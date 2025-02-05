Кредит в обанкротившемся банке: как погасить его «безболезненно»

На данный момент в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц насчитывается 54 неплатежеспособных банка. Однако вывод банка с рынка не означает, что долги по кредитам в нем будут списаны — заемщик должен оплатить кредит . Фонд должен рассчитаться с вкладчиками и кредиторами банка. И один из источников поступлений для этого — средства от погашения кредитов.

Но, что делать, если у заемщика из-за финансовых трудностей нет возможности обслуживать свои кредитные обязательства? В таких случаях, рассказала «Минфину» директор Департамента ликвидации банков Фонда гарантирования вкладов Татьяна Старцева, Фонд советует воспользоваться удобной для всех сторон программой реструктуризации кредитов.

Преимущества программ по реструктуризации кредитов

В прошлые годы, в период банковского кризиса, должники попавших в ликвидацию банков в основном искали способы избежать выполнения своих обязательств. На сегодняшний же день, несмотря на полномасштабное вторжение, все больше заемщиков банков продолжают обслуживать кредиты или соглашаются на реструктуризацию.

В частности, о заинтересованности заемщиков банков в реструктуризации своих кредитов свидетельствуют и изменения в структуре погашения кредитов. Если, по итогам 2023 года, доля поступлений по реструктуризированным кредитам составляла 41% от суммы всех погашений по кредитам, то, по результатам 2024 года, — уже 68%.

В пользу такого ответственного финансового поведения несколько веских аргументов:

прогнозируемость собственных финансовых ресурсов и долговой нагрузки;

возможность избежать судебных дел по взысканию задолженности;

минимизация рисков, которые могут возникнуть при продаже долга;

возможность сохранить позитивную кредитную историю и деловую репутацию.

Всего в течение полномасштабной войны должники вернули в банки под управлением Фонда более 1 миллиарда гривен. Это те средства, которые направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

Что предлагает Фонд

Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов.

Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов на свыше 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).

Заемщик может полностью погасить кредит на льготных условиях в течение периода ликвидации банка. Остаток задолженности по реструктуризированным кредитам Фонд продает в последнюю очередь.

Для юрлиц и ФОП с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации, который предусматривают: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

На период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются, в зависимости от периода реструктуризации, и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка:

менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых,

19−24 месяца — 3%,

более двух лет — 5%.

Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее, чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

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Почему важно гасить долги

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Благодаря такой ответственности заемщиков в 2024 году в банки под управлением Фонда поступило 433,7 млн грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

В целом от погашения кредитов эта сумма составила 640,3 млн грн, которые были направлены на удовлетворение требований кредиторов. В том числе и бизнеса. То есть выполнение обязательств со стороны одних предпринимателей позволяет произвести выплаты на продолжение деятельности другим.

Фонд создал все предпосылки для «безболезненного» погашения кредитной задолженности заемщиками. Только за последними право выбора, как будут разворачиваться события: контролируемый и прогнозируемый процесс возврата средств или принудительное взыскание с соответствующими последствиями и рисками для репутации.