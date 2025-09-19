Цена интеллекта: затраты на лучших ИИ-инженеров уже достигают $1,5 млрд

В мире, где технологии развиваются с молниеносной скоростью, самым ценным ресурсом стали не нефть, золото или данные, а люди. Точнее, небольшая группа людей — около 2 000 специалистов по всему миру, способных создавать искусственный интеллект (ИИ) нового поколения. За этих «цифровых аристократов» началась беспрецедентная война между такими гигантами, как Meta, Microsoft, Google и Amazon.

Ставки настолько высокие, что контракты для ведущих инженеров достигают девятизначных, а иногда и десятизначных сумм, превращая их в активы стоимостью в миллиарды долларов. Это не просто борьба за кадры. Это фундаментальный сдвиг, который изменяет самую сущность технологической индустрии и заставляет инвесторов на Уолл-стрит пересматривать правила оценки компаний.

Инженер за $1,5 млрд: новая реальность

Чтобы понять масштабы этой гонки, достаточно взглянуть на недавнюю попытку Марка Цукерберга, главы Meta, переманить со стартапа бывшей CEO OpenAI Миры Мурати, одного из ведущих инженеров Эндрю Талока. Предложение, по слухам, достигало астрономических $1,5 млрд, пишет WSJ. Хотя Meta назвала эту цифру «неточной», сам факт таких переговоров шокировал рынок. И это не редкий случай. 24-летний исследователь ИИ получил от Meta контракт на $250 млн на четыре года — больше, чем у звезды НБА Стефена Карри. А конкурентам из OpenAI, по словам их CEO Сэма Альтмана, предлагали подписные бонусы в размере $100 млн.

Почему такие сумасшедшие деньги? Ответ прост — экономика. Стоимость разработки одной мощной модели ИИ, как, например, Gemini Ultra от Google, может достигать почти $200 млн. На этом фоне, как говорят в отрасли, «$10 млн для инженера — это относительно небольшая инвестиция». Эксперты уверяют: это не пузырь, а рациональное распределение капитала. Один гениальный разработчик может создать систему, которая повысит производительность тысяч сотрудников, генерируя прибыль, в разы превышающую его зарплату. Рынок просто верно оценивает тех немногих, кто строит инфраструктуру для экономики следующего десятилетия.

«Модели искусственного интеллекта обновляются с невероятной скоростью, что создает огромный спрос на инженеров, компетентных в этой области. Специалист, способный создавать изменяющие мир технологии, стоит чрезвычайно дорого. Технологические гиганты, такие как Meta, Microsoft и Google, прекрасно это осознают, поэтому между ними идет ожесточенная борьба за таланты. Ведь тот, кто первым овладеет этой нишей, сможет доминировать на рынке в течение многих лет», — рассказал для «Минфина» финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Рискованная игра Цукерберга

Самым агрессивным игроком на этом поле является Meta. Почувствовав, что компания отстает в гонке ИИ, Марк Цукерберг перешел в тотальное наступление. Его главный ход — инвестиция в $14,3 млрд за 49% акций компании Scale AI, пишет Forbes. Но главной целью было не само предприятие, а его 28-летний основатель Александр Ванг, которого Цукерберг назначил главой новой «лаборатории суперинтеллекта». По факту Meta заплатила миллиарды, чтобы «купить» одного из самых лучших менеджеров в отрасли.

Однако у такой агрессивной тактики «купить всех» есть своя цена. Внутри Meta начался настоящий хаос. Новые сотрудники, которые зарабатывали в десятки раз больше ветеранов, вызвали массовое недовольство и раскол. «Старая гвардия» почувствовала себя обесцененной, а целые команды угрожали увольнением. Даже некоторые из вновь прибывших «звезд» быстро покинули компанию из-за внутренних конфликтов. Ситуация стала настолько критичной, что в конце лета 2025 года Meta была вынуждена заморозить найм в своем ИИ-подразделении, чтобы навести порядок в собственной структуре. Этот случай стал обучающим уроком для всей индустрии: одними деньгами инновации не купишь, нужна еще и правильная корпоративная культура.

Хирургический подход Microsoft

На фоне хаотических действий Meta стратегия Microsoft выглядит гораздо более продуманной. Вместо того, чтобы просто засыпать рынок деньгами, компания сделала ставку на объединение финансовых стимулов и уникального предложения — культуры. Возглавил это направление Мустафа Сулейман, один из соучредителей легендарной лаборатории DeepMind.

Его главный аргумент в переговорах с бывшими коллегами из Google: «У нас вы получите гибкость и скорость стартапа без бюрократии крупной корпорации». Этот подход оказался чрезвычайно эффективным. За последние месяцы Microsoft удалось переманить более 20 ключевых инженеров из Google DeepMind, нанеся серьезный удар по конкуренту.

Microsoft действует точечно. Вместо того, чтобы покупать компании в целом, она использует так называемый «обратный наем»: заключает многомиллионное соглашение, по которому ключевые сотрудники во главе с лидером переходят в Microsoft. Это позволяет получить самое ценное — таланты и интеллектуальную собственность, избегая при этом пристального внимания антимонопольных органов.

Гиганты в обороне: проблемы Google и Amazon

Пока Meta и Microsoft ведут наступление, другие титаны рынка вынуждены защищаться. Google DeepMind, некогда бесспорный лидер в исследованиях ИИ, сейчас переживает болезненный отток кадров. Руководство пытается удержать сотрудников, апеллируя к высокой миссии — «создание безопасного ИИ для блага человечества». В некоторых случаях компания даже платит инженерам, которые увольняются, чтобы они просто оставались в штате и не переходили к конкурентам, по факту оплачивая их бездействие.

