всех вкладов в малых банках-участниках депозитного обзора «Минфина» уменьшилась. Больше всего за это время — на полугодовых и годовых депозитах.

Дата/Срок 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца 26.06.24 14,60% 14,60% 14,21% 14,11% 10.07.24 14,44% 14,53% 14,04% 14,03%

Если смотреть на то, как изменились ставки с начала года, то полугодовые вклады потеряли в доходности больше всего — 1,01 п.п. На втором и третьем местах — вклады на 9 и 3 месяца, которые уменьшились с начала года на 0,99 п.п. и 0,97 п.п. соответственно. Меньше всего менялись ставки по вкладам на год — всего на 0,7 п.п. с начала года.

Тенденция к удержанию самых высоких ставок на годовые вклады наблюдается и в крупных банках. Больше всего с начала года упали самые короткие вклады — средние ставки по 3-месячным вкладам уменьшились на 1,86 п.п. Депозиты на 9 месяцев снизились на 1,62 п.п., на 1,24 п.п. упала доходность вкладов на 9 месяцев. Ставки по годовым вкладам уменьшились на 1,06 п.п.

«Процентные ставки по новым депозитам в мае для корпоративного сектора снизились на 1 п.п., по сравнению с предыдущим месяцем, — до 7% годовых (по сравнению с маем 2023 года — «минус» 3,8 п.п.) для домохозяйств — «минус» 0,1 п.п. — до 8,3% годовых (наоборот, «плюс» 0,1 п.п. соответственно), — пишет Богдан Данилишин, заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете.

В то же время украинцы продолжают нести деньги в банки. По подсчетам Богдана Данилишина, по состоянию на 3 июля сбережения населения выросли на 183,99 млрд грн г/г, или на 19,4%. Количество денег корпоративного сектора за этот период увеличилось на 22,8%, или на 253,8 млрд грн.

Что будет со ставками в июле

В Агропросперис нам сообщили о предстоящих понижениях. «В ближайшее время планируем дальнейшее постепенное снижение процентных ставок по депозитным продуктам в гривне на все сроки», — говорит финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан.

По крайней мере три банка из малых, которые мы отслеживаем в обзоре, сообщили, что менять ставки в течение июля не планируют, — Клиринговый Дом, Юнекс и Банк инвестиций и сбережений.

В БИС банке подчеркнули, что не планируют кардинальных изменений, «при условии отсутствия кардинальных изменений на рынке». Директор по маркетингу банка Юнекс Алина Компанец тоже не исключает, что в случае изменения рыночной ситуации доходность гривневых депозитов будет пересмотрена.

Основным фактором дальнейшего возможного снижения доходности депозитов опрошенные банкиры назвали решение монетарного комитета НБУ, который будет собираться уже в конце июля.

«Вероятность, что по его итогам учетная ставка будет снижена, не нулевая, поэтому я не могу исключить того, что и ставки по вкладам будут пересмотрены», — объясняет Алина Компанец.

К перечню важных факторов в БИС банке добавили тренды на рынке кредитования, инфляционные процессы и колебания курса гривны.

Алина Компанец назвала факторы, сдерживающие снижение ставок: усиление конкуренции за вкладчика на рынке за последний месяц, общий рост тревожности в обществе и постепенное снижение ставок по безотзывным депозитам. Это, по ее словам, побуждает украинцев экономить в первую очередь на текущих счетах.

«С начала года доля средств до востребования в банковской системе, хоть и не сильно динамично, но стабильно росла. В мае, скажем, более 70,5% притока средств физлиц в банковскую систему были именно средствами до востребования.

Это один из ключевых факторов поддержки ставок по срочным гривневым вкладам. И все же, стратегически доходность гривневых депозитов в целом в системе будет постепенно снижаться", — объясняет Алина Компанец. Фиксировать доходность, по ее мнению, сейчас есть смысл на более длинных вкладах в гривне.

Что касается вкладов в СКВ, то среди опрошенных банкиров никто не прогнозирует кардинальных изменений в обозримом будущем.

Как банки меняли ставки

Агпропросперис уменьшил доходность полугодовых вкладов в гривне на 0,25 п.п., годовых — на 0,5 п.п., и теперь платит по ним 15,25% и 15,75% годовых соответственно. Самую низкую ставку банк предлагает на 3-месячные вклады — 15% годовых.

Альтбанк, который предлагает лишь 1 депозитный вклад в нацвалюте на полгода, снизил его доходность на 1 п.п. — до 13% годовых.

Асвио банк отнял по 0,55 п.п. от доходности гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев, и 0,6 п.п. — от ставки годового депозита. Несмотря на это, банк больше всего платит именно по вкладам на 3 месяца: 15,75% годовых. На втором месте — доходность вкладов на год — 15,5% годовых. Самая маленькая ставка — на полугодовые вклады (15,25% годовых).

БИС банк уменьшил доходность почти всей своей линейки гривневых депозитов на 0,2 п.п., кроме вкладов на 3 месяца: доходность этих кратчайших вкладов уменьшилась на 0,55 п.п. По ним банк платит сейчас меньше всего: 14,45% годовых. Остальные ставки после изменений составляют сейчас 14,55% годовых.

Индустриалбанк снизил ставки по всем гривневым депозитам на 0,25 п.п., самая высокая доходность сейчас здесь по вкладам на год (13,3% годовых). Ставка по вкладам на 3 месяца остается самой низкой — 10% годовых.

Кристалбанк порезал ставки по своим самым коротким гривневым депозитам на 3 и 6 месяцев — на 0,75 и 0,7 п.п. соответственно. Больше всего банк платит по вкладам на 3 месяца (15,75% годовых), меньше всего — по годовым депозитам (14,75% годовых).

Поликомбанк порезал все ставки по своим гривневым вкладам, больше всего по годовым вкладам — сразу на 1,15 п.п., и теперь платит по ним 14,25% годовых. Эта ставка остается самой высокой в линейке депозитов банка после изменений. Самая низкая доходность — по 3-месячным вкладам (7,15% годовых).

Кредитвест Банк на этот раз единственный среди участников депозитного обзора повышал депозитные ставки. В частности, выросла доходность гривневых депозитов на 3, 6 и 9 месяцев. Теперь клиенты банка смогут заработать на 3-месячных вкладах на 1 п.п. больше — 16% годовых. Ставка по полугодовым вкладам выросла на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых. Доходность вкладов на 9 месяцев банк увеличил на 0,25 п.п. — до 15% годовых.

Самые лучшие условия на короткие 3-месячные депозиты предлагают сейчас банк Украинский капитал (16,5% годовых), Кредитвест Банк (16% годовых), банк Клиринговый Дом (15,8% годовых).

Украинский капитал также больше всех платит по полугодовым вкладам — 16,5% годовых. Кредитвест Банк предлагает по этим вкладам доходность в 15,5% годовых. 15,25% годовых можно получить в банках Агропросперис и Асвио.

Самая высокая доходность по 9-месячным вкладам на этот раз снова у Украинского капитала — 16,5% годовых. 15,5% годовых предлагают банки Агропросперис и МИБ. 15% годовых можно получить в Полтава-банке и Кредитвест Банке.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.06.2024−08.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.06.2024−08.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.06.2024−08.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.