Валютные интервенции НБУ снизились на 8%: кто меньше покупает доллары

В то время как евро на прошлой неделе обновил исторический рекорд, курс доллара почти не изменился. Как на этом фоне меняются валютные интересы украинцев. и какие факторы будут влиять на гривну дальше, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На валютном рынке за прошлую неделю по доллару были минимальные колебания, в то время как евро обновил исторический максимум и пробил новую отметку в 48 грн.

Безналичный доллар колебался на копейки — рост с 41,40 до 41,44 грн, безналичный евро подрос из-за мировых тенденций с 47,27 до 48,08 грн.

Наличный доллар почти без изменений — минимальный откат с 41,62 до 41,60 грн, наличный евро вырос с 47,77 до 48,22 грн.

Евро растет из-за движения пары евро/доллар на мировых рынках. За неделю EUR/USD вырос с 1,14 до 1,155 (+1%) из-за замедления инфляции в США, и последующей релокации капитала в евро.

У населения все вернулось на свои места. Напомню, что на позапрошлой неделе неожиданно безналичная валюта была в дефиците, и фиксировалось резкое падение спроса на наличные деньги. На этой неделе безналичный доллар снова стал профицитным, потому что его больше продают, чем покупают, среднесуточно на $1,8 млн (против дефицита $2,6 млн неделей ранее). Таким образом, перекос имел, скорее, статистическую природу, когда «доехали» данные к публикации в первый день месяца.

На наличном валютном рынке среднесуточный дефицит вырос на 40% — почти до $15 млн. Здесь фиксируем рост спроса более высокими темпами (+14%), чем рост предложения (+9%).

На межбанке продолжаем фиксировать летнее снижение торговой активности. Спрос и предложение снизились более чем на 10%. Среднесуточный дефицит снизился на 30% — до $66 млн, и это 8-недельный минимум.

Интервенции НБУ за неделю снизились на 8,3% — до 8-недельного минимума — $585,8 млн.

На что обратить внимание

Риск безопасности остается. При этом влияние войны на Ближнем Востоке будет иметь свое отражение для Украины — в тенденциях цен энергоносителей и топлива, смещении фокуса мировых СМИ, ослаблении военной помощи.

Инфляция в Украине, как и ожидалось, достигла годовых максимумов (+15,9%). Далее будет замедление, хотя погодный фактор играет против нас (из-за заморозков и засухи аграрии на некоторых площадях потеряют 20−50% урожая пшеницы). В свою очередь, инфляция в США снизилась до 2,4% годовых, в том числе благодаря снижению энергетической составляющей. Таким образом, снижение покупательной способности гривны достигло уровня 13,5%, которое можно оценить как уровень потенциальной годовой девальвации (с мая 2024 г., когда курс был 40,5 грн/$).

Ввоз наличной валюты банками в апреле достиг 20-месячного минимума — $564 млн в эквиваленте. При этом доля евро достигла исторически максимальных 46%, что, кстати, подтверждает спрос украинцев на евро.

Международные валютные резервы составили $44,5 млрд.

К концу мая наличные деньги на руках населения достигли исторического максимума — 792,2 млрд грн. Годовые темпы ускорились до 5-месячного максимума и составили 5,9%. Однако в 2024 году темпы были выше, то есть НБУ пока успевает сдерживать ликвидность. Депозиты населения выросли на 13,6% г/г, что говорит о том, что абсорбирует ликвидность не валютный рынок, а банковский сектор.

Вопрос необходимости пересмотра бюджета, из-за более высоких расходов на оборону, звучит все сильнее. На столе ряд решений: от увеличения внутренних заимствований и усиления детенизации экономики и администрирования до менее популярных в виде налоговых изменений.

Чего ждать на этой неделе

Не ожидаем публикации важной макростатистики по Украине. На мировом рынке в центре внимания решение ФРС по учетной ставке (ожидание: ставка без изменений 4,5%, однако главное — комментарии, которые могут повлиять на пару EUR/USD).

До крайних дат налогов июня еще далеко, а значит, все спокойно.

В четверг выходной в США, следовательно, среда и пятница будут с повышенной волатильностью не только для мировых, но и для украинского валютного рынка.

На неделе погашение ОВГЗ на 20 млрд грн, что сдержит конвертацию валюты в гривну.

Продолжается закупка газа.

Конечно, фактор безопасности, а также Ближний Восток, который будет в фокусе всех рынков. Воздействие на нефть и евро может повлиять на украинский рынок.

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По доллару остаемся около текущих уровней — не более 41,75 грн. По евро пока сохраняю положительные ожидания с ростом до 48,5 грн/$, однако расширение роста будет зависеть от комментариев ФРС в среду.

В заключение: условная структура интервенций НБУ на валютном рынке. На графике хорошо видно, что сейчас влияние населения и наличного рынка на резервы очень ограничено. Но все впереди.

Когда инфляция начнет снижаться (первая статистика с понижением будет опубликована в июле), у НБУ будет больше свободы для постепенного ослабления доллара. Однако, как я писал ранее, для бюджетных целей сейчас дорогой евро перекрывает стабильность доллара.