Валюта в Украине в последней декаде мая: почему снова могут быть сюрпризы

Предстоящая неделя будет богатой на события, которые могут существенно повлиять на поведение валютного рынка Украины в ближайшие дни и даже месяцы. Подробнее об этом — в традиционном валютном обзоре «Минфина».

Из международных экономических новостей на курс евро относительно гривны будет влиять поведение пары евро/доллар на внешних площадках во время опубликования важных данных по экономике стран ЕС и США.

23 мая появятся данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Франции, Германии и США. Первые две страны — экономические локомотивы ЕС, и упомянутые показатели серьезно влияют в целом на курс евро.

Кроме того, в этот же день в Штатах опубликуют статистику по числу выданных разрешений на строительство (отражает реальное «здоровье» американской строительной отрасли) и статистику продаж нового жилья. Оба показателя входят в число главных маркеров состояния американской экономики.

В итоге, во вторник, 23 мая, курс евро будет «трясти» практически весь день, как на внешних рынках, так и на украинском. Не особо спокойной для евровалюты будет и среда, 24 мая, когда опубликуют индекс делового климата Германии, а поздно вечером — протоколы FOMC в США.

25 мая, в четверг, напряжение по паре евро/доллар достигнет апогея, так как будут озвучены данные по ВВП Германии и США, а также свежая статистика по безработице в Америке и несколько показателей по рынку американской недвижимости.

26 мая тон снова будут задавать американские новости — по потребительским настроениям, сальдо внешней торговли США и данные по доходам и расходам американцев. Хорошая статистика по доходам и расходам американцев способна серьезно укрепить позиции доллара. А вот если она окажется слабее ожиданий аналитиков, неизбежны новые ралли по паре евро/доллар с колебаниями в пределах, как минимум, 0,5−1 американского цента на евро. Соответственно, в Украине скачки курса евровалюты будут в пределах 18,5−37 копеек на евро.

Поэтому с 23 по 26 мая рынок по евро/доллар будет серьезно штормить.

Кроме того, в следующий понедельник, 29 мая, в США отмечают День поминовения, и украинский межбанк по доллару будет работать на ТОМе. До войны этот фактор серьезно влиял на активность клиентов по доллару, так как рассчитываться гривной «сегодня», а получать валюту «завтра» многим было не интересно. В условиях войны этот фактор уже не так сильно влияет на рынок, как раньше.

Но все же большинство клиентов предпочитает переносить свои сделки на следующий день. Поэтому в эту пятницу, 26 мая, многие компании закроют свои сделки, с учетом еще и операций понедельника, или сразу перенесут их на 30 мая, чтобы не оставлять на выходной 29 мая в США.

Из политико-экономических событий на наш рынок существенно повлияют окончательные новости по дальнейшему функционированию «зернового коридора». Есть много нюансов по процедуре его работы на ближайшее время как по количеству портов, через которые будет отгружаться украинская агропродукция, так и по объемам нашего экспорта, которые пойдут этим каналом.

По моему прогнозу, россия продолжит раскачивать ситуацию, как минимум, до конца президентских выборов в Турции, чтобы подыграть одному из кандидатов. Все это в дальнейшем будет существенно влиять на суммы поступлений экспортной выручки нашим аграриям. И, соответственно, отразится на объемах предложения валюты на украинском межбанке в ближайшие, как минимум, 1,5−2 месяца, пока будет действовать новое соглашение.

В целом же, наличие «зернового коридора» и его работа — позитивный фактор для нашего валютного рынка. Ведь при стабильном спросе на валюту и разблокировании «зернового коридора» объемы интервенций НБУ по продаже доллара на торгах снизятся, что позволит Украине тратить меньше резервов на поддержание курса гривны на межбанке.

Из внутренних факторов на поведение валютного рынка на этой неделе особенно будут влиять следующие три:

Приближение конца месяца, что заставит часть клиентов активизировать свои расчеты как с внешними контрагентами по оплате валютных контрактов, так и с внутренними — по расчетам в гривне. Обычно, это увеличивает статистику торгов.

Получение международной помощи и перспектива ослабления валютных ограничений с целью вернуться к плавающему курсу. Согласно «дорожной карте» с МВФ, уже в июне чиновники Нацбанка должны согласовать с Фондом план дальнейшего ослабления валютных ограничений.

