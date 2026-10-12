В обменниках больше нет ажиотажа: как это повлияет на курс наличного доллара и евро

На этой неделе большинство геополитических, военных и экономических событий будут работать на дальнейшее расшатывание ситуации на мировом валютном рынке. Это будет немедленно отражаться на поведении всех участников нашего валютного межбанка, особенно, учитывая текущую ситуацию в Украине.

НБУ придется серьезно поработать для сохранения стабильности курса доллара и закрытия растущих потребностей в валюте со стороны всех игроков нашего рынка. Но для регулятора это посильная задача, даже с учетом снижения ЗВР Украины за сентябрь на 3,2%.

При ежедневных объемах межбанка, зарегистрированных по системе Блумберг, в пределах до $300 млн-390 млн, Нацбанк с его постоянными интервенциями по продаже доллара остается маркетмейкером при любом раскладе. А значит, может «управлять» курсом на межбанке и даже периодически формировать в нужные моменты соответствующие курсовые тренды напрямую по доллару, и опосредованно — по евро. По моим расчетам, с 12 по 16 октября НБУ для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $1,05 млрд-1,39 млрд.

Пару евро/доллар продолжит лихорадить. С одной стороны, давление продолжают оказывать финансовый и долговой кризисы во Франции, политический кризис в Испании. На фоне высоких цен на энергоносители это работает против евро на внешних рынках. С другой стороны, противостояние США и Ирана на Ближнем Востоке, похоже, снова спровоцирует в ближайшие дни усиление военных операций в этом регионе, что сработает уже против всей мировой экономики, в том числе и самих Штатов.

График евро/доллар

В результате глобальному бизнесу сейчас надеяться на снижение мировых цен на нефть не стоит. А значит, и риск роста инфляции во всех странах мира за счет дороговизны энергоносителей только усиливается. По моему прогнозу, в период с 12 по 16 октября цены на нефть BRENT на мировом рынке будут находится в пределах от $93 до $112 за баррель, что будет больно бить по всей мировой экономике.

В итоге на предстоящих в конце октября заседаниях ФРС США и ЕЦБ регуляторам придется решать сложный вопрос: и дальше бороться с инфляцией монетарными методами и поднять в очередной раз ставки на 0,25% годовых. Или все же не ужесточать денежно-кредитную политику хотя бы до декабря, в надежде, что ситуация на Ближнем Востоке разрешится и главного провокатора мировой инфляции — дальнейшего роста цен на энергоносители — удастся избежать.

Тем более, что именно поднятием ставок ФРС США и ЕЦБ геополитический и военный конфликт напрямую не решишь, а вот окончательно придушить едва заметный рост экономики США и ЕС вполне реально.

Именно поэтому риторика чиновников ЕЦБ и Федрезерва в части того, когда поднимать ставки, на прошлой неделе несколько изменилась. Если ранее инвесторы периодически получали сигналы, что ставки могут быть подняты в октябре, то сейчас начались намеки на то, что это нужно будет сделать только в декабре 2026 года. То есть руководство ЕЦБ и ФРС США не сомневается в том, что поднять ставки придется, но хочет оттянуть это решение.

Такой расклад настроений в Федрезерве и в ЕЦБ на фоне высоких цен на энергоносители и