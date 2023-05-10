У крупных банков появились предложения депозитов в гривне под 20% годовых

С 11 мая вступают в силу новые правила резервирования банков. Финансистам теперь крайне невыгодно держать средства клиентов на текущих счетах, размещать их на коротких гривневых депозитах и привлекать вложения в СКВ. К этому моменту банки готовились очень активно, повышая ставки по вкладам в нацвалюте на длинные сроки. Ставки по ним будут расти и дальше, считают в НБУ. Сколько сейчас платят финучреждения с депозитным портфелем частных клиентов от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

С 11 мая обязательные резервы по краткосрочным (до 3-х месяцев) депозитам физлиц должны формироваться по тем же правилам, что и по средствам частных клиентов на текущих счетах.

Финансистам придется замораживать на корсчете в НБУ 20% от привлеченных таким образом средств. Для ресурсов в иностранной валюте требования еще жестче — 20% от объемов денег, привлеченных на упомянутых условиях.

При этом нормативы по вкладам длительностью более 90 дней сохранятся без изменений (в нацвалюте — 0%, в инвалюте — 10%). В НБУ говорят, что такой шаг призван стимулировать банки привлекать деньги граждан в виде срочных депозитов.

Постепенное повышение требований к резервам уже приносит свои плоды. Несмотря на то, что банки не испытывают недостатка в деньгах, они вынуждены активно повышать ставки по депозитам.

Как следует из свежего Инфляционного отчета НБУ за апрель, в I квартале В 2023 года профицит ликвидности банковской системы поставил новый рекорд: среднедневные остатки средств на корсчетах и депозитных сертификатах достигли почти 520 млрд грн по сравнению с 415 млрд грн в IV квартале прошлого года.

«Значительный объем ликвидности будет сохраняться и в дальнейшем благодаря высоким бюджетным расходам (за счет конвертации правительством иностранной валюты)», — поясняется в отчете.

При этом ставки по депозитам продолжают расти.

Динамика средних депозитных ставок в украинских банках

«На сегодняшний день на рынке сложились хорошие условия для вкладчиков. Банки адаптируются под новые реалии и возобновляют кредитование, НБУ мотивирует банки привлекать длинные ресурсы, следовательно ставки на гривневые депозиты растут» — комментирует ситуацию на депозитном рынке заместитель Председателя Правления, АО «Идея Банк» Владимир Малый.

Тем не менее, пока, как отмечают аналитики НБУ, доля срочных средств составляет лишь 34% от общего объема средств, размещенных физлицами в банках. Это означает, что нагрузка на финучреждения при формировании резервов очень высока. Соответственно, банки и дальше будут улучшать свои депозитные предложения для частных клиентов.

Владимир Малый Заместитель председателя правления Идея Банк Выбирая банк, важно обратить особое внимание на его стабильность, бизнес-модель и финансовые результаты. Целесообразно изучить, насколько эффективно банк работал последние годы и смог приспособиться к новым условиям (пандемия, война). Среди вкладчиков пользуются популярностью банки с иностранным капиталом, поскольку они являются более стабильными. В них более взвешенная кредитная политика, присутствует дополнительный контроль деятельности со стороны европейских центральных офисов, доступ к лучшей международной практике. Идея Банк — это банк с польским капиталом, который эффективно работает на украинском рынке с 1989 года. За 1 квартал 2023 года банк показал прибыль в размере 136 млн грн. и стабильно увеличивает объемы кредитования населения и бизнеса. В рэнкинге финансовой надежности банков за 4 кв. 2022 г. от Youcontrol Идея Банк вошел в 10-ку самых надежных банков Украины. Наши депозиты — одни из самых привлекательных среди ключевых игроков рынка. Так, по депозиту «смелый» мы выплачиваем 20% за 9−12-ые месяцы размещения. По депозитам для юридических лиц наш депозит «казначейский» позволяет даже на короткие сроки — 7, 14, 21 день — получить 15% годовых.

Как изменились депозитные предложения крупных банков

Гривневые депозиты:

Кредит Днепр Банк теперь платит по своим 6-месячным депозитам 20% годовых, увеличив их доходность на 2,5 п.п., по 3-месячным — 18% годовых (плюс 1 п.п.);

КоминБанк увеличил на 1 п.п. ставки по гривневым вложениям на все сроки. Теперь его частные клиенты зарабатывают на годовых депозитах 18,75% годовых, сроком на 9 и 6 месяцев — 18,25% годовых, на 3 месяца — 17,75% годовых;

Сенс Банк добавил к доходности своих депозитов на 6 и 3 месяца по 1 п.п. и теперь платит по ним 17% и 16% годовых соответственно;

МТБ Банк повысил доходность депозитов на 12, 6 и 3 месяцев на 0,5 п.п. до 16,5%, 17,5% и 16,5% годовых соответственно, 9-месячные подорожали на 0,7 п.п. до 17,2% годовых;

Таскомбанк добавил 1 п.п. к доходности своих полугодовых депозитов. Теперь его частные клиенты зарабатывают на таких вложениях 17% годовых;

Восток Банк увеличил на 1 п.п. заработки своих частных вкладчиков на полугодовых вложениях и платит теперь по ним 16% годовых;

Кредобанк повысил на 1 п.п. до 15,5% годовых доходность своих депозитов на 6 месяцев;

Пивденный увеличил сразу на 2 п.п. доходность вложений на 6 и 3 месяца и платит теперь по ним 17% и 16% годовых соответственно. При этом, банк порезал (на 3 п.п.) доходность своих бессрочных депозитов. Теперь физлица смогут заработать на них только 4% годовых.

Доходность вложений в долларе и евро

осталась неизменной: за истекшие две недели с момента нашего предыдущего обзора ни один из крупных банков не пересматривал ставок по ним.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.