Еще более сложная ситуация в Amazon. Согласно внутренним документам, компания серьезно отстает в войне за таланты. Ее модель оплаты, которая сильно зависит от акций с длительным периодом ожидания, не может конкурировать с мгновенными денежными предложениями конкурентов. К тому же забюрократизированная культура и строгая политика возвращения в офис отпугивают самых лучших специалистов. В элитном сообществе исследователей Amazon воспринимается, как компания, занимающаяся «скучными» практическими задачами, а не прорывными исследованиями, что делает ее менее привлекательной для амбициозных ученых.

Бигтехи «убивают» ИИ-стартапы

Ненасытная жажда талантов в сфере искусственного интеллекта заставляет технологических гигантов прибегать ко все более неортодоксальным и более агрессивным методам. Бигтехи нанимают только ключевых основателей и их команды, выплачивая самому стартапу определенную компенсацию, но по факту оставляя его пустой оболочкой. Эта стратегия, которую можно назвать «хищническим наймом», угрожает самой инновационной культуре Кремниевой долины, пишет WSJ.

Такие сделки, как переход Мустафы Сулеймана из Inflection AI в Microsoft, или Александра Ванга из Scale AI в Meta, являются самыми громкими примерами этого тренда. Но они не единственные. В июле Google фактически «выпотрошила» стартап Windsurf, переманив его ключевых разработчиков и сорвав потенциальное поглощение компании со стороны OpenAI.

Для техногигантов преимущества очевидные: это быстрый способ получить самый ценный актив — таланты, не тратя время на сложную интеграцию бизнес-процессов.

Однако для экосистемы стартапов это серьезная угроза. Кремниевая долина годами жила по неписаному правилу: даже если стартап терпит неудачу, его команду и технологии может купить крупная компания. Это обеспечивало определенное вознаграждение не только учредителям, но и инвесторам, и рядовым сотрудникам, которые рисковали своим временем и карьерой.

Новая тактика разрушает этот принцип. Она создает ситуацию, где выиграют только звездные основатели и небольшая группа ключевых специалистов, которые получают многомиллионные контракты. Зато рядовые сотрудники и ранние инвесторы, которые вкладывали в компанию свои силы и деньги, остаются ни с чем. Техногиганты, по сути, начали «поедать» саму экосистему, которая подпитывала их годами, что в долгосрочной перспективе может подавить желание создавать новые, рискованные проекты и подорвать будущее инноваций.

Новые правила для инвесторов: «премия за талант»

Эта война за мозги несет прямые последствия для фондового рынка. Инвесторы начинают понимать, что способность компании привлекать и удерживать ИИ-таланты становится ключевым фактором, определяющим ее будущую стоимость.

Сегодня практически каждый бизнес примеряет на себя технологии искусственного интеллекта, ведь это стало доступно и, по сути, является технологической революцией. ИИ — это новый инструмент, который трансформирует бизнес-процессы, позволяя оптимизировать затраты и выполнять задачи гораздо быстрее и более качественно. Это действительно технология, меняющая правила игры. Рынок реагирует на это мгновенно. Мы видим, что компании, разрабатывающие ИИ и обеспечивающие его инфраструктуру, — производители чипов, разработчики оборудования и провайдеры облачных услуг, — сегодня безоговорочные лидеры роста", — объясняет Андрей Шевчишин.

Акции Microsoft (MSFT) стремительно растут, приближаясь к капитализации в $4 трлн, благодаря успешной стратегии найма и четкому плану монетизации ИИ-продуктов. В то же время рынок все еще оценивает Meta (META) в основном, как социальную сеть, а не как лидера в сфере ИИ. Ее акции торгуются со значительным дисконтом, по сравнению с другими технологическими компаниями, что свидетельствует о скептицизме инвесторов по поводу ее многомиллиардных, но хаотических инвестиций.

«Важно понимать, что эти гиганты не столько прямые конкуренты, сколько игроки в разных нишах. Google фокусируется на потребительских и облачных сервисах. Amazon — это в первую очередь экосистема для бизнеса и ритейла. Meta же традиционно ассоциируется с миром социальных сетей. Однако, если говорить о лидерстве именно в гонке ИИ, я бы поставил на Google. Ключевое преимущество компании — наличие готовой глобальной платформы, в которую можно интегрировать ИИ-решения. Это дает им значительную фору», — рассуждает Андрей Шевчишин.

Война за таланты также создает двухуровневый рынок труда. Пока зарплаты элиты ИИ достигают небес, компании массово увольняют тысячи сотрудников на должностях, не связанных с искусственным интеллектом, чтобы профинансировать свои новые приоритеты. Это особенно сильно сказывается на молодых специалистах, для которых вход в технологическую отрасль становится все более сложным.

Для инвесторов это означает, что традиционные метрики оценки компаний уже не достаточны. Сегодня ключевым нематериальным активом становится интеллектуальный капитал. Способность компании превратиться в магнит для лучших умов планеты оказывает непосредственное влияние на ее акции. Война за таланты и фондовый рынок неразрывно связаны, и каждый из них усиливает динамику другого. В новой экономике, строящейся на искусственном интеллекте, будет побеждать не тот, у кого больше денег, а тот, кто сможет собрать самую лучшую команду. И Уолл-стрит уже делает свои ставки.