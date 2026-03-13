Валютный рынок входит в фазу относительной стабильности: что это значит для курса

Валютный рынок Украины демонстрирует удивительную стойкость к внешним вызовам. Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и стремительное удорожание энергоносителей, гривна сохраняет позиции в пределах прогнозируемых коридоров. Сочетание активности аграриев перед посевной и мощных валютных резервов НБУ создает фундамент для «уравновешенной изменчивости», где колебания контролируются, а паника отсутствует. Об этом написал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в своей колонке для Liga.net. «Минфин» выбрал главное.

В последние недели показали, что валютный рынок Украины постепенно входит в фазу относительной стабильности. Даже, несмотря на геополитические потрясения, прежде всего на Ближнем Востоке, внутренний валютный сегмент демонстрирует способность адаптироваться к внешним вызовам.

Последняя декада марта, вероятнее всего, не станет исключением. Текущая ситуация позволяет говорить о так называемой уравновешенной изменчивости — когда курс может колебаться, но эти колебания не выходят за пределы контролируемого диапазона.

Баланс спроса и предложения

Сегодня на рынке действуют сразу несколько факторов, формирующих баланс спроса и предложения. С одной стороны, накануне посевной кампании активизируются аграрные компании, продающие валютную выручку. Это означает увеличение предложения валюты.

С другой стороны повышение цен на энергоресурсы на мировых рынках стимулирует спрос на валюту со стороны импортеров. Украинские компании, закупающие горючее, пытаются заранее сформировать необходимые запасы. Таким образом, формируется дополнительный спрос на валюту, прежде всего на доллар.

Роль резервов НБУ

Однако ключевой фактор стабильности сегодня — это международные резервы Национального банка, составляющие около $55 млрд. Именно этот ресурс позволяет регулятору эффективно сглаживать возможные дисбалансы, осуществляя необходимые интервенции в рамках режима «управляемой гибкости».

Не менее важно, что рынок уже адаптировался к новым курсовым уровням. Диапазон 43−44 грн. за доллар и 50−51 грн. за евро постепенно становится новой точкой отсчета для участников рынка. Это снижает нервозность и оказывает положительное влияние на наличный сегмент. Ожидается, что разница между курсами купли и продажи снизится примерно до 0,5 грн за доллар и 0,7 грн за евро.

Глобальные тренды: давление на евро и консервативная монетарная политика

В то же время, на следующей неделе курс евро в Украине будет зависеть прежде всего от глобальных процессов, а именно от котировок в паре с долларом. Конфликт на Ближнем Востоке и связанные с ним энергетические риски стимулируют инвесторов искать безопасные активы. Именно поэтому доллар уже укрепился по отношению к евро почти на 3%, и в ближайшее время соотношение валют может быть в пределах 1,145−1,165.

В таких условиях Национальный банк играет роль стабилизатора. Регулятор внимательно следит за ситуацией и потребности, как уже отмечалось, может использовать валютные интервенции. Однако сегодня их основная функция не изменять тренд, а сдерживать чрезмерные эмоции рынка.

Следует также учитывать, что в ближайшее время не ожидается изменений в монетарной политике. Вероятно, учетная ставка останется на уровне 15%, что говорит о консервативном подходе регулятора в условиях нестабильной международной ситуации.

Стабильность гривны сегодня играет ключевую роль. Именно она формирует предсказуемость и сдерживает спекулятивные ожидания.

Характеристики валютного рынка 16−22 марта