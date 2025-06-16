Прогноз курса доллара и евро с 16 по 20 июня: почему ситуация опять становится взрывоопасной

Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно: слишком уж много факторов, которые будут «качать» мировой и украинский рынок. Поэтому возможны сюрпризы как по курсу евро относительно доллара на мировых площадках, так и по курсу евровалюты относительно гривны на отечественном межбанке и в обменниках .

Из геополитических и военных факторов, вносящих дополнительную нервозность в настроения инвесторов по всему миру, стоит отметить разгорающийся конфликт между Израилем и Ираном.

Усилилось и давление рф в войне с Украиной, что также влияет на настроения всех участников валютного рынка. Проблема в том, что такие риски невозможно полностью просчитать, что вынуждает всех игроков закладывать их на максимальном уровне.

Как следствие, взлеты цен на нефть на опасениях расширения ближневосточного конфликта, а также громкие заявления политиков по всему миру, что еще больше нервирует инвесторов. Не зря на этом фоне золото, как защитный актив, снова пошло вверх, превысив уровень в $3 428 за унцию на момент написания статьи.

Цена золота



Кроме того, на этой неделе, 18 июня, состоится заседание Федрезерва США по процентным ставкам. Заседания ЕЦБ и ФРС всегда провоцируют ралли по паре евро/доллар в мире. А в этот раз заседание Федрезерва будет знаковым, так как наложилось много важных факторов для инвесторов, которые будут определять их дальнейшие действия на фондовом, валютном рынке и рынке драгметаллов.

Если ситуация начнет складываться не так, как ожидает рынок, это выльется в серьезные скачки пары евро/доллар и, соответственно, приведет к существенной волатильности курса евро относительно гривны на нашем межбанке и наличном рынке.

Для Федрезерва наступает момент истины. Основной вопрос — начинать ли новый цикл смягчения монетарной политики, что необходимо для оживления американской экономики, или снова его отложить, что увеличит диспропорции в процентных ставках США и Европы.

Дональд Трамп в своих лучших традициях снова начал «рекомендовать» главе ФРС Джерому Пауэллу шаг снижения ставки. Американский президент говорит о понижении сразу на 1%, что не вписывается в стандартные шаги Федрезерва в пределах 0,25% годовых (максимум 0,5% годовых) за одно заседание. Да и социальная обстановка в США после начала волнений в Калифорнии максимально нестабильная.

Поэтому в этот раз к пресс-конференции Джерома Пауэлла по видению американским регулятором ситуации в мире и состоянию экономики США будет приковано еще большее внимание всех без исключения инвесторов.

Мой прогноз: ФРС снизит свои ставки максимум на 0,25−0,5% годовых, но не на радикальные 1%, как хотел бы Дональд Трамп. Более того, после последних данных по рынку труда в США и инфляции еще не факт, что Федрезерв вообще не продолжит держать ситуацию со ставками «на паузе», мотивируя это угрозой введения повышенных пошлин Трампом и ответных действий стран, которые это затронет.

В итоге напряжение вокруг решения ФРС по ставкам чревато серьезными ралли для пары евро/доллар до оглашения результатов заседания регулятора, то есть до вечера 18 июня. И для Украины, несмотря на наш очень зарегулированный Нацбанком валютный рынок, это также чревато скачками курса евро относительно гривны в пределах 40−60 копеек на евро с 16 по 18 июня.

Перейдем к внутренним событиям. Пока не закрыт вопрос по источникам финансирования дополнительных расходов на оборону в пределах 200−400 млрд гривен. Эта тема уже обсуждается в кулуарах Верховной Рады и профильных комитетах, о чем периодически сообщают их представители. Глава Нацбанка Андрей Пышный на последней пресс-конференции НБУ по итогам заседания по учетной ставке сообщил, что данная потребность финансирования армии будет закрыта неэмиссионным путем.

В принципе, у правительства и Нацбанка (если они будут действовать согласованно) есть возможность закрыть эти оборонные потребности. Тут главное, чтобы это произошло действительно без потрясений для нашего валютного рынка. А не «выкатилось» в Верховную Раду в последний момент, как это часто бывает с очередными «пожарными» решениями власти. Пока алгоритм выполнения этой задачи не будет одобрен всеми участниками процесса и не будет реально закрыт сам вопрос, это психологически тоже будет влиять на участников нашего валютного рынка.

На этой неделе пройдет основная часть платежей бизнеса по расчетам с бюджетом. Это обычно позитивный фактор для гривны, так как стимулирует экспортеров к более активной распродаже валютной выручки на фоне меньшей возможности у импортеров по покупке валюты. В подобной ситуации Нацбанк при грамотном использовании конъюнктуры рынка может с меньшими затратами ЗВР решать задачу по сглаживанию колебаний курса доллара, а опосредованно — и евро относительно гривны.

Уже традиционно, психологически на поведение всех участников валютного рынка будет оказывать влияние обстановка на фронтах, где сейчас рф пытается максимально обострить ситуацию, а также масштабы обстрелов агрессором украинской гражданской инфраструктуры.

Негативно для гривны работает информация о подготовке к следующему отопительному сезону: на текущий момент хранилища газа заполнены значительно меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Оценки объемов дефицита газа разнятся, но в основном эксперты говорят о 4−5 млрд кубометров газа, дефицит которых можно покрыть только за счет импорта. На одной из пресс-конференций Президент Владимир Зеленский сообщил, что на закупку газа Украине понадобится 1 млрд, хотя не уточнил, о каких объемах идет речь.

В любом случае, газовые компании будут приобретать под закупки топлива валюту, что также будет давить на курс и повлияет на объемы ЗВР. Ведь даже если Нацбанк адресно продаст необходимый объем валюты этим компаниям, это все равно снизит объем золотовалютных резервов Украины, что всегда плохо для нацвалюты, особенно в условиях войны.

Так что эта неделя за счет множества внешних и внутренних факторов будет сложной. Чтобы держать ситуацию на украинском валютном рынке под полным контролем по доллару и хотя бы частично нивелировать внешние вызовы по скачкам курса евро, Нацбанк продолжит присутствовать на торгах практически ежедневно. Валютные ресурсы для этого у него сейчас есть, и регулятор вряд ли допустит значительные колебания курса гривны хотя бы относительно доллара, оставляя все последствия мировых катаклизмом на откуп колебаниям гривны относительно евро.

Прогноз курса доллара и евро на 16−20 июня

Межбанк

Объемы ежедневных операций на межбанке по системе Блумберг в течение этой недели будут находиться в пределах от $145 млн до $220 млн.

НБУ будет активно и, главное, оперативно продавать доллар на торгах практически ежедневно, чтобы максимально сглаживать колебания котировок на нашем межбанке.

По моим расчетам, для этого ему будет достаточно совершать ежедневные интервенции по продаже доллара в пределах от $65−80 млн до $90−110 млн, в зависимости от активности на рынке покупателей валюты. Самыми «трудными» для рынка на этой неделе будут 17 июня и 18 июня, период перед и во время заседания ФРС по процентным ставкам.

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,143 до 1,163 доллара за евро. Котировки безналичного доллара на межбанке 16−20 июня, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,25 до 41,75 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 47,14 до 48,56 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 30 копеек как по доллару, так и по евро. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам.

При значительных колебаниях пары евро/доллар на международных рынках и, соответственно, курса евро относительно гривны на нашем межбанке обменники финкомпаний и банки будут оперативно менять в течение дня свои ценники покупки и продажи наличной валюты.

Если что-то на внешних рынках пойдет «не так», то украинские обменники отреагируют на это традиционным расширением спреда между покупкой и продажей евровалюты в пределах коридора до 40−70 копеек на евро. Самые «жадные» обменники в этот момент могут выставлять спред по евро в пределах и до 1 гривны.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,05 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,90 до 48,50 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 47,10 до 48,70 гривен.

Исходя из сложившейся ситуации, евровалюта на этой неделе снова будет главным инструментом для спекуляций на наличном рынке. Особенно 17 и 18 июня.