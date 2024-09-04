Как ИИ уже влияет на прибыль крупнейших компаний мира

Летом начался сезон отчетности американских компаний за 2 квартал 2024 года, и особое внимание, как всегда, занимала «Великолепная семерка» — Magnificent 7. Какие результаты продемонстрировали крупнейшие компании мира, и какие перспективы это открывает перед их инвесторами, рассказал старший инвестиционный аналитик Blackshield Capital Андрей Грищук.

В целом отчетность компаний Magnificent 7 за 2 квартал 2024 года продемонстрировала смешанные результаты, отражая как высокие прибыли у Meta, Apple, Nvidia, Alphabet и Microsoft, так и определенные вызовы для Tesla и Amazon. Хотя большинство компаний превысили ожидания рынка относительно доходов и EPS, беспокойство инвесторов из-за вероятности рецессии и снижения маржи повлекло за собой падение акций даже после сильных отчетов, что особенно четко прослеживалось в кейсе Nvidia.

Еще одной общей точкой для компаний этого сезона стали первые результаты по прибыльности тематики ИИ, которые начали отражать увеличенные затраты на разработку в данной сфере в предыдущих кварталах. Таким образом, что касается ИИ, общей задачей становится сбалансирование затрат во внедрение облачных технологий и сохранение прибыльности.

Подводя итог, рынок сейчас находится на критическом этапе, где положительные результаты могут не соответствовать высоким ожиданиям, а инвесторы все больше ориентируются на долгосрочную устойчивость и способность компаний поддерживать рост в условиях потенциальных экономических трудностей.

Alphabet

Первым в этом сезоне отчетностей из Magnificent 7 отчитался Google. Доходы GOOGL за квартал выросли на 13,6% г/г (до $84,7 млрд) и были выше прогнозов рынка на 0,9%, а EPS увеличился на 31,3% г/г (до $1,9), что на 2,6% превысило ожидание рынка.

Операционная маржа увеличилась на 26% по сравнению с прошлогодними показателями, что стало самым высоким значением за последние 13 лет. Дополнительно компания значительно увеличила капитальные инвестиции в облачный сервис. Значительный рост прибыли был ускорен распространением чат-бота на основе ИИ — Gemini, который уже интегрирован почти во все продукты GOOGL, с более чем 2 млрд пользователей, и достиг самых быстрых темпов роста за последние 18 месяцев. Несколько просел Youtube: рост рекламы резко замедлился до 13% с 21% в прошлом квартале.

Tesla

В этом квартале Tesla в очередной раз показала как слабую прибыль, так и снижение маржи в автомобильном производстве. Доходы за квартал уменьшились на 2,3% г/г (до $25,5 млрд), что выше прогнозов рынка на 3,5%, в то время как EPS — на 46,2% г/р (до $0,42), что было ниже ожиданий рынка на 13,6%.

По сравнению с прошлыми годами, операционная прибыль снизилась на 33% в основном из-за снижения средних цен продаж автомобилей, но увеличилась на 37%, по сравнению с первым кварталом, благодаря высоким доходам подразделения Tesla Energy (продажа солнечных панелей и аккумуляторов) и снижению корпоративных затрат. В целом это уже 6 квартал подряд, когда Tesla отчитывается о снижении в операционной прибыли.

Из позитивных новостей: Tesla расширила производство для дополнительных поставок автомобилей на нетрадиционные рынки, такие как Южная Корея и Ближний Восток.

Что касается производства самой ожидаемой модели бюджетных автомобилей, Tesla Model 2, анонс которой состоялся в 1 квартале этого года, менеджмент отказался предоставлять конкретную информацию. Однако предварительно автомобиль остается на пути к началу производства в 2025 году, что вероятно улучшит результаты в 2026 году, ведь модель, если все же будет выпущена, сможет открыть широкий рынок для производителя электромобилей и сделать значительный шаг к доступному электротранспорту для широких масс.

Microsoft

Microsoft продемонстрировала результаты, превзошедшие ожидания инвесторов, что было обусловлено как прогрессом в развитии сегмента ИИ, так и в облачных технологиях.

Доходы Microsoft за квартал увеличились на 14,5% г/г (до $64,7 млрд), что выше прогнозов рынка на 0,32%, в то время как EPS уменьшились на 1,3% г/г (до $2,95), что на 0,37% выше ожиданий рынка.

Продажи облачной платформы Azure в очередной раз выросли, а чат-бот Microsoft Copilot продемонстрировал многообещающий высокий рост внедрения: количество пользователей выросло на 60%, по сравнению с предыдущим кварталом, что свидетельствует об успешной интеграции ИИ и облачных технологий в инструменты для повышения производительности. В 2025 году компания планирует продолжать двигаться в направлении развития ИИ и уже сообщила о капитальных инвестициях в размере $45 млрд, что является самым большим объемом за последние 5 лет, с целью создания большего количества инфраструктуры и центров обработки данных.

Meta

Meta продолжает демонстрировать положительные для инвесторов результаты на фоне высокого спроса на цифровую рекламу, активно инвестируя в инфраструктуру, технологии и продукты, связанные с искусственным интеллектом.

Доходы за квартал выросли на 22,1% г/г (до $39,1 млрд), что выше прогнозов рынка на 1,92%, а EPS — на 73,2% г/г (до $5,20), которые превысили ожидания на 9,2%.

Увеличение показателей произошло благодаря росту доходов от рекламы, поскольку как количество показов, так и цены выросли на 10%, по сравнению с прошлым годом. ИИ остается ключевым фундаментальным элементом для Meta, с большим сервисом языковых моделей Llama 3.1 и Llama 4 в разработке.

Из негативного: непрофильный рекламный бизнес компании META, Reality Labs продолжает терять деньги. Во 2 квартале сегмент получил операционный убыток в размере $4,5 млрд (20% г/г), а сама Meta сообщила об ожиданиях дальнейших краткосрочных убытков, учитывая долгосрочные инвестиции в этот сегмент.

Amazon

Amazon отчитался о смешанных показателях во 2 квартале 2024 года, продемонстрировав сильные позиции в своем облачном бизнесе, но столкнувшись с проблемами в розничной торговле.

Доходы за квартал увеличились на 10,1% г/г (до $148 млрд), что было ниже прогнозов на 0,54%, а EPS увеличился на 93,8% г/г (до $1,3), что выше ожиданий на 23,5%.

Хотя показатели в среднем были вровень с ожиданиями рынка, однако важное значение операционной прибыли не оправдало прогнозов аналитиков, что свидетельствует о потенциальном давлении на маржу из-за увеличения инвестиций в ИИ. Поэтому, хотя Amazon продолжает демонстрировать сильные стороны в таких быстрорастущих отраслях, как облачные вычисления и реклама, сосредотачиваясь на развитии ИИ в Amazon Web Services, она сталкивается с постоянной проблемой сбалансирования инвестиций в будущие технологии и поддержания прибыльности своих более зрелых операционных сегментов.

Apple

Apple опередила прогнозы по всем категориям продуктов и услуг. Валовая маржа составила 46,3%, на 1,74% выше, чем в прошлом году, отражая эффективное управление затратами, несмотря на инфляционное давление.

Доходы за квартал выросли на 4,9% г/г (до $85,8 млрд), что было выше прогноза на 1,5%, а показатель EPS вырос на 11,1% (до $1,4), по сравнению с предыдущим годом, что было выше ожиданий на 3,9%.

Читайте также: Apple вернула первое место в рейтинге самых дорогих ІТ-брендов

Рост на 14% в сервисном сегменте помог Apple сохранить высокую прибыльность и рекордный операционный денежный поток в $28,9 млрд. Незначительное падение продаж iPhone и давление в Китае были компенсированы возобновлением продаж iPad и высоким спросом на основных развивающихся рынках, таких как Индонезия, Саудовская Аравия и Бразилия. Так что, учитывая способность Apple поддерживать финансовые показатели при одновременном инвестировании в ИИ и разработку новых продуктов, прогнозируется устойчивый рост доходов и в следующих кварталах.

Nvidia

Последней из Magnificent 7 этого сезона отчетности за второй квартал отчиталась долгожданная Nvidia.

Доходы Nvidia за квартал увеличились на 122% г/г (до $30 млрд), что было выше прогнозов рынка на 4,2%, в то время как EPS вырос на 170% г/г (до $0,67), что на 9,1% было выше ожиданий рынка. Компания также утвердила новый раунд выкупа акций суммой $50 млрд, что положительно воспринялось рынком. Однако, несмотря на то, что Nvidia увеличила все показатели, цена акций упала на 6% после закрытия биржи.

Основной причиной стало то, что положительные результаты больше не производят впечатления на инвесторов, ведь большая часть ожидала гораздо больший отрыв показателей, чем отчиталась Nvidia. Так как компания поставила достаточно высокую планку и демонстрировала быстрые темпы роста за прошедшие 2 года, беспокойство стали вызывать устойчивость, долгосрочность популярности и достижение скорейшего уровня окупаемости ИИ.

Дополнительным стимулом кратковременного падения акций стали слухи о потенциальных задержках с выпуском последних микросхем искусственного интеллекта под названием Blackwell.

Читайте также: Квартальный отчет Nvidia был феноменальным: почему ее акции идут вниз

Из положительного для Nvidia: большинство компаний Magnificent 7 продемонстрировали планы по увеличению инвестиций в развитие ИИ. Поэтому, учитывая, что данные компании являются основными клиентами Nvidia, это положительная новость.

Однако большинство на рынке склоняется к тому, что Nvidia находится на таком пике популярности, что любой положительный результат будет считаться недостаточным для дальнейшего роста капитализации.