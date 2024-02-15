Как купить валютные ОВГЗ: продавцы, комиссии, доходность

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 февраля 2024, 7:40 Читати українською

Как купить валютные ОВГЗ: продавцы, комиссии, доходность

Среди украинцев валютные ОВГЗ более популярные, чем гривневые. Но купить их сложнее: вы не найдете эти бумаги в «Дії», или в приложениях ряда финкомпаний. Почему так происходит, где в таком случае искать номинированные в СКВ государственные бумаги, и сколько можно заработать, рассказывает «Минфин».

Среди украинцев валютные ОВГЗ более популярные, чем гривневые.

Портфель облигаций растет

Украинцы стремительно наращивают портфель ОВГЗ. На данный момент у них на руках этих ценных бумаг на 59,6 млрд грн (в эквиваленте, учитывая также валютные), хотя еще в начале этого года портфель гособлигаций на руках у населения оценивался в 53,25 млрд. То есть всего за полтора месяца инвестиции в государственные облигации выросли на примерно на 6,35 млрд грн, или же почти на 12%.

Еще более разительная разница, если сравнивать с показателями начала 2023 года. Тогда украинцы держали на руках ОВГЗ всего на 30,17 млрд грн. То есть объем бумаг с тех пор почти удвоился. А до полномасштабного вторжения на руках у наших соотечественников облигаций было на 13,3 млрд грн, а это в 4,5 раза меньше, чем сейчас.

В общей структуре покупателей облигаций физлица все еще занимают незначительную долю — около 3,7%, самые крупные портфели — у НБУ и банков (в основном, государственных). Однако, с точки зрения изменения приоритетов в направлениях частных инвестиций, увеличение вложений в государственные бумаги — важный сигнал.

ОВГЗ, которые обращаются по номинально-амортизационной стоимости

По данным НБУ

Такое изменение произошло благодаря сочетанию двух факторов. Первый — это доходность, превышающая ставки по депозитам даже у самых щедрых банков (особенно учитывая, что заработок по облигациям не облагается налогом). Второй — существенное упрощение процесса покупки: ОВГЗ можно купить в приложениях «Дія» и ряда банков и финкомпаний, а часть продавцов отменили какие-либо комиссии за эти операции.

Среди украинцев особенно популярными стали облигации, выпущенные в валюте. Так, в общем портфеле физлиц номинированные в гривне бумаги занимают всего 46,7%. Для сравнения: у юридических лиц это более 77%, а у банков — почти 88%.

Больше всего наши соотечественники держат в своих портфелях ОВГЗ именно долларовые бумаги, их доля достигает почти 49%, а еще чуть больше 3% приходится на выпущенные в евро.

За последние годы соотношение гривневых и валютных ОВГЗ существенно не изменилось. Доля номинированных в национальной валюте немного упала, но причина этого, скорее всего, в снижении официального курса, а не в изменении настроений инвесторов.

Особенности валютных ОВГЗ

Принцип действия валютных ОВГЗ тот же, что и у гривневых. Это государственная долговая бумага — то есть инвестор занимает деньги государству, а то, в свою очередь, в определенное время возвращает их вместе с процентами.

Номинальная цена валютных ОВГЗ — 1 тыс. долларов или евро. Продаются они в той же валюте, в которой номинированы. Также в долларах или евро они погашаются и выплачиваются по ним проценты.

Как гривневые, так и валютные ОВГЗ делятся на дисконтные и процентные. В первом случае государство выплачивает инвестору $1 тыс., а стоят бумаги дешевле. Например, если такую бумагу можно купить за $960, а ее погашение произойдет через год, то инвестор заработает $40, а доходность, как не сложно сосчитать, составит 4,17%.

Процентные ОВГЗ, наоборот, стоят $1 тыс., а государство выплачивает проценты, исходя из этой суммы. Например, если по такой бумаге предусмотрена та же доходность в 4,17%, то инвестор получит через год $1 041,7.

Краткосрочные валютные ОВГЗ, как правило, дисконтные, а долгосрочные — процентные.

Сколько можно заработать

На аукционе 6 февраля Министерство финансов разместило долларовые ОВГЗ с погашением 20 марта следующего года с доходностью 4,6%.

Облигации в евро более редкие, и в тот день и на нескольких предыдущих аукционах не размещались. В последний раз министерство предлагало их в январе этого года с погашением в марте следующего года. Доходность по ним составила 3,25%.

Следует учитывать: если покупать облигации на вторичном рынке, то доходность, вероятнее всего, будет несколько ниже. Поскольку вторичный рынок — это перепродажа активов, продавцы устанавливают более выгодную для себя цену (подобно тому, как продают валюту дороже, чем покупают). На данный момент на вторичном рынке можно купить долларовые облигации ориентировочно с доходностью 4−4,5%, а выпущенные в евро — около 3%.

