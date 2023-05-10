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10 мая 2023, 14:34 Читати українською

У крупных банков появились предложения депозитов в гривне под 20% годовых

С 11 мая вступают в силу новые правила резервирования банков. Финансистам теперь крайне невыгодно держать средства клиентов на текущих счетах, размещать их на коротких гривневых депозитах и привлекать вложения в СКВ. К этому моменту банки готовились очень активно, повышая ставки по вкладам в нацвалюте на длинные сроки. Ставки по ним будут расти и дальше, считают в НБУ. Сколько сейчас платят финучреждения с депозитным портфелем частных клиентов от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

С 11 мая обязательные резервы по краткосрочным (до 3-х месяцев) депозитам физлиц должны формироваться по тем же правилам, что и по средствам частных клиентов на текущих счетах.

Финансистам придется замораживать на корсчете в НБУ 20% от привлеченных таким образом средств. Для ресурсов в иностранной валюте требования еще жестче — 20% от объемов денег, привлеченных на упомянутых условиях.

При этом нормативы по вкладам длительностью более 90 дней сохранятся без изменений (в нацвалюте — 0%, в инвалюте — 10%). В НБУ говорят, что такой шаг призван стимулировать банки привлекать деньги граждан в виде срочных депозитов.

Постепенное повышение требований к резервам уже приносит свои плоды. Несмотря на то, что банки не испытывают недостатка в деньгах, они вынуждены активно повышать ставки по депозитам.

Как следует из свежего Инфляционного отчета НБУ за апрель, в I квартале В 2023 года профицит ликвидности банковской системы поставил новый рекорд: среднедневные остатки средств на корсчетах и депозитных сертификатах достигли почти 520 млрд грн по сравнению с 415 млрд грн в IV квартале прошлого года.

«Значительный объем ликвидности будет сохраняться и в дальнейшем благодаря высоким бюджетным расходам (за счет конвертации правительством иностранной валюты)», — поясняется в отчете.

При этом ставки по депозитам продолжают расти.

Динамика средних депозитных ставок в украинских банках

«На сегодняшний день на рынке сложились хорошие условия для вкладчиков. Банки адаптируются под новые реалии и возобновляют кредитование, НБУ мотивирует банки привлекать длинные ресурсы, следовательно ставки на гривневые депозиты растут» — комментирует ситуацию на депозитном рынке заместитель Председателя Правления, АО «Идея Банк» Владимир Малый.

Тем не менее, пока, как отмечают аналитики НБУ, доля срочных средств составляет лишь 34% от общего объема средств, размещенных физлицами в банках. Это означает, что нагрузка на финучреждения при формировании резервов очень высока. Соответственно, банки и дальше будут улучшать свои депозитные предложения для частных клиентов.

Владимир Малый

Заместитель председателя правления Идея Банк

Выбирая банк, важно обратить особое внимание на его стабильность, бизнес-модель и финансовые результаты. Целесообразно изучить, насколько эффективно банк работал последние годы и смог приспособиться к новым условиям (пандемия, война). Среди вкладчиков пользуются популярностью банки с иностранным капиталом, поскольку они являются более стабильными. В них более взвешенная кредитная политика, присутствует дополнительный контроль деятельности со стороны европейских центральных офисов, доступ к лучшей международной практике.Идея Банк — это банк с польским капиталом, который эффективно работает на украинском рынке с 1989 года. За 1 квартал 2023 года банк показал прибыль в размере 136 млн грн. и стабильно увеличивает объемы кредитования населения и бизнеса. В рэнкинге финансовой надежности банков за 4 кв. 2022 г. от Youcontrol Идея Банк вошел в 10-ку самых надежных банков Украины. Наши депозиты — одни из самых привлекательных среди ключевых игроков рынка. Так, по депозиту «смелый» мы выплачиваем 20% за 9−12-ые месяцы размещения. По депозитам для юридических лиц наш депозит «казначейский» позволяет даже на короткие сроки — 7, 14, 21 день — получить 15% годовых.

Как изменились депозитные предложения крупных банков

Гривневые депозиты:

Кредит Днепр Банк теперь платит по своим 6-месячным депозитам 20% годовых, увеличив их доходность на 2,5 п.п., по 3-месячным — 18% годовых (плюс 1 п.п.);

КоминБанк увеличил на 1 п.п. ставки по гривневым вложениям на все сроки. Теперь его частные клиенты зарабатывают на годовых депозитах 18,75% годовых, сроком на 9 и 6 месяцев — 18,25% годовых, на 3 месяца — 17,75% годовых;

Сенс Банк добавил к доходности своих депозитов на 6 и 3 месяца по 1 п.п. и теперь платит по ним 17% и 16% годовых соответственно;

МТБ Банк повысил доходность депозитов на 12, 6 и 3 месяцев на 0,5 п.п. до 16,5%, 17,5% и 16,5% годовых соответственно, 9-месячные подорожали на 0,7 п.п. до 17,2% годовых;

Таскомбанк добавил 1 п.п. к доходности своих полугодовых депозитов. Теперь его частные клиенты зарабатывают на таких вложениях 17% годовых;

Восток Банк увеличил на 1 п.п. заработки своих частных вкладчиков на полугодовых вложениях и платит теперь по ним 16% годовых;

Кредобанк повысил на 1 п.п. до 15,5% годовых доходность своих депозитов на 6 месяцев;

Пивденный увеличил сразу на 2 п.п. доходность вложений на 6 и 3 месяца и платит теперь по ним 17% и 16% годовых соответственно. При этом, банк порезал (на 3 п.п.) доходность своих бессрочных депозитов. Теперь физлица смогут заработать на них только 4% годовых.

Доходность вложений в долларе и евро

осталась неизменной: за истекшие две недели с момента нашего предыдущего обзора ни один из крупных банков не пересматривал ставок по ним.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк

 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 18,75% 1,00% 18,25% 1,00% 18,25% 1,00% 17,75% 1,00% - -
Кредит Днепр Банк 18,00% - - - 20,00% 2,50% 18,00% 1,00% - -
Укргазбанк 17,50% - 16,50% - 15,50% - 11,00% - - -
Аккордбанк 17,50% - - - 19,00% - 19,00% - 5,00% -
Идея Банк 17,33% - 16,33% - 15,50% - 10,50% - - -
Банк Львов 17,00% - 16,00% - 15,00% - 14,00% - 5,00% -
Прокредит Банк 17,00% - - - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% 1,00% 16,00% 1,00% 4,00% -
МТБ Банк 16,50% 0,50% 17,20% 0,70% 17,50% 0,50% 16,50% 0,50% - -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 17,00% 1,00% 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,00% - - - 18,50% - 15,00% - 0,01% -
ПУМБ 16,00% - 15,50% - 15,00% - 14,00% - - -
Восток Банк 16,00% - - - 16,00% 1,00% - - - -
monobank 15,50% - 14,00% - 13,00% - 12,00% - - -
Универсал Банк 15,50% - - - 13,00% - 12,00% - - -
Укрэксимбанк 14,50% - 14,50% - 13,50% - 12,30% - - -
Кредобанк 14,00% - - - 15,50% 1,00% - - - -
Альянс Банк 13,65% - 14,20% - 14,50% - 12,20% - 8,00% -
Ощадбанк 13,25% - - - 12,25% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - - - 2,50% -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
Райффайзен Банк 10,00% - - - 9,00% - 8,25% - - -
Правэкс Банк 8,00% - 10,00% - 10,00% - 9,50% - - -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - - - 3,00% -
Пивденный - - - - 17,00% 2,00% 16,00% 2,00% 4,00% 3,00%
Укрсиббанк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
КоминБанк* 2,85% - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Таскомбанк 2,30% - 1,50% - 1,00% - 2,00% - - -
Банк Львов 1,75% - 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,01% -
Укрэксимбанк 1,75% - 1,75% - 1,40% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - - - - -
МТБ Банк 1,35% - 1,40% - 1,30% - 1,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Аккордбанк 1,10% - - - 0,70% - 0,50% - 0,10% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк*
 0,10% - - - 0,80% - 0,80% - - -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,50% - 1,00% - - -
Укрсиббанк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,20% - 0,70% - 0,50% - - -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
КоминБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,25% - 1,30% - 1,20% - 1,00% - - -
Банк Львов 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Аккордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
Укрсиббанк - - - - - - - - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Елена Демина
Главный редактор Елена Демина
Пишет на темы: Макроэкономика, финансы, госрегулирование, бюджет, фискальная политика
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Ferox
Ferox
10 мая 2023, 15:41
#
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