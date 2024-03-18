На прошлой неделе официальный курс гривны обновил минимум: продолжит ли доллар дорожать

На прошлой неделе официальный курс гривны обновил исторический минимум: 14 марта НБУ установил его на уровне 38,7878 грн/$, а эта неделя начнется с уровня 38,7998 грн/$. Соответствующим образом реагировал и наличный курс. Если в понедельник средний курс продажи доллара в банках составил 38,5 грн/$, то в пятницу уже достиг 38,95 грн/$. Что будет со стоимостью нацвалюты в ближайшей перспективе — разбирался «Минфин».

Ослабление на прошлой недели происходило в рамках тренда с середины февраля, когда гривна после непродолжительного усиления начала идти вниз. С этого времени официальный курс снизился примерно на 2,6%.

Решение НБУ: ключевая ставка и валютная либерализация

Ключевым событием минувшей недели на финансовом рынке стало снижение Нацбанком учетной ставки с 15% до 14,5%.

Решение НБУ его глава Андрей Пышный объяснил дальнейшим замедлением инфляции (в феврале до 4,3% с 4,7% в январе в годовом измерении), стабильной ситуацией на валютном рынке, а также положительными сдвигами в получении международной помощи.

Но для рынка такое развитие событий стало неожиданным: накануне заседания регулятора эксперты прогнозировали сохранение действующей ставки.

«Наш базовый прогноз по неизменной учетной ставке в течение первого полугодия остается актуальным», — говорил накануне заседания НБУ директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Позиция специалистов основывалась на предварительных прогнозах самого Нацбанка, который ранее говорил о сохранении ставки в ближайшей перспективе.

Одновременно с пересмотром ключевой ставки НБУ снизил доходность по своим депозитным сертификатам, а также стоимость кредитов рефинансирования.

Такой шаг спровоцирует очередную волну пересмотра депозитных ставок, и косвенно может повлиять и на валютный рынок: уменьшение доходности депозитов может подтолкнуть предприятия перевкладываться в СКВ, что будет оказывать давление на гривну. Однако, в НБУ не считают вероятным такой сценарий развития событий.

«Новый уровень ставок по операциям НБУ является достаточным для поддержания привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости», — убежден Андрей Пышный.

Потенциально, на гривну в будущем будут давить валютные послабления. На пресс-конференции по учетной ставке глава Нацбанка Андрей Пышный четко заявил, что валютная либерализация — один из приоритетов регулятора, хотя, по привычке, оговорился, что она будет происходить «при наличии для нее предпосылок». Судя по положительным заявлениям НБУ по инфляции, снижению учетной ставки и положительным прогнозам/ожиданиям внешней помощи на март, можно предположить, что эти предпосылки есть.

Сама либерализация рассматривается не как абстрактное явление, а уже гораздо более конкретно. Пышный четко сказал, что сейчас Национальный банк анализирует разрешение на вывод из Украины дивидендов. Это то, что давно просит бизнес, прежде всего, иностранные владельцы украинских ОВГЗ.

В первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, НБУ своим «военным» постановлением № 18 запретил вывод дивидендов, чтобы снизить спрос на доллар и расход своих валютных резервов.

Иностранцам предложили перевкладываться в новые выпуски правительственных ОВГЗ по истечении срока старых облигаций. Впрочем, ограничения все равно обходили, что видно по размеру портфеля гособлигаций у нерезидентов: по данным Нацбанка, с 22 февраля 2022 года по 14 марта 2024-го он сократился почти в два раза — с 73,6 млрд грн до 38,8 млрд грн. Однако, многие ожидают официального разрешения нашего регулятора на вывод средств, перевкладываясь в краткосрочные бумаги.

В каком формате НБУ позволит выводить дивиденды, точно неизвестно, хотя определенные намеки чиновников уже были. Они говорили, что разрешат вывод только по новым ОВГЗ, хотя непонятно, с какими сроками выпуска/погашения.

По другим валютным вопросам, по которым НБУ рассматривает возможность либерализации, Андрей Пышный также выделил:

расширение возможностей банков по торговому финансированию;

обслуживание старых валютных кредитов, предоставленных нерезидентами;

валютная позиция банков.

Как деньги ЕС будут влиять на курс

Решающую роль в ситуации на отечественном валютном рынке и в дальнейшем будет играть поступление международной помощи. В течение марта-апреля, то есть следующие полтора месяца, Украина должна получить от ЕС 6 млрд евро, — сообщил на прошлой неделе премьер Денис Шмыгаль. При этом 4,5 млрд из этой суммы должны поступить еще в марте.

По оценкам Нацбанка, в целом, за апрель-март Украина получит около $10 млрд. На уровне персонала уже достигнута договоренность о третьем пересмотре программы с МВФ, решение Совета директоров Фонда по этому вопросу ожидается уже через неделю.

В то же время, надеяться, что эти средства приведут к существенному укреплению гривны, не стоит. По словам директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, влияние самого факта поступления транша будет ограниченным и будет находиться исключительно в психологической плоскости.

«Такого рода положительные новости оказывают успокаивающее влияние на валютный рынок. Хотя, чисто математически, они не могут повлиять на курсовые отметки», — объясняет она.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий тоже считает, что поступление средств будет, скорее, влиять психологически.

«Получение Украиной сразу 4,5 млрд евро в марте является компенсацией отсутствия финансирования от ЕС в январе-феврале. Но и без этого международные резервы выглядят достаточными для поддержки гривны, несмотря на их сокращение с $40,5 млрд до $37,1 млрд за два месяца. Для нас ничего нового в подписанном соглашении не было, но мы считаем, что положительный психологический сигнал от поступления 4,5 млрд евро в марте рынок получит», — говорит он.

Как отмечает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, валюта от международных партнеров попадает в резервы НБУ, а на межбанк поступает только в виде интервенций НБУ.

«Помощь не повлияет на укрепление курса гривны, потому что, вероятнее всего, эти средства будут направлены на финансирование бюджетного дефицита, но и ослабление курса гривны не стоит ожидать в краткосрочном будущем, потому что у НБУ достаточно резервов для удержания курса», — отмечает начальник департамента частных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Решение ФРС

Одним из ключевых событий на мировых финансовых рынках на этой неделе станет заседание ФРС, запланированное на среду, 20 марта. По факту, все мировые эксперты убеждены, что американский регулятор начнет цикл смягчения монетарной политики не раньше лета. Решение Федрезерва не повлияет на курс доллара в Украине, который полностью зависит от активности НБУ на межбанке.

«США и другие международные рынки могут косвенно влиять на рынок доллар/гривна, например, уровень удешевления курса гривны в последние несколько месяцев примерно совпадает с медианным рынком валют развивающихся стран. Но не стоит преувеличивать и ждать непосредственного влияния от решения ФРС. Уровень курса сейчас регулируется, прежде всего, Нацбанком», — объясняет директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артем Красовский.

А вот от курса евро точно стабильности ждать не стоит из-за колебаний пары евро/доллар на мировых рынках, которыми всегда сопровождаются заседания ФРС и ЕЦБ. Хотя, как отмечает главный специалист управления маркетинга банка Клиринговый дом Светлана Боярчук, и здесь значительных изменений, на фоне выжидательной позиции ФРС, ждать не приходится.

Курс гривны 18−22 марта

По мнению начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, позитивные макрофинансовые новости позволят НБУ чувствовать себя более свободно на межбанке в части валютных интервенций.

«По нашим оценкам, на этой неделе можно ожидать, что суммарные интервенции будут находиться в пределах $500−600 млн. Следовательно, ситуация на валютном рынке будет оставаться в состоянии „стабильной изменчивости“: при ежедневных изменениях, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов, такие изменения не будут представлять угрозу для стабильности рынка», — объяснил он.

По мнению Лесового, коридоры курсовых изменений на межбанке в паре доллар/гривна составят 38−39, а на наличном рынке — 38,5−39,5 грн/$.

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Анна Золотько говорит, что весна — традиционно благоприятный период для гривны. Продажа валюты агропроизводителями для финансирования полевых работ увеличивает предложение иностранной валюты, что выражается в сокращении объема интервенций НБУ.

С другой стороны, отмечает она, в ближайшие недели возможно умеренное усиление спроса на валюту со стороны импортеров, который с начала года оставался подавленным из-за сезонных факторов. Эксперт констатирует, что это не линейный тренд, поэтому колебание курса возможно в обе стороны, но, вероятнее всего, будет оставаться в пределах коридора 38,2−38,9 грн/$.