И хотя в условиях войны отпускать курс чревато большими рисками для украинской экономики, периодически эта идея лоббируется отдельными группами экспортеров, а также имеет некоторую поддержку среди представителей Фонда. И не факт, что наши чиновники не поддадутся этим уговорам, например, к осени этого года.

В любом случае, очень бы хотелось, чтобы такое решение регулятора было взвешенным.

Результаты аукциона Минфина по размещению облигаций 23 мая. Пока у Минфина, благодаря согласованным с НБУ действиям в части стимулирования покупки банками бенчмарк-ОВГЗ, а также своевременному получению международной помощи, неплохо получается закрывать дефицит бюджета без дополнительной эмиссии гривны. Обязательство не запускать «печатный станок» для покрытия кассовых разрывов казны в этом году у Украины есть и перед МВФ.

Привлекать нужные суммы Минфину удается в основном за счет размещений бенчмарк-ОВГЗ и валютных бумаг. Результаты последних аукционов явно устраивают чиновников, а министр финансов Сергей Марченко недавно намекнул, что, при возможности, Минфин постарается даже начать снижать доходность по вновь предлагаемым бумагам.

23 мая Минфин предложит инвесторам следующие виды облигаций:

Наличие среди предложений нового первичного размещения валютных облигаций в долларе дает инвесторам надежду на определенное поднятие доходности по ним на фоне постоянного роста ставки Федрезерва США. И в сочетании с достаточно доходными бумагами в гривне сроком на 294, 525 и 1001 день снова «откачает» с рынка определенную часть ликвидности после покупки данных облигаций банками.

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Это снизит давление на курс нацвалюты на валютном рынке. Правда, при этом Минфину предстоит практически каждый день на этой неделе гасить проценты, какие-то из гривневых или долларовых бумаг, по которым приходит срок платежа. Что несколько снизит влияние аукциона на поведение клиентов на межбанке, но сохранит за ним роль важного маркера для всех финансистов по оценке ситуации с перспективами нацвалюты.

В целом, фондовый рынок в настоящее время остается весомой подстраховкой для курса гривны.

Из психологических факторов на поведение и настроение клиентов на валютном рынке продолжит влиять обстановка на фронтах и постоянные атаки россией украинских городов, гражданских и военных объектов. Но надо отдать должное нашим гражданам, военным и бизнесу: экономика страны постепенно адаптируются к постоянным обстрелам агрессора и начинает демонстрировать позитивные сдвиги, даже в условиях усиления напряженности на фронте.

Прогноз курса доллара и евро на 22−26 мая

Межбанк:

Доллар. НБУ продолжит проводить интервенции по курсу 36,9343 гривны за доллар и этим перекрывать нехватку доллара на торгах. Поэтому, сохранению коридора по доллару на межбанке в пределах 36,5686−36,9343 гривны сейчас ничего не угрожает. По моим расчетам, на этой неделе Нацбанку придется потратить на поддержку курса не менее $295−560 млн.

Евро. По моим прогнозам, с 22 по 26 мая пара евро/доллар на внешних рынках будет находиться в пределах коридора от 1,071 до 1,092 доллара за евро. Причем, учитывая множество очень важных новостей по экономике США и стран ЕС, практически все эти дни будет наблюдаться существенная волатильность котировок как самой пары евро/доллар, так и курса евро относительно гривны.

По моим расчетам, коридор по евро на украинском межбанке будет в пределах от 39,16 до 40,33 гривен.

Наличный рынок:

Спред по доллару в большинстве обменок финкомпаний и кассах банков в эти дни будет в пределах от 20−25 копеек до 30−35 копеек, а по евро — от 25−35 копеек до, максимум, 1 гривны. Евро останется главным инструментом для спекуляций на нашем наличном рынке.

Курс наличного доллара в большинстве банков в период с 22-го по 26-е мая будет в пределах коридора покупки и продажи от 36,90 до 37,90 гривен.

А в обменниках финкомпаний данный коридор ценников покупок и продаж составит от 37,00 до 37,85 грн.

Курс наличного евро. В банках ценники покупки/продажи по евровалюте будут в пределах коридора от 39,60 до 41,40 грн.

А в обменниках финкомпаний курс евро будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 39,80 до 41,10 грн.