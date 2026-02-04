НБУ снижает стоимость денег: когда банки начнут резать доходность депозитов

На депозитный рынок Украины вернулся полный штиль: за последние две недели небольшие банки (с депозитным портфелем до 2 млрд грн) оставляли свои ставки без изменений. И это при том, что Национальный банк стал смягчать монетарную политику. Это означает уменьшение заработков банков на финансовых инструментах регулятора: финансисты зарабатывают меньше и «режут» заработки своих клиентов на депозитах. Как долго банки будут оставлять нынешний уровень депозитных ставок и сколько сейчас можно заработать на вкладе в небольшом банке, рассказываем в новом обзоре «Минфина».

Кто и как копит деньги в банках

Украинцы продолжают копить деньги в банках. По состоянию на 1 января 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) составила более 1 617,7 млрд грн, что на 225,5 млрд грн больше, чем аналогичный показатель прошлого года, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Только за последний месяц года этот показатель вырос на 64,9 млрд грн, что объясняется массовыми социальными выплатами, которые обычно проводятся в конце года.

Что еще интересно видно из свежей статистики ФГВФЛ? Во-первых, основной объем средств размещен в формате до востребования, при этом доля таких вкладов продолжает стабильно расти (с 70,4% на 1 декабря 2025 года до 70,92% на 1 января 2026 года).

Во-вторых, несмотря на постепенное обесценивание гривны, в банках растет доля вкладов именно в нацвалюте (66,3% на начало года, против 65,8% месяцем ранее). С одной стороны, это также объясняется увеличением средств именно на текущих счетах — люди получают зарплаты и другие соцвыплаты на карту и не спешат их переводить на срочные депозиты. С другой стороны, несмотря на инфляцию и девальвацию гривны, вклады в нацвалюте остаются прибыльными.

В-третьих, львиная доля средств в банках сконцентрирована на счетах мизерной доли вкладчиков. «В 2025 году 52,8% всех денег украинцев на банковских счетах и депозитах было сконцентрировано у 0,65% вкладчиков. Размер вклада от 600 тыс. грн и более на человека. Для сравнения: в декабре 2024 года таких вкладчиков было всего 0,53% и у них было 48,95% всех вложений. И это только официально безналичная гривна и валюта на счетах. Без наличных денег, без ОВГЗ, без других активов и ценностей. О чем это. Богатые продолжают богатеть, бедные — беднеть», — анализирует статистику ФГВФЛ финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В четвертых, финансовую подушку наращивают частные предприниматели. За последний месяц прошлого года доля ФОП в структуре вкладчиков осталась без изменений (3,2%). При этом доля их денег в структуре суммы вкладов частных клиентов выросла с 11,7% до 12,5%. «Сумма их вкладов составила 201,8 млрд грн, что на 32,9 млрд грн больше, чем в прошлом году», — уточняет ФГВФЛ.

Что будет с депозитными ставками

На данный момент банки уже свернули праздничные предложения, которые ситуативно повысили доходность отдельных депозитов в декабре-январе до 18% годовых.

«Несмотря на это, средняя доходность по гривневым вкладам остается конкурентной и уже несколько месяцев удерживается в коридоре 13−14,5% годовых, в зависимости от срока размещения средств. Отдельные банки и дальше готовы предлагать максимальные ставки на уровне до 16% годовых, что будет поддерживать интерес вкладчиков и конкуренцию за ресурсы», — рассказал «Минфину» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Главный вопрос — как долго ставки будут оставаться на столь высоких уровнях? Главным событием последних недель для депозитного рынка стало решение НБУ о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. — до 15% годовых. Коррекция ключевой ставки традиционно сопровождается синхронными изменениями других монетарных инструментов: в частности, ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ, которая по факту является базой для формирования доходности гривневых вкладов, снижена до 18,5% годовых.

«Ввиду замедления уровня инфляции и макроэкономического прогноза НБУ, который предусматривает постепенное снижение учетной ставки, в целом решение было ожидаемым. На данный момент рынок сохраняет привлекательность гривневых депозитов», — говорят в пресс-службе Ощадбанка.

В преддверии объявления регулятором этих решений отдельные банки уже пересматривали свои депозитные предложения для частных клиентов. Как отметили «Минфину» в пресс-службе Ощадбанка, «снижение учетной ставки на 0,5 п.п. — это начало смягчения монетарной политики и, соответственно, начало тренда по снижению процентных ставок.

Правда, финансисты пока не берутся прогнозировать, как быстро рынок отреагирует на этот сигнал регулятора.

«Пока трудно однозначно спрогнозировать, какую тактику выберут коммерческие банки. Речь идет именно о тактических решениях: часть финучреждений может достаточно быстро «отрезать» несколько десятых процентного пункта от доходности депозитов, другие — наоборот, попытаются удержать клиентов, предложив акционный период с сохранением предыдущих условий.

Важным фактором остается и гибкость сроков размещения денежных средств. Текущие депозитные условия позволяют вкладчикам выбирать короткие и средние сроки без существенных потерь для покупательной способности. По факту речь идет о балансе между временем и доходностью, без необходимости надолго «замораживать» средства. Именно поэтому основной спрос по-прежнему будет концентрироваться на депозитах сроком 6−9 месяцев и 1 год", — считает Дмитрий Замотаев.

По его мнению, определяющим для общего тренда на депозитном рынке станет следующее заседание монетарного комитета НБУ, запланированное на 19 марта.

«Его решения могут задать тон на весь 2026 год: либо учетная ставка в дальнейшем будет снижаться ощутимыми темпами, либо позиция регулятора будет оставаться сдержанно-консервативной.

Более заметные изменения в условиях сбережений и кредитования возможны в случае снижения учетной ставки до уровня 14−14,5%. В таком сценарии банки получат пространство для уменьшения депозитных ставок в пределах 0,5−1 п.п., а с определенным временным лагом аналогичная корректировка может произойти и в кредитных продуктах", — уточняет Дмитрий Замотаев.

Аналогичные ожидания выражают и в пресс-службе Ощадбанка.

«При постепенном изменении учетной ставки депозитные ставки для населения будут иметь тенденцию к снижению. Обычно короткие депозиты быстрее всего реагируют на изменения», — говорят там.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.01.2026−02.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.01.2026−02.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.01.2026−02.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь