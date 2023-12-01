Банки с 1 декабря могут продавать наличную валюту населению без ограничений

Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения. С сегодняшнего дня, с 1 декабря, банки могут продавать наличную валюту населению без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Смягчение валютных ограничений

НБУ упразднил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

Регулятор также разрешил Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с осуществлением таких операций.

«Это сделано для обеспечения возможности страхования рисков во время вооруженной агрессии РФ против Украины с целью обеспечения безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок, обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины», — говорится в сообщении НБУ.

В изменениях также предусмотрена возможность использования ЭКА аккредитивной формы расчетов. Соответствующие операции будут осуществляться с целью реализации требований постановления Кабинета Министров Украины от 2 ноября 2023 г. № 1140 «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности судоходства и содействия стабильности морских перевозок».

Кроме того, Нацбанк расширил перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии россии против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины.

В соответствующий список добавлены сопутствующие дополнительные услуги, связанные с процессом лечения/реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств, которые являются его неотъемлемой частью.

Также разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. В частности: оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.

Указанные смягчения, а также другие уточняющие изменения внесены постановлением правления НБУ от 30 ноября 2023 года № 155 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18», которое вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2023 года Нацбанк изменил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ.