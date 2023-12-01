Валютные послабления НБУ: как они отразятся на курсе в ближайшие дни

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 декабря 2023, 19:30 Читати українською

Валютные послабления НБУ: как они отразятся на курсе в ближайшие дни

Поздним вечером 30 ноября Нацбанк опубликовал перечень послаблений по отмене всех ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению. Эти послабления вступили в силу уже с 1 декабря. Как они отразятся на курсе на наличном рынке, и какие еще факторы повлияют на ценники евро и доллара на выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Поздним вечером 30 ноября Нацбанк опубликовал перечень послаблений по отмене всех ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению.

Минувшая неделя прошла на валютном рынке Украины достаточно негативно для гривны. Скачок безналичного курса доллара в понедельник сразу на 13 копеек с утренних 36,14 /36,16 до 36,27/36,29 к завершению торгов не отыграл назад. Более того, он закрепил позиции доллара еще и во вторник 28 ноября ростом на 9 копеек: с 36,27/36,29 утром до 36,36/36,38 к вечеру.

Оставшиеся дни рабочей недели прошли в «перетягивании каната», и попытки снова развернуть тренд по доллару в сторону возврата котировок к изначальным 36,14/36,16 были безуспешными. Напротив, в пятницу рост котировок снова продолжился.

По курсу евро «первую скрипку» в росте котировок сыграло поведение евровалюты на внешних площадках, где евро достаточно уверенно себя чувствовал в пределах уровня свыше 1,08 доллара, а периодически уходил и к уровням около 1,10.

График евро/доллар по состоянию на 15:00 по Киеву

В итоге, доллар на нашем межбанке за период с 27 ноября по 1 декабря (по состоянию на 15:00 по Киеву) подорожал на 32 копейки: с 36,14/36,16 до 36,46/36,48 гривен.

А курс евро то взлетал, то падал, но, в целом, за неделю вырос почти на 9 копеек: с 39,57/39,58 до 39,6575/39,6756 гривен (по состоянию на пятницу на 15:00 по Киеву).

НБУ оставался главным игроком на рынке, хотя и не проявлял излишней настойчивости. Кроме него, среди продавцов на этой неделе периодически «светились» и крупные аграрии, хотя, конечно, и не в довоенных объемах.

Что происходило на наличном рынке

Наличный рынок оперативно реагировал на все изменения на украинских торгах и на внешнем рынке, но без особого «фанатизма».

График поведения наличного курса доллара по состоянию на пятницу 1 декабря на 15:00 по Киеву

График поведения наличного курса евро по состоянию на пятницу 1 декабря на 15:00 по Киеву

Население явно не готово в очередной раз скупать дорого валюту. И предпочитает при скачках наличного курса уже не бежать в обменники, а «закрываться» через покупку валюты на карты, где курс получается несколько ниже, даже с учетом банковских комиссий за покупку валюты и за ее снятие потом наличными.

Поэтому финансисты и были вынуждены ограничивать свои аппетиты по «вздергиванию» котировок даже в периодические моменты взлета курсов межбанка.

В итоге, под вечер пятницы наличный доллар обменники финкомпаний продавали по 37,35−37,45 гривен, а евро — по 40,70−41,00 гривен. Ажиотажа не наблюдалось, хотя общая тенденция по превышению покупки валюты гражданами над ее продажей сохранилась.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Как события могут развиваться дальше

Отмена регулятором валютных ограничений, несомненно, отразится на поведении наличного рынка. Но особой революции не сделает.

Да, банки ранее частично сдерживало в объемах их операций с наличной валютой требование НБУ в привязке к объемам купленной и проданной валюты с определенных дат (по нормативке НБУ они несколько раз менялись за период военного положения), но основные операции все равно шли через сети обменников финкомпаний, которые контролировали примерно 70% всего наличного рынка валютообмена.

Сейчас банки смогут продавать больше валюты, но в силу несравнимого количества обменников финкомпаний и банковских отделений, «ближе к клиенту» все равно стоят обменники. Эта тенденция сохранится и далее, хотя конкуренция между крупными сетями обменников финкомпаний и банками усилится.

Кроме этого, не секрет, что банки за счет финмона, нормативов валютной позиции и других нормативных документов Нацбанка более зарегулированы для клиента, по сравнению с обменными пунктами (в первую очередь, оптовыми). Это, на деле, все равно будет их связывать в объеме операций валютообмена, чего в реальности почти нет у обменников финкомпаний.

Но все равно, такие послабления НБУ — всегда позитив для рынка, и это хорошо для граждан, как потребителей финансовых услуг.

Кроме этого, все менее актуальным становится и вопрос «красивых» синих и «некрасивых» белых долларов выпусков 90-х годов. Последняя информация о завозе банками в Украину лишь за октябрь этого года наличной валюты на более $1 млрд в эквиваленте (завозили не только доллары, но и евро) — только подтверждает это. Ведь завезенные $778,6 млн — это именно эмиссионная («синяя») банкнота, что отражается на поведении всего наличного рынка в части «красивых» и «некрасивых» долларов.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 2−3 декабря

Предыдущие послабления Нацбанка по продаже банками населению валюты на карты и конверсионные валютные депозиты «подпортили» бизнес обменникам банков и финкомпаний, так как значительная часть спроса на валюту перешла именно в безналичный сегмент.

В этих условиях владельцы обменников не могут себе позволить особо расширять спред между покупкой/продажей наличного доллара и евро, так как рискуют потерять клиентов. К тому же, предпосылок ко взлету котировок на рынке сейчас нет.

На их проседание, рассчитывать тоже не стоит: напряженная обстановка на фронте и определенный рост курса на межбанке влияют на процесс курсообразования у финансистов наличного рынка. И пока — не в пользу существенного укрепления гривны.

На этих выходных, в основном, обменники финкомпаний проработают в формате торговли« с оборота» со средним размером спреда в пределах от 20−25 копеек до 35 копеек по доллару и в пределах от 20−35 копеек до 60 копеек по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,00 до 37,30 гривен и продажа от 37,31 до 37,55 гривен.

А котировки евро 2−3 декабря в обменниках будут в пределах: прием от 40,10 до 40,60 гривен и продажа от 40,70 до 41,00 гривны.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами