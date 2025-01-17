Валюта в Украине в ближайшие дни: почему подешевел доллар и какими будут ценники по евро

Эта рабочая неделя на валютном рынке Украины была сложной для гривны, но дала определенные позитивные сигналы по перспективам нацвалюты на ближайший период.

Из критично важного можно назвать сигналы от наших западных партнеров о том, что вне зависимости от дальнейшей политики США после 20 января (дата инаугурации нового президента США Дональда Трампа), страны Европы, Великобритания, Канада и другие члены «Большой семерки» точно продолжат финансировать Украину в ранее оговоренных, а возможно, и больших объемах.

МВФ с другими крупнейшими международными финансовыми организациями — от Мирового банка до ЕБРР, говорят о продолжении сотрудничества с нашей страной рамках имеющихся программ.

С учетом последнего роста ЗВР (на 1 января 2025 года до $43,8 млрд за счет прихода западной помощи) это дает четкий сигнал украинскому валютному рынку, что у Нацбанка будут все необходимые валютные ресурсы для удержания курса нацвалюты в желаемых для НБУ параметрах.

Динамикамеждународныхрезервов

Кроме того, на межбанке явно начинает выдыхаться девальвационный тренд. Бюджетные деньги, полученные компаниями от государства в конце прошлого года, практически уже все потрачены: что-то пошло на расчеты с персоналом, что-то — на расчеты с украискими поставщиками, а что-то — на покупку валюты и закрытие долгов перед иностранными контрагентами.

Это значит, что теперь гривневый навес над валютным межбанковским рынком сократился. Это явный позитив для безналичного курса гривны, которая начала прилично укрепляться уже со среды и до пятницы с целью чуть выше 42 гривен к концу недели.

Правда, теперь Нацбанку (и частично Минфину) надо еще внимательнее следить за поведением наличного рынка. Дело в том, что слишком большие остатки на текущих гривневых счетах населения в сочетании с продолжающимся ростом цен провоцируют увеличение скупки валюты гражданами, которые считают валюту главной страховкой и защитой для своих сбережений от инфляции.

А значит, только относительная стабильность наличного курса доллара и евро позволят сократить давление на этом сегменте валютного рынка на гривну со стороны подобных покупателей-физлиц.

Важно это и чиновникам Минфина, который сейчас делает все большую ставку на увеличение объемов размещения гривневых ОВГЗ не только банкам и бизнесу, но и физлицам на вторичном рынке через финпосредников. Украинцы всегда сравнивают свои возможности по получению дохода между тремя основными направлениями своих денежных вложений: в валюту, гривневые депозиты и гривневые ОВГЗ. Поэтому, для Минфина сейчас тоже очень важно, чтобы доходность гривневых ОВГЗ перекрывала издержки граждан из-за девальвации гривны.

Пока, за счет отсутствия налогообложения, портфель ОВГЗ, купленных населением, достаточно быстро растет, и достиг по состоянию на 17 января 77,23 млрд гривен. Хотя еще сравнительно недавно он находился в пределах около 70−73 млрд гривен. То есть динамика явно положительная с точки зрения Минфина, как продавца долговых бумаг государства.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинальной-амортизационной стоимости

Учитывая, что покупатели валюты на этой неделе были очень активны на торгах, Нацбанку приходилось практически ежедневно выходить с интервенциями по продаже доллара для сдерживания роста котировок. Эти усилия регулятора в сочетании с продажами еще нескольких крупных экспортеров не прошли даром. И в итоге, позиций гривны на межбанке относительно доллара несколько укрепились.

За 13−17 января доллар при продаже на межбанке просел на 14 копеек — со стартовых уровней понедельника 42,23/42,28 до 42,11/42,14 гривен к завершению пятничных торгов.

А вот котировки продажи безналичного евро за этот же период выросли на 22 копейки — с 43,1463/43,1805 до 43,3901/ 43,4042 гривен. Но это была ответная реакция украинского межбанка на укрепление позиций евро на международных площадках и динамики курса доллара относительно гривны на нашем межбанке.

Пара евро/доллар на внешних рынках с 13 по 17 января 2025 года

На наличном рынке доллар в пятницу вечером, 17 января, обменники продавали по 42,55 — 42,65 гривен, а евро — по 44,00 — 44,10 гривен. По сравнению с курсами продажи доллара в пределах 43 гривны и выше, которые наблюдались еще в начале недели, это тоже явный позитив для нацвалюты.

Кроме того, оживление у профессиональных участников рынка и населения вызвало недавнее интервью одного из топ-чиновников Нацбанка Екатерины Рожковой, в котором кроме всего прочего, она недвусмысленно указала на увеличение роли евро на украинском валютном рынке и на то, что в перспективе ориентация Нацбанка по курсу гривны будет привязана к евро.

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Это уже не первые намеки регулятора на то, что он внимательно отслеживает все тенденции в торговле Украины и готовится к постепенному переходу от привязки гривны к доллару к привязке к евровалюте. Правда, Екатерина Рожкова признала, что этот процесс возможен только после окончания войны, что абсолютно логично.

Пока же население продолжает активно затариваться валютой, хотя не забывает и о наращивании гривневых вложений. По данным Нацбанка, объем средств, размещенных физлицами на банковских счетах в гривне и иностранной валюте, только за декабрь 2024 года, вырос на 2,5% до рекордных 1 214,043 млрд гривен. А за прошлый год объем вкладов граждан в банках вырос на 12,6%.

Это тоже серьезно влияет на поведение наличного валютного рынка, так как люди постоянно сравнивают доходность по гривневым вкладам и гривневым ОВГЗ с уровнем доходов, которые они получили бы за счет роста курса при покупке ими валюты.

Чем стабильнее курс гривны на межбанке и на наличном рынке, тем активнее люди вкладываются в депозиты или ОВГЗ. И наоборот, при усилении девальвационных процессов граждане начинают активнее скупать валюту, видя в ней защиту от обесценивания своих сбережений.

При сохранении тенденции повышенного спроса на валюту владельцы обменников на этих выходных снова не станут особо снижать свои ценники продажи ни по доллару, ни по евро. При этом, финансисты все же будут оглядываться на поведение межбанка последних дней, где гривна укрепилась относительно американской валюты.

В то же время высокая конкуренция между обменниками не позволяет им сейчас уже и особо играть «на повышение». Поэтому они предпочтут установить средний уровень спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, расширяя его только в том случае, если в данном регионе у них будет достаточно активный платежеспособный спрос на валюту.

Большинство обменок финкомпаний и работающих в эти субботу и воскресенье отделений банков проработают в эти дни со спредом в пределах 20−30 копеек на долларе и в 20−50 копеек на евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 18−19 января

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,90 до 42,50 гривен и продажа от 42,60 до 42,90 гривен.

Курс наличного евро будет в пределах коридора: прием от 43,30 до 43,95 гривен и продажа от 44,00 до 44,60 гривен. Причем, разброс по котировкам продажи евро в разных сетях обменников будет оставаться значительным. Это зависит от взгляда владельцев обменных пунктов на дальнейшие перспективы по евро и от их индивидуальных задач.

Стоит также отметить, что традиционно оптовые обменные пункты будут готовы несколько «двигаться» по курсу приема (то есть ставить свой ценник приема выше, чем их розничные коллеги) и продажи валюты (их ценник будет ниже розничных обменников) в пределах до 3−5 копеек по доллару и 5−10 копеек по евро.