Как новые санкции ЕС ограничат военный потенциал рф

Очередной, уже 14 пакет санкций ЕС против рф согласовали 24 июня. Он призван ограничить российское влияние на Европу и защитить интересы Украины. Какие именно ограничения ввели государства Европы и как предотвратить их обход, в колонке для ЭП рассказал руководитель проектов аналитического центра «Институт законодательных идей» Андрей Климосюк. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Ключевым элементом пакета является запрет на предоставление на территории ЕС услуг по перевалке российского сжиженного природного газа, предназначенного для транспортировки в третьи страны.

Запрет также распространяется на вспомогательные услуги. Такой шаг должен существенно ограничить рф в доступе к мировым рынкам, уменьшить ее прибыль от продажи энергоносителей и лишить источников финансирования войны против Украины.

Пакет также включает запрет на продажу или передачу украинских культурных ценностей, направленный на сохранение культурного наследия Украины и предотвращение незаконного обращения исторических артефактов, в том числе и похищенных на оккупированных территориях.

Из нового — устанавливается полный запрет на получение финансирования из рф для широкого круга организаций, включая политические партии, фонды, альянсы, неправительственные организации, в том числе аналитические центры, и поставщиков медиа-услуг в ЕС.

Этот запрет охватывает как прямые, так и опосредованные формы финансовой поддержки со стороны рф с целью перекрыть финансирование «марионеточных организаций», распространяющих пророссийские нарративы в ЕС.

Как и ожидалось, значительное внимание в новом пакете санкций ЕС уделено усилению контроля за соблюдением санкций и предотвращением их обхода. Особенно это касается вопроса реэкспорта подсанкционных товаров в рф через третьи страны.

Проблема обхода санкций ЕС через третьи страны

Серьезным вызовом эффективности санкционной политики ЕС стал систематический обход ограничений через третьи государства. Как следствие, в прошлом году в российских ракетах, изготовленных уже после наложения эмбарго на технологии и военные товары, было найдено около 30 иностранных микросхем, в том числе из стран, которые ввели эти санкции. Таким образом, обход этих запретов не только фигурально, но и реально приводит к смертям украинцев.

Более того, в течение января-октября 2023 года рф импортировала товаров военного назначения на сумму $8,77 млрд, тогда как импорт критически важных компонентов достиг $22,23 млрд, несмотря на санкционные запреты.

Это свидетельствует о существовании сложных схем обхода ограничений, как правило через третьи страны — соседей рф, которые готовы наживаться на войне.

Уже с начала полномасштабного вторжения и первых санкционных пакетов ЕС, наблюдается аномальный рост экспорта из стран ЕС в государства, которые не поддерживают ограничения и не вводили санкции против рф, такие как Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Турция и другие.

К примеру, поставки из Великобритании в Кыргызстан выросли на более чем 4000%, что свидетельствует об использовании этих стран в качестве транзитных пунктов для последующего реэкспорта в рф.

Это подчеркивает настоятельную потребность в усилении контроля над международными соглашениями и устранении существующих пробелов в санкционной политике ЕС для обеспечения ее эффективности.

Какие решения предлагает 14 пакет санкций ЕС

Важной составляющей нового пакета санкций является расширение так называемого «no Russia clause», что закреплено в статье 12g Регламента. Упомянутое положение направлено на противодействие обходу санкций через третьи страны.

Впервые такая оговорка введена 12-м пакетом санкций. Оно обязывает поставщиков и экспортеров ЕС включать в договоры положения, устанавливающие запрет на реэкспорт товаров и предусматривающие «адекватные средства правовой защиты» в случае нарушения.

Это касается товаров двойного назначения, передовых технологий, товаров, используемых в российских военных системах, найденных на поле боя в Украине, или критически важных для их разработки, авиационных товаров и вооружения.

В 14 пакете установлен запрет и на права интеллектуальной собственности, и коммерческую тайну, которая будет действовать с конца 2024 года.

Теперь операторы ЕС обязаны внедрить механизмы должной осмотрительности, направленные на выявление, оценку и минимизацию рисков реэкспорта товаров в рф. Параллельно государства-члены ЕС внедряют комплексную систему контроля за выполнением новых требований, осуществляя надзор за соблюдением правил и обязательств по предотвращению реэкспорта.

Важно отметить, что ответственность компаний ЕС теперь распространяется и на их дочерние предприятия в третьих странах.

Приведенные санкционные ограничения усиливают принятую в апреле Директиву, которая криминализирует уклонение от санкций.

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Поэтому запрет реэкспорта определенных опасных товаров в рф является частью системного подхода ЕС к перекрытию путей нарушения санкционных ограничений.

Надлежащий контроль уполномоченных органов за выполнением предостережений по реэкспорту имеет значительный потенциал, особенно ввиду реальной угрозы получить многомиллионный штраф или заключение на несколько лет.