Доходность может отличаться, в зависимости от срока, который остался до погашения бумаги, а также от продавца.

Читайте также: Банкиров могут заставить работать на налоговую: что это изменит для физлиц

Во всяком случае, доходность этих облигаций выше, чем по депозитам. В среднем вклады в долларах на 12 месяцев приносят около 1,5% годовых, а в евро — 0,9%. Даже ставки самых щедрых банков составляют 3,15% и 2% соответственно, и это еще до налогообложения.

Почему не все продают валютные облигации

Несмотря на популярность валютных облигаций, их нельзя купить в приложении «Дія» — там присутствуют только гривневые бумаги. Также ОВГЗ только в национальной валюте представлены в приложении финансовой компании ICU и на сайте инвестиционного сервиса Bond UA.

Как объяснили «Минфину» в ICU — все дело в особенностях перевода валюты. «При работе с финансовыми компаниями клиент переводит средства из банка на счет в ценных бумагах, и у него возникает комиссия за SWIFT-перевод. Поэтому отсутствует экономическая целесообразность покупки 1 облигации, соответственно, нет массовой розничной торговли валютными ОВГЗ», — отметил руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

Поэтому тот же ICU продает валютные бумаги только под запрос клиентов и большими лотами от 50 штук.

Из-за необходимости перевода средств могут возникнуть трудности и при покупке валютных облигаций в одном банке, если валюта находится в другом. Часть банков, в принципе, отказывается от таких операций, часть — соглашается, но такой перевод потребует сил и времени.

«По стандартной схеме мы работаем с деньгами клиента, которые уже находятся на его счету в нашем банке. Оплата со счета другого банка возможна, но требует дополнительного согласования с валютным надзором», — объяснил начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Алексей Евдокимов.

Где покупать валютные облигации

Удобнее всего, особенно если речь идет о небольшой сумме, покупать облигации в банках. Они продают ценные бумаги как через первичный, так и вторичный рынок.

Покупка на первичном рынке означает, что клиент делает заказ на покупку ценных бумаг, а банк покупает их на следующем аукционе Министерства финансов. Для того, чтобы осуществить такую операцию, банк должен быть первичным дилером, то есть иметь допуск к аукционам Минфина. На данный момент такой статус есть у 11 банков, полный их перечень размещен на сайте министерства.

Также банки продают ОВГЗ и на вторичном рынке. Это значит, что они держат их в собственном портфеле, но могут перепродать, конечно, по более выгодной для себя цене. Вести такую торговлю могут не только первичные дилеры, но и другие банки, которые купили у них бумаги.

Покупка на первичном рынке выглядит более выгодной, поскольку позволяет получить бумаги с той доходностью, по которой их продает Минфин. В то же время, эта процедура более продолжительная и, как правило, требует согласования с представителем учреждения лично или в телефонном режиме.

Ряд банков отменили комиссии за покупку военных валютных ОВГЗ на первичном рынке, или сделали плату почти символической. В частности, это Ощадбанк, Пивденный, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс, Райффайзен Банк и ПУМБ.

Большинство из этих банков продают облигации и со своих портфелей, то есть на вторичном рынке. Однако, есть ли на данный момент нужные бумаги в продаже и какая по ним доходность — нужно уточнять отдельно.

Удобнее всего покупать валютные облигации на вторичном рынке онлайн через банковские приложения. В частности, это можно сделать в Сенсе и monobank. В обоих учреждениях нет никаких комиссий за их покупку или обслуживание счета в ценных бумагах. Также в приложениях этих банков можно сразу увидеть, какие ценные бумаги есть и какая по ним доходность.

Читайте также: Останутся ли ОВГЗ привлекательными для инвестиций, если гривна снова будет падать

Покупать облигации онлайн можно и в Привате, но банк оставил целый ряд комиссий, а также здесь минимальная сумма покупки — от 100 тыс. грн в эквиваленте (т.е. минимум 3 облигации), большинство же учреждений позволяют покупать от 1 ОВГЗ.

Так что найти учреждение, в котором продаются валютные облигации, несложно, главное — не торопиться и сравнить доходность, чтобы выбрать самый выгодный для себя вариант.

Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
15 февраля 2024, 8:04
#
Всю статтю можна умістити у речення з 3 слів — «Сенсбанк найкращий варіант»
+
0
krv77
krv77
15 февраля 2024, 10:05
#
А я в моно беру… так что не 3, а 5: «Сенсбанк або Моно найкращий варіант»
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
15 февраля 2024, 10:22
#
Найкращий варіант буває тільки 1, якщо берете у Моно ОВПД, то Сенсом не користувалися
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами