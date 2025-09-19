Через 3-5 лет ИИ-агенты будут тратить деньги своих владельцев

В последние годы рынок платежей стремительно меняется, чему способствуют как новые технологии, так и усиление регулирования. Что происходит на нем сейчас и какие изменения ожидать в будущем, обсудили эксперты во время конференции FinRetail 2025.

Как меняется рынок

По словам заместителя директора и руководителя направления интернет-эквайринга в EasyPay Игоря Фомичева, основная тенденция на рынке цифровых платежей — это уменьшение количества p2p переводов и рост транзакций в торговом интернет-эквайринге. «Причина в существенном усилении регулятивных требований к p2p, поэтому эта тенденция будет продолжаться», — отмечает эксперт.

Значительное влияние на рынок регулятивных норм подтверждает и CBDO PSP PLATON Гела Слюсарчук. «В этом есть как отрицательная, так и положительная часть. Нашему рынку нужна была регуляция, потому что еще 5 месяцев назад он был не слишком прозрачен. Не просто так у нас было так много p2p. В то же время, негативные последствия регуляции приводят к уменьшению эффективности работы компаний, даже если они «белые», — объясняет он.

«Регуляция достаточно суровая, но вызванная международными требованиями и ситуацией, которая возникала внутри рынка», — добавляет коммерческий директор Portmone Андрей Киктенко.

Другой важный тренд — использование QR-платежей, а также рост использования сервисов Tap to Phone, технологии, позволяющей предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью своего смартфона, превращая его в POS-терминал.

Стремительно развиваются и сервисы BNPL — способ оплаты, позволяющий покупателям разбить стоимость товара на несколько равных платежей, выплачивая их без процентов в течение короткого периода. «Это направление развивается даже в неожиданных сферах бизнеса, например, в фудритейле», — говорит Фомичев.

Первые шаги в Украине сейчас делают сервисы мгновенных переводов средств, вроде популярного в Польше Blic. Как предполагает Фомичев, эта технология будет быстро развиваться.

На данном этапе в Украине фактически уже нет технических барьеров для перехода полностью на безналичные расчеты, считает Андрей Киктенко. Остается только вопрос о целесообразности таких изменений. Поскольку во многих случаях удобнее пользоваться наличными, полного отказа от них не будет.

Различия платежных сервисов и банков

Несмотря на пересечение многих функций, на рынке будут одновременно оставаться как PSP (Payment Service Provider), то есть компании, обеспечивающие платежные услуги, так и банки. «У банка много функционала. Специализация на отдельных функциях помогает платежному провайдеру предоставлять лучшие сервисы, быстрее меняться и развиваться, быть гибким. Банк таким никогда не сможет быть, ведь его фокус изменен. Поэтому часто PSP работают в своих нишах и предоставляют сервис в таком разрезе, в котором банк не готов работать», — отмечает Гела Слюсарчук.

«Если клиенту в эквайринге нужны „стандарт“ или „цена“, то это в крупный банк. Если необходимы индивидуальные решения под потребности, то это к PSP. Это фактически IT-компании, зарабатываемые по финансовым транзакциям», — добавляет Игорь Фомичев.

По его словам, главное отличие между PSP это разное понимание стратегии, главного бизнеса и роли интернет-эквайринга в нем. «Ориентация компании может быть на средний и малый бизнес с инструментами, позволяющими кому-угодно максимально легко настроить интернет-платежи. А может быть ориентация на определенные сегменты или под группу клиентов и максимальная кастомизация. Также у некоторых компаний может быть всего несколько клиентов и они сосредотачиваются на их обслуживании, фактически работая как обособленное подразделение», — объясняет Фомичев.

Что будет в будущем

В том, что уже через 3−5 лет кардинально возрастет значение ИИ-инструментов в платежных сервисах, убежден Игорь Фомичев. «Мы уже живем в мире где ИИ-помощники выполняют кучу разных вещей. Они помогают учиться, работать. Очень скоро они начнут зарабатывать деньги для своих владельцев от их имени. Соответственно, от имени своих владельцев они начнут и тратить средства», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, станет непринципиальным способ, которым рассчитываются ИИ-агенты. К примеру, объясняет Фомичев, вы можете неделю ходить в кофейню, а по итогам недели ваш ИИ-агент перечислит средства такому же агенту кофейни.

«С точки зрения наших клиентов, платеж должен не требовать никаких усилий и внимания. При этом он должен быть абсолютно безопасен. Доверенные ИИ-агенты именно это и обеспечат», — отмечает Фомичев.

В то же время Андрей Киктенко считает, что, несмотря на рост роли ИИ, управление и контроль за платежами будет оставаться за людьми. Соглашается с этой позицией и Гела Слюсарчук. «Я не думаю, что ИИ-агенты будут самостоятельно осуществлять платежи. И так же не думаю, что ИИ вместо меня будет выбирать, например, телефон. Есть вещи, которые люди любят делать самостоятельно», — говорит он.

По словам эксперта, маловероятно, что кто-то полностью доверит доступ к своему счету ИИ, ведь тот может ошибиться и, например, куда-то перечислить все деньги.