Вопрос на 680 млрд евро: как остановить доходы россии от нефти и газа

Европейский Союз добился значительных успехов в уменьшении своей зависимости от российского ископаемого топлива. Однако, несмотря на это, россия продолжает получать сотни миллиардов евро от его экспорта. Куда рф переориентировала поставки и как с ними бороться, в колонке для ЭП рассказал старший кампейнер Razom We Stand Илья Заславский.

Срочность ужесточения санкций на ископаемое топливо

В 2023 году ЕС импортировал лишь немногим больше четверти российского газа от объема 2021 года, включая сжиженный природный газ (СПГ). Хотя поставки российской нефти в Европу также уменьшились, падение не было столь драматичным. Кроме того, Соединенные Штаты сыграли важную роль в ослаблении российской экономики из-за вторичных санкций.

Несмотря на эти усилия, их недостаточно. С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года россия заработала более 680 млрд евро на экспорте ископаемого топлива.

Страны ЕС и G7 невольно поддержали этот доход своими закупками российского СПГ и нефтепродуктов. Это финансирование позволило россии продолжать агрессию в Украине.

Доходы россии от ископаемого топлива составляют лишь четверть от того, что было до февраля 2022 года. Несмотря на это, у страны все еще есть достаточно средств, чтобы не только продолжать войну в Украине, но и увеличить свой военный бюджет на более чем 60% в 2024 году. Такие значительные изменения в российской экономике вряд ли будут временными.

Хотя и ожидается, что экономическая основа войны путина в конце концов разрушится, но на это могут уйти годы. Поэтому санкционную политику против российского ископаемого топлива необходимо значительно усилить, чтобы ограничить военные возможности россии и поддержать выживание и стабильность Украины.

Критическая важность нефти

Приоритетом ужесточения санкций должна стать нефтяная отрасль, поскольку сырая нефть и нефтепродукты составляют основную часть доходов россии от ископаемого топлива. Продажа сырой нефти выше установленной предельной цены в $60 за баррель и успешное обхождение других западных нефтяных санкций позволяют россии пополнять свой бюджет (доходы от нефти и газа составили 30% всех доходов федерального бюджета в 2023 году).

Во-первых, следует принять более жесткую политику в отношении лазеек в действующих санкциях. Все лазейки невозможно закрыть, но высокопрофильные примеры наказаний уже удерживают других игроков от обходных путей.

Некоторые вторичные санкции (особенно наложенные США) оказываются очень эффективными. Во-вторых, предельную цену на нефть следует снизить. Самый низкий предложенный уровень ограничения цен на сырую нефть составляет $30 за баррель. Этот уровень оправдан низкой стоимостью производства российской нефти.

Однако, из-за президентских выборов в США в ноябре, нынешняя администрация США боится даже малейшего риска роста цен и инфляции. Однако следует попытаться снизить цену до минимального уровня вместе с немедленным внедрением усиленных мер контроля. Особенно важны немедленные и всесторонние санкции против судов, которые нарушают ограничения цен на нефть и запреты на импорт нефтепродуктов из сырой российской нефти.

Индия и россия: сотрудничество нефтегазовых гигантов

Индия, которая является третьим по величине потребителем нефти в мире, подписала годовое соглашение с россией на поставку нефти в рублях. Согласно источникам, индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтяного комплекса, согласилась покупать минимум 3 миллиона баррелей нефти в месяц у российской компании Роснефть.

Это часть стратегии президента россии владимира путина относительно поиска альтернативных путей торговли, несмотря на санкции США и Европы. Соглашение предусматривает покупку двух партий по одному миллиону баррелей сырой нефти Urals с возможностью покупки еще четырех ежемесячно по сниженной цене на $3 за баррель, по сравнению с базовой ценой на нефть Dubai.

Кроме того, Reliance будет покупать одну-две партии в месяц низкосернистой нефти, главным образом ESPO Blend, из российского порта Козьмино по цене 1 доллар выше котировок Dubai. Платежи за нефть будут осуществляться в российских рублях через индийский банк HDFC и российский Газпромбанк.

Это соглашение позволяет Индии обеспечить себя нефтью по выгодным условиям, в то время как россия получает стабильный доход, несмотря на санкции и давление со стороны Запада. Таким образом, Индия остается самым крупным покупателем российской нефти на море после остановки закупок западными странами.

За пределами нефти: важность санкций в отношении СПГ

Мы уже третий год наблюдаем за полномасштабным вторжением путина, и импорт СПГ в ЕС не снизился. По факту во второй год вторжения объемы импорта российского СПГ в ЕС остаются более чем на 30% выше, чем до начала вторжения. Особенно проблематичные высокие уровни импорта газа в Испании, Франции и Бельгии.

Итак, еще одним приоритетом должно быть принятие полного запрета на экспорт российского СПГ коалицией ценовых ограничений, а также продолжение текущего давления на российские проекты СПГ. По мере нагревания обсуждений в ЕС относительно 14-го пакета экономических санкций против россии, напряжение растет, и все больше голосов призывают Европейский Союз ввести полный запрет на российский СПГ, включая перевалку СПГ в странах ЕС, которые продолжают их поддерживать.

российская экономика: влияние санкций и доходов от нефти

Согласно последним данным, доходы россии от экспорта нефти остаются высокими, несмотря на санкции. В апреле 2024 года доходы от продажи нефти составили $17,2 млрд, что помогает поддерживать фискальную стабильность страны. Рост мировых цен на нефть, где средняя цена марки Brent достигла $90 за баррель, поддерживает стабильность рубля и бюджет россии.

В январе-апреле 2024 года объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов составил в среднем $570 млн в день, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса россии вырос на 14% — с $37,2 млрд в январе-апреле 2023 года до $43,7 млрд в аналогичный период 2024 года. Поступления от нефти и газа увеличились на 82%, а не нефтяные — на 37%, что более чем компенсировало рост расходов на войну (+22%). Однако макроэкономические резервы россии сокращаются, и в будущем страна может столкнуться с экономической нестабильностью.

После начала полномасштабного вторжения россия потратила около $54 млрд ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ). В фонде остались только золото и юань, которые не могут быть легко использованы для финансирования бюджета в широких масштабах.

Это заставит режим полагаться на увеличение внутренних займов, что приведет к росту стоимости этих заимствований.

Германия и Чехия: стратегия полного отказа от российского топлива

Германия и Чехия требуют от ЕС организовать переговоры по полному прекращению импорта российского ископаемого топлива. Как сообщили дипломаты ЕС, эти две страны планируют призвать Брюссель начать регулярные переговоры на высоком уровне, возможно среди министров энергетики стран-членов, чтобы обсудить способы полного прекращения импорта российской энергии.

С момента вторжения россии в Украину в 2022 году москва значительно сократила экспорт газа в Европу, а подводный взрыв остановил работу газопровода Северный поток от россии в Германию. ЕС быстро заменил российское топливо возобновляемой энергией и увеличил поставки газа от других поставщиков.

Однако блок все еще получал 15% своего газа из россии в прошлом году. Согласно данным аналитической компании Kpler, россия отправила более 15,6 млн метрических тонн сжиженного природного газа (СПГ) в порты ЕС в прошлом году, что на 37,7% больше, по сравнению с 2021 годом.

Читайте также: Финляндия откажется от сжиженного газа из рф после новых санкций ЕС

На встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе в четверг будут обсуждаться препятствия, с которыми они сталкиваются при отказе от импорта российской энергии. Такие страны, как Австрия и Венгрия, все еще сильно зависят от российского газа.

Брюссель уже запретил импорт российского угля, а также морской сырой нефти, за исключением некоторых стран, у которых нет выхода к морю. Также рассматривается возможность введения санкций на перевалку российского СПГ в Европе.