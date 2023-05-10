С 11 мая вступают в силу новые правила резервирования банков. Финансистам теперь крайне невыгодно держать средства клиентов на текущих счетах, размещать их на коротких гривневых депозитах и привлекать вложения в СКВ. К этому моменту банки готовились очень активно, повышая ставки по вкладам в нацвалюте на длинные сроки. Ставки по ним будут расти и дальше, считают в НБУ. Сколько сейчас платят финучреждения с депозитным портфелем частных клиентов от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
У крупных банков появились предложения депозитов в гривне под 20% годовых
С 11 мая обязательные резервы по краткосрочным (до 3-х месяцев) депозитам физлиц должны формироваться по тем же правилам, что и по средствам частных клиентов на текущих счетах.
Финансистам придется замораживать на корсчете в НБУ 20% от привлеченных таким образом средств. Для ресурсов в иностранной валюте требования еще жестче — 20% от объемов денег, привлеченных на упомянутых условиях.
При этом нормативы по вкладам длительностью более 90 дней сохранятся без изменений (в нацвалюте — 0%, в инвалюте — 10%). В НБУ говорят, что такой шаг призван стимулировать банки привлекать деньги граждан в виде срочных депозитов.
Постепенное повышение требований к резервам уже приносит свои плоды. Несмотря на то, что банки не испытывают недостатка в деньгах, они вынуждены активно повышать ставки по депозитам.
Как следует из свежего Инфляционного отчета НБУ за апрель, в I квартале В 2023 года профицит ликвидности банковской системы поставил новый рекорд: среднедневные остатки средств на корсчетах и депозитных сертификатах достигли почти 520 млрд грн по сравнению с 415 млрд грн в IV квартале прошлого года.
«Значительный объем ликвидности будет сохраняться и в дальнейшем благодаря высоким бюджетным расходам (за счет конвертации правительством иностранной валюты)», — поясняется в отчете.
При этом ставки по депозитам продолжают расти.
Динамика средних депозитных ставок в украинских банках
«На сегодняшний день на рынке сложились хорошие условия для вкладчиков. Банки адаптируются под новые реалии и возобновляют кредитование, НБУ мотивирует банки привлекать длинные ресурсы, следовательно ставки на гривневые депозиты растут» — комментирует ситуацию на депозитном рынке заместитель Председателя Правления, АО «Идея Банк» Владимир Малый.
Тем не менее, пока, как отмечают аналитики НБУ, доля срочных средств составляет лишь 34% от общего объема средств, размещенных физлицами в банках. Это означает, что нагрузка на финучреждения при формировании резервов очень высока. Соответственно, банки и дальше будут улучшать свои депозитные предложения для частных клиентов.
Как изменились депозитные предложения крупных банков
Гривневые депозиты:
Кредит Днепр Банк теперь платит по своим 6-месячным депозитам 20% годовых, увеличив их доходность на 2,5 п.п., по 3-месячным — 18% годовых (плюс 1 п.п.);
КоминБанк увеличил на 1 п.п. ставки по гривневым вложениям на все сроки. Теперь его частные клиенты зарабатывают на годовых депозитах 18,75% годовых, сроком на 9 и 6 месяцев — 18,25% годовых, на 3 месяца — 17,75% годовых;
Сенс Банк добавил к доходности своих депозитов на 6 и 3 месяца по 1 п.п. и теперь платит по ним 17% и 16% годовых соответственно;
МТБ Банк повысил доходность депозитов на 12, 6 и 3 месяцев на 0,5 п.п. до 16,5%, 17,5% и 16,5% годовых соответственно, 9-месячные подорожали на 0,7 п.п. до 17,2% годовых;
Таскомбанк добавил 1 п.п. к доходности своих полугодовых депозитов. Теперь его частные клиенты зарабатывают на таких вложениях 17% годовых;
Восток Банк увеличил на 1 п.п. заработки своих частных вкладчиков на полугодовых вложениях и платит теперь по ним 16% годовых;
Кредобанк повысил на 1 п.п. до 15,5% годовых доходность своих депозитов на 6 месяцев;
Пивденный увеличил сразу на 2 п.п. доходность вложений на 6 и 3 месяца и платит теперь по ним 17% и 16% годовых соответственно. При этом, банк порезал (на 3 п.п.) доходность своих бессрочных депозитов. Теперь физлица смогут заработать на них только 4% годовых.
Доходность вложений в долларе и евро
осталась неизменной: за истекшие две недели с момента нашего предыдущего обзора ни один из крупных банков не пересматривал ставок по ним.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|
Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|18,75%
|1,00%
|18,25%
|1,00%
|18,25%
|1,00%
|17,75%
|1,00%
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|18,00%
|-
|-
|-
|20,00%
|2,50%
|18,00%
|1,00%
|-
|-
|Укргазбанк
|17,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|17,50%
|-
|-
|-
|19,00%
|-
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|17,33%
|-
|16,33%
|-
|15,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|1,00%
|16,00%
|1,00%
|4,00%
|-
|МТБ Банк
|16,50%
|0,50%
|17,20%
|0,70%
|17,50%
|0,50%
|16,50%
|0,50%
|-
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|1,00%
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|18,50%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|1,00%
|-
|-
|-
|-
|monobank
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|13,50%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|13,65%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|12,20%
|-
|8,00%
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|Райффайзен Банк
|10,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|8,25%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|8,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|9,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|17,00%
|2,00%
|16,00%
|2,00%
|4,00%
|3,00%
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2023
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|КоминБанк*
|2,85%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,30%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,40%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,35%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|1,10%
|-
|-
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|КоминБанк*
|1,55%
|-
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,25%
|-
|1,30%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.04.2023−08.05.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
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