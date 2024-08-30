Квартальный отчет Nvidia был феноменальным: почему ее акции идут вниз

С начала года рынок акций вырос на 17%. Что толкает его вперед рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Большинство из тех, кто интересуется рынками, уверенно ответит, что это искусственный интеллект (ИИ) и монетарная политика ФРС. Именно они являются главными темами дискуссий, споров, аналитических отчетов и любых других форм общения, имеющих хоть какое-то отношение к рынку ценных бумаг. И на этой неделе обе темы были «в работе».

Приятной новостью недели стало заслуженная награда Berkshire Hathaway: тихой, спокойной, но очень уверенной походкой компания вошла в клуб корпораций с триллионной капитализацией. Звезды загораются и угасают, мода приходит и заканчивается, а Баффет остается таким же великим!

Главным же событием недели, а по поводу ее важности не было никаких споров, должно было стать обнародование результатов второго квартала компанией Nvidia. Почему отчет одной компании имеет такое значение для всего рынка?

Nvidia — это фантастика с привкусом обыденности

Во-первых, Nvidia — гигантская компания стоимостью под три триллиона долларов, имеющая огромный вес в разных рыночных индексах.

Во-вторых, и это самое главное — Nvidia является главным индикатором происходящего в области искусственного интеллекта, ведь без ее микросхем никакая штука интеллектом не удивит. А именно благодаря разработке, использованию, а иногда и просто упоминанию ИИ, за последний год десятки компаний стали дороже на сотни миллиардов, а то и на триллионы долларов.

Многие рассматривали отчет Nvidia как определяющий фактор, позволяющий понять, чего ждать в ближайшем будущем: коррекции, медвежьего рынка или вечного роста, о котором мечтает большинство инвесторов, особенно розничных.

Nvidia порадовала — отчет о результатах квартала оказался просто феноменальным.

Финансовые показатели превысили ожидания и продемонстрировали невероятные темпы роста: за год выручка выросла на 122%, а прибыль на 168%. Операционная доходность составила 59.9%, что в разы выше среднего значения для компаний, входящих в S&P 500.

К тому же, Nvidia объявила о дополнительных $50 млрд, ассигнованных на программу обратного выкупа акций. Прогноз на следующий квартал тоже выглядел оптимистично и превысил ожидания аналитиков: $32.5 млрд против $31.7 млрд.

Более того, учитывая существующий спрос на микросхемы, компания, наверное, могла бы еще больше продать, но действующие мощности не позволяют столько выработать.

Согласитесь, когда спрос превышает возможности — это проблема не из худших.

Казалось бы, чего еще желать и как такое возможно, что после подобных результатов цена не летит вверх как ракета? А вот и может быть!

Инвесторы решили, что «фантастическое начало попахивать обыденностью», как выразился аналитик Morgan Stanley. Аппетит к чудесам у инвесторов всегда незаурядный, но согласитесь, что оставаться «фантастическим» из квартала в квартал невозможно, «обыденность» рано или поздно берет свое.

Нечто схожее вышло и с Nvidia, а точнее — с реакцией инвесторов на её результаты. К тому же добавились небольшие проблемы с задержкой в производстве микропроцессоров нового поколения Blackwell, хотя почти все аналитики, внимательно следящие за деятельностью Nvidia, уверяют, что все это временно и когда Blackwell увидит мир, это «станет переворотом и приведет к существенному увеличению бюджетов компаний, разрабатывающих и использующих ИИ».

В итоге, фантастические квартальные результаты компании получили негативную реакцию рынка: после обнародования отчета падение цены достигло 8%, что стало наихудшей реакцией на квартальный отчет Nvidia за последние десять или около того кварталов.

Хотя, может, и не Nvidia виновата, а просто инвесторы немного устали от ажиотажа вокруг ИИ, который по мнению некоторых уже достиг пика. Так ли это действительно? Жизнь покажет…

ФРС снизит ставки, вопрос — не когда, а на сколько

Макроэкономические данные, обнародованные в четверг, еще раз подтвердили, что американская экономика крепко стоит на ногах.

ВВП за второй квартал был пересмотрен в сторону увеличения до 3%, что существенно выше 1.4% в первом квартале. Количество заявок по безработице за последнюю неделю уменьшилось, что еще раз показало далеко не самое плохое состояние рынка труда. Всё вместе, это помогло отогнать печальные мысли о рецессии и заставило индексы зазеленеть, даже несмотря на падение Nvidia.

Заканчивали неделю, месяц и лето в целом данные об инфляции в августе. Индекс РСЕ, который ФРС использует при формировании монетарной стратегии и принятии важных решений по ее либерализации или укреплению, совпал с прогнозами аналитиков, а следовательно, ничего, что бы помешало руководству ФРС начать цикл снижения ставки уже в сентябре, как было косвенно анонсировано в Jackson Hole, не случилось.

Итак, как мы видим, обе движущие силы рынков в действии. Снижение ставок ФРС, скорее всего, начнется уже в сентябре, но теперь вместо «Снизят или нет?» ключевым становится вопрос «Насколько снизят?».

Пока что наиболее вероятным сценарием остается тот, что в сентябре это будет 25 бп, а к концу года — 100 бп. Но все же это лишь возможный сценарий, а не достоверное событие. Так что ждем и надеемся…

Что дальше

Фундаментально хорошая неделя для рынков, в течение которой индексы, как это ни странно, не выросли.

Ну разве что Dow Jones, которому удалось догнать своих младших и более энергичных коллег, S&P 500 и Nasdaq, и поставить несколько исторических рекордов.

Почему неделя хороша, если нет роста? Потому что, учитывая корпоративные и макроэкономические данные, есть надежда, что рынкам ничего страшного не грозит и рост очень вероятно продолжится, после того, как инвесторы немного переведут дух. Да и, в целом, тот факт, что август закончился без потерь, а исторически он является одним из худших месяцев на рынке, уже должен вызвать положительную реакцию.

Увидим, что будет в сентябре, который, как демонстрирует история, должен быть хуже августа, но пока все выглядит так, что волноваться нечего.

Конечно, все может случиться и делать прогнозы — это неблагодарное дело, но лично я каких-либо оснований для превращения «быка» в «медведя» не вижу.