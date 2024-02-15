Как купить валютные ОВГЗ: продавцы, комиссии, доходность

Среди украинцев валютные ОВГЗ более популярные, чем гривневые. Но купить их сложнее: вы не найдете эти бумаги в «Дії», или в приложениях ряда финкомпаний. Почему так происходит, где в таком случае искать номинированные в СКВ государственные бумаги, и сколько можно заработать, рассказывает «Минфин».

Портфель облигаций растет

Украинцы стремительно наращивают портфель ОВГЗ. На данный момент у них на руках этих ценных бумаг на 59,6 млрд грн (в эквиваленте, учитывая также валютные), хотя еще в начале этого года портфель гособлигаций на руках у населения оценивался в 53,25 млрд. То есть всего за полтора месяца инвестиции в государственные облигации выросли на примерно на 6,35 млрд грн, или же почти на 12%.

Еще более разительная разница, если сравнивать с показателями начала 2023 года. Тогда украинцы держали на руках ОВГЗ всего на 30,17 млрд грн. То есть объем бумаг с тех пор почти удвоился. А до полномасштабного вторжения на руках у наших соотечественников облигаций было на 13,3 млрд грн, а это в 4,5 раза меньше, чем сейчас.

В общей структуре покупателей облигаций физлица все еще занимают незначительную долю — около 3,7%, самые крупные портфели — у НБУ и банков (в основном, государственных). Однако, с точки зрения изменения приоритетов в направлениях частных инвестиций, увеличение вложений в государственные бумаги — важный сигнал.

ОВГЗ, которые обращаются по номинально-амортизационной стоимости

По данным НБУ

Такое изменение произошло благодаря сочетанию двух факторов. Первый — это доходность, превышающая ставки по депозитам даже у самых щедрых банков (особенно учитывая, что заработок по облигациям не облагается налогом). Второй — существенное упрощение процесса покупки: ОВГЗ можно купить в приложениях «Дія» и ряда банков и финкомпаний, а часть продавцов отменили какие-либо комиссии за эти операции.

Среди украинцев особенно популярными стали облигации, выпущенные в валюте. Так, в общем портфеле физлиц номинированные в гривне бумаги занимают всего 46,7%. Для сравнения: у юридических лиц это более 77%, а у банков — почти 88%.

Больше всего наши соотечественники держат в своих портфелях ОВГЗ именно долларовые бумаги, их доля достигает почти 49%, а еще чуть больше 3% приходится на выпущенные в евро.

За последние годы соотношение гривневых и валютных ОВГЗ существенно не изменилось. Доля номинированных в национальной валюте немного упала, но причина этого, скорее всего, в снижении официального курса, а не в изменении настроений инвесторов.

Особенности валютных ОВГЗ

Принцип действия валютных ОВГЗ тот же, что и у гривневых. Это государственная долговая бумага — то есть инвестор занимает деньги государству, а то, в свою очередь, в определенное время возвращает их вместе с процентами.

Номинальная цена валютных ОВГЗ — 1 тыс. долларов или евро. Продаются они в той же валюте, в которой номинированы. Также в долларах или евро они погашаются и выплачиваются по ним проценты.

Как гривневые, так и валютные ОВГЗ делятся на дисконтные и процентные. В первом случае государство выплачивает инвестору $1 тыс., а стоят бумаги дешевле. Например, если такую бумагу можно купить за $960, а ее погашение произойдет через год, то инвестор заработает $40, а доходность, как не сложно сосчитать, составит 4,17%.

Процентные ОВГЗ, наоборот, стоят $1 тыс., а государство выплачивает проценты, исходя из этой суммы. Например, если по такой бумаге предусмотрена та же доходность в 4,17%, то инвестор получит через год $1 041,7.

Краткосрочные валютные ОВГЗ, как правило, дисконтные, а долгосрочные — процентные.

Сколько можно заработать

На аукционе 6 февраля Министерство финансов разместило долларовые ОВГЗ с погашением 20 марта следующего года с доходностью 4,6%.

Облигации в евро более редкие, и в тот день и на нескольких предыдущих аукционах не размещались. В последний раз министерство предлагало их в январе этого года с погашением в марте следующего года. Доходность по ним составила 3,25%.

Следует учитывать: если покупать облигации на вторичном рынке, то доходность, вероятнее всего, будет несколько ниже. Поскольку вторичный рынок — это перепродажа активов, продавцы устанавливают более выгодную для себя цену (подобно тому, как продают валюту дороже, чем покупают). На данный момент на вторичном рынке можно купить долларовые облигации ориентировочно с доходностью 4−4,5%, а выпущенные в евро — около 3%.

Доходность может отличаться, в зависимости от срока, который остался до погашения бумаги, а также от продавца.

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Во всяком случае, доходность этих облигаций выше, чем по депозитам. В среднем вклады в долларах на 12 месяцев приносят около 1,5% годовых, а в евро — 0,9%. Даже ставки самых щедрых банков составляют 3,15% и 2% соответственно, и это еще до налогообложения.

Почему не все продают валютные облигации

Несмотря на популярность валютных облигаций, их нельзя купить в приложении «Дія» — там присутствуют только гривневые бумаги. Также ОВГЗ только в национальной валюте представлены в приложении финансовой компании ICU и на сайте инвестиционного сервиса Bond UA.

Как объяснили «Минфину» в ICU — все дело в особенностях перевода валюты. «При работе с финансовыми компаниями клиент переводит средства из банка на счет в ценных бумагах, и у него возникает комиссия за SWIFT-перевод. Поэтому отсутствует экономическая целесообразность покупки 1 облигации, соответственно, нет массовой розничной торговли валютными ОВГЗ», — отметил руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

Поэтому тот же ICU продает валютные бумаги только под запрос клиентов и большими лотами от 50 штук.

Из-за необходимости перевода средств могут возникнуть трудности и при покупке валютных облигаций в одном банке, если валюта находится в другом. Часть банков, в принципе, отказывается от таких операций, часть — соглашается, но такой перевод потребует сил и времени.

«По стандартной схеме мы работаем с деньгами клиента, которые уже находятся на его счету в нашем банке. Оплата со счета другого банка возможна, но требует дополнительного согласования с валютным надзором», — объяснил начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Алексей Евдокимов.

Где покупать валютные облигации

Удобнее всего, особенно если речь идет о небольшой сумме, покупать облигации в банках. Они продают ценные бумаги как через первичный, так и вторичный рынок.

Покупка на первичном рынке означает, что клиент делает заказ на покупку ценных бумаг, а банк покупает их на следующем аукционе Министерства финансов. Для того, чтобы осуществить такую операцию, банк должен быть первичным дилером, то есть иметь допуск к аукционам Минфина. На данный момент такой статус есть у 11 банков, полный их перечень размещен на сайте министерства.

Также банки продают ОВГЗ и на вторичном рынке. Это значит, что они держат их в собственном портфеле, но могут перепродать, конечно, по более выгодной для себя цене. Вести такую торговлю могут не только первичные дилеры, но и другие банки, которые купили у них бумаги.

Покупка на первичном рынке выглядит более выгодной, поскольку позволяет получить бумаги с той доходностью, по которой их продает Минфин. В то же время, эта процедура более продолжительная и, как правило, требует согласования с представителем учреждения лично или в телефонном режиме.

Ряд банков отменили комиссии за покупку военных валютных ОВГЗ на первичном рынке, или сделали плату почти символической. В частности, это Ощадбанк, Пивденный, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс, Райффайзен Банк и ПУМБ.

Большинство из этих банков продают облигации и со своих портфелей, то есть на вторичном рынке. Однако, есть ли на данный момент нужные бумаги в продаже и какая по ним доходность — нужно уточнять отдельно.

Удобнее всего покупать валютные облигации на вторичном рынке онлайн через банковские приложения. В частности, это можно сделать в Сенсе и monobank. В обоих учреждениях нет никаких комиссий за их покупку или обслуживание счета в ценных бумагах. Также в приложениях этих банков можно сразу увидеть, какие ценные бумаги есть и какая по ним доходность.

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Покупать облигации онлайн можно и в Привате, но банк оставил целый ряд комиссий, а также здесь минимальная сумма покупки — от 100 тыс. грн в эквиваленте (т.е. минимум 3 облигации), большинство же учреждений позволяют покупать от 1 ОВГЗ.

Так что найти учреждение, в котором продаются валютные облигации, несложно, главное — не торопиться и сравнить доходность, чтобы выбрать самый выгодный для себя вариант.