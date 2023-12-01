Валютные послабления НБУ: как они отразятся на курсе в ближайшие дни

Поздним вечером 30 ноября Нацбанк опубликовал перечень послаблений по отмене всех ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению. Эти послабления вступили в силу уже с 1 декабря. Как они отразятся на курсе на наличном рынке, и какие еще факторы повлияют на ценники евро и доллара на выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Минувшая неделя прошла на валютном рынке Украины достаточно негативно для гривны. Скачок безналичного курса доллара в понедельник сразу на 13 копеек с утренних 36,14 /36,16 до 36,27/36,29 к завершению торгов не отыграл назад. Более того, он закрепил позиции доллара еще и во вторник 28 ноября ростом на 9 копеек: с 36,27/36,29 утром до 36,36/36,38 к вечеру.

Оставшиеся дни рабочей недели прошли в «перетягивании каната», и попытки снова развернуть тренд по доллару в сторону возврата котировок к изначальным 36,14/36,16 были безуспешными. Напротив, в пятницу рост котировок снова продолжился.

По курсу евро «первую скрипку» в росте котировок сыграло поведение евровалюты на внешних площадках, где евро достаточно уверенно себя чувствовал в пределах уровня свыше 1,08 доллара, а периодически уходил и к уровням около 1,10.

График евро/доллар по состоянию на 15:00 по Киеву

В итоге, доллар на нашем межбанке за период с 27 ноября по 1 декабря (по состоянию на 15:00 по Киеву) подорожал на 32 копейки: с 36,14/36,16 до 36,46/36,48 гривен.

А курс евро то взлетал, то падал, но, в целом, за неделю вырос почти на 9 копеек: с 39,57/39,58 до 39,6575/39,6756 гривен (по состоянию на пятницу на 15:00 по Киеву).

НБУ оставался главным игроком на рынке, хотя и не проявлял излишней настойчивости. Кроме него, среди продавцов на этой неделе периодически «светились» и крупные аграрии, хотя, конечно, и не в довоенных объемах.

Что происходило на наличном рынке

Наличный рынок оперативно реагировал на все изменения на украинских торгах и на внешнем рынке, но без особого «фанатизма».

График поведения наличного курса доллара по состоянию на пятницу 1 декабря на 15:00 по Киеву

График поведения наличного курса евро по состоянию на пятницу 1 декабря на 15:00 по Киеву

Население явно не готово в очередной раз скупать дорого валюту. И предпочитает при скачках наличного курса уже не бежать в обменники, а «закрываться» через покупку валюты на карты, где курс получается несколько ниже, даже с учетом банковских комиссий за покупку валюты и за ее снятие потом наличными.

Поэтому финансисты и были вынуждены ограничивать свои аппетиты по «вздергиванию» котировок даже в периодические моменты взлета курсов межбанка.

В итоге, под вечер пятницы наличный доллар обменники финкомпаний продавали по 37,35−37,45 гривен, а евро — по 40,70−41,00 гривен. Ажиотажа не наблюдалось, хотя общая тенденция по превышению покупки валюты гражданами над ее продажей сохранилась.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Как события могут развиваться дальше

Отмена регулятором валютных ограничений, несомненно, отразится на поведении наличного рынка. Но особой революции не сделает.

Да, банки ранее частично сдерживало в объемах их операций с наличной валютой требование НБУ в привязке к объемам купленной и проданной валюты с определенных дат (по нормативке НБУ они несколько раз менялись за период военного положения), но основные операции все равно шли через сети обменников финкомпаний, которые контролировали примерно 70% всего наличного рынка валютообмена.

Сейчас банки смогут продавать больше валюты, но в силу несравнимого количества обменников финкомпаний и банковских отделений, «ближе к клиенту» все равно стоят обменники. Эта тенденция сохранится и далее, хотя конкуренция между крупными сетями обменников финкомпаний и банками усилится.

Кроме этого, не секрет, что банки за счет финмона, нормативов валютной позиции и других нормативных документов Нацбанка более зарегулированы для клиента, по сравнению с обменными пунктами (в первую очередь, оптовыми). Это, на деле, все равно будет их связывать в объеме операций валютообмена, чего в реальности почти нет у обменников финкомпаний.

Но все равно, такие послабления НБУ — всегда позитив для рынка, и это хорошо для граждан, как потребителей финансовых услуг.

Кроме этого, все менее актуальным становится и вопрос «красивых» синих и «некрасивых» белых долларов выпусков 90-х годов. Последняя информация о завозе банками в Украину лишь за октябрь этого года наличной валюты на более $1 млрд в эквиваленте (завозили не только доллары, но и евро) — только подтверждает это. Ведь завезенные $778,6 млн — это именно эмиссионная («синяя») банкнота, что отражается на поведении всего наличного рынка в части «красивых» и «некрасивых» долларов.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 2−3 декабря

Предыдущие послабления Нацбанка по продаже банками населению валюты на карты и конверсионные валютные депозиты «подпортили» бизнес обменникам банков и финкомпаний, так как значительная часть спроса на валюту перешла именно в безналичный сегмент.

В этих условиях владельцы обменников не могут себе позволить особо расширять спред между покупкой/продажей наличного доллара и евро, так как рискуют потерять клиентов. К тому же, предпосылок ко взлету котировок на рынке сейчас нет.

На их проседание, рассчитывать тоже не стоит: напряженная обстановка на фронте и определенный рост курса на межбанке влияют на процесс курсообразования у финансистов наличного рынка. И пока — не в пользу существенного укрепления гривны.

На этих выходных, в основном, обменники финкомпаний проработают в формате торговли« с оборота» со средним размером спреда в пределах от 20−25 копеек до 35 копеек по доллару и в пределах от 20−35 копеек до 60 копеек по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,00 до 37,30 гривен и продажа от 37,31 до 37,55 гривен.

А котировки евро 2−3 декабря в обменниках будут в пределах: прием от 40,10 до 40,60 гривен и продажа от 40,70 до 41,00 гривны.