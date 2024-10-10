Стоимость биткоина и главных криптовалют: почему сентябрь не дотянул до нового рекорда

«Минфин» совместно с сервисом обмена криптовалют Exobmin подвел итоги прошедшего месяца и расскажет, что ждет рынок криптовалют в ближайшей перспективе.

По итогам прошлого месяца, биткоин подорожал на 7,3%. По состоянию на утро 30 сентября его рост за месяц был еще более существенным — около 7,8%, и если бы этот показатель удержался до конца дня, этот сентябрь стал бы самым успешным в истории криптовалюты. Однако незначительное понижение цены не позволило зафиксировать рекорд. Исключением стала разве что Новая Зеландия и некоторые тихоокеанские острова, где день завершился раньше, чем началось падение крипты.

В течение месяца главная криптовалюта испытывала значительные колебания. Ее цена опускалась до $53,4 тыс., а иногда уверенно превышала $66 тыс., а завершила месяц на отметке около $64 тыс.

В целом для крипторынка месяц оказался более удачным, чем для биткоина. Его общая капитализация выросла на 11% и превысила отметку в $2,41 трлн. Рост рынка повлиял и на криптовалютный индекс страха и жадности. В начале осени он находился в зоне «страха» — 26 баллов из 100 возможных, а к концу месяца «жадность» начала доминировать — показатель достиг 61 балла.

Если взглянуть на изменение стоимости монет, которые входят в топ-10 по капитализации (за исключением стейблкоинов), то окажется, что биткоин занимает только седьмое место по показателям роста в прошлом месяце.

Изменение стоимости топ-10 криптовалют по капитализации

При этом безоговорочным лидером здесь стал токен Avalanche (AVAX), который вырос сразу на 30%. Это нативный токен одноименной платформы, которая специализируется на создании универсальных смарт-контрактов. По факту это еще одна попытка построить альтернативу сети Ethereum. Преимущества Avalanche на этом пути — более высокая скорость транзакций и более низкая комиссия. Сейчас капитализация Avalanche составляет $9,9 млрд, и с этим показателем токен замыкает десятку главных криптовалют.

Высокие показатели роста AVAX демонстрирует последний год. За 12 месяцев он подорожал примерно на 143%, опережая даже безумное ралли биткоина, который за год прибавил 118%.

В то же время инвесторам следует учитывать высокую волатильность Avalanche. Сейчас монета стоит $24,6, что далеко от ее пиков почти в $130 в 2021 году. Да и в этом году токен достигал около $60 в марте, но не удержался на вершине.

Нынешний рост AVAX связан с несколькими факторами. В частности, Avalanche Foundation — организация, ответственная за внедрение блокчейн-сети Avalanche, — объявила о запуске грантовой программы на $40 млн для поддержки разработчиков, создающих блокчейны в сети Avalanche.

Эти инвестиции происходят на фоне ожидания крупнейшего в истории обновления сети Avalanche, которое, по сообщению на официальном сайте системы, должно состояться в середине октября. Основатели системы ожидают после этого всплеска количества разработчиков, которые будут работать с Avalanche, в частности, в игровой и финансовой индустрии. Ведь доступными станут специальные блокчейн-решения без сложности создания с нуля.

Благодаря положительным рыночным тенденциям ни одна криптовалюта из топ-10 в сентябре не потеряла в цене. Выросли все, кроме токена TRON, который, несмотря на волатильность в течение месяца, завершил его с той же стоимостью, что и начинал.

Если же взглянуть на топ-100 криптовалют по капитализации, то здесь за сентябрь больше всего вырос токен Sui (создан одноименной платформой смарт-контрактов), который прибавил сразу 128%.

Самое же существенное падение среди этих криптовалют продемонстрировала Monero (позиционирует себя, как деньги для конфиденциальных переводов), подешевевшая на 9,5%.

Что влияло на крипторынок

Главным событием на крипторынке в прошлом месяце стало решение ФРС о снижении ключевой ставки на 50 в. п. — до 4,75−5% годовых. Это стало первым ее снижением с 2020 года.

Решение регулятора было положительно воспринято инвесторами в акции и криптовалюту. Более низкая ставка Федрезерва означает удешевление кредитов, а значит — увеличение аппетита к риску трейдерами, которые любят торговать за одолженные деньги. Соответственно, будет расти и общий спрос на активы.

Вынудило инвесторов напрячься лишь более резкое, чем ожидалось, снижение ставки. Это могло говорить о том, что дела в американской экономике ухудшаются и рецессия ближе, чем кажется. Соответственно, и от ФРС нужны более радикальные действия, чтобы залатать пробоину.

Поскольку же крипторынок в последние годы коррелируется с рынком акций, спад крупнейшей экономики мира ударил бы и по нему. Но хороший отчет о рынке труда США, который был опубликован американским Бюро статистики в прошлую пятницу, развеял эти страхи инвесторов.

Впрочем, криптоинвесторы не слишком беспокоились о таких угрозах, а больше радовались дешевым деньгам. На этом фоне биткоин тоже начал расти, и с $58 тыс. накануне заседания ФРС дошел до $66 тыс. ближе к концу месяца.

Менее заметным, но тоже важным событием на крипторынке стало решение американской Комиссии по ценным бумагам о разрешении на торговлю опционами биткоин-ETF от инвестиционного гиганта BlackRock. Торговля этими ценными бумагами будет проходить на главной технологической бирже США Nasdaq. Ожидается, что появление нового финансового инструмента принесет на крипторынок дополнительные средства. К тому же после первого разрешения должны появиться опционы и на биткоин-ETF от других компаний.

Сами биткоин-ETF тоже чувствуют себя отлично. Чистый прирост инвестиций в них в течение сентября составил $494 млн. Причина этого — уже упомянутые решения ФРС и Комиссии по ценным бумагам.

Дополнительным стимулом для крипторынка стала активная покупка биткоина MicroStrategy — разработчиком программного обеспечения, который уже несколько лет активно покупает биткоин. В сентябре компания увеличила его запасы на своих счетах сразу на 25,7 тыс. BTC, а это эквивалент свыше $1,5 млрд. В целом же у MicroStrategy уже биткоинов почти на $10 млрд.

Что ждет крипторынок в дальнейшем

За первые дни октября цена биткоина резко пошла вниз: с $64 тыс. он опускался почти до $60 тыс. Причиной тому стало усиление ударов Израиля в Ливане и массированная атака Ирана баллистическими ракетами по Израилю.

Давление испытывает и фондовый рынок, особенно технологические компании, однако падение биткоина оказалось существенным, чем у этого сектора. Это потянуло вниз и криптовалютный рынок в целом.

Как отметили аналитики Standard Chartered, биткоин не является защитой от геополитических рисков, поэтому в случае роста напряженности он может протестировать отметку ниже $60 тыс.

Точкой неопределенности для крипторынка остаются президентские выборы в США. Инвесторы ставят на Дональда Трампа, обещающего сделать США биткоин-сверхдержавой, а потому рост его шансов будет положительно сказываться на рынке, и наоборот.

Несмотря на политические риски, в целом для биткоина складывается положительная ситуация. В первую очередь благодаря ожиданию снижения ключевых ставок главными центробанками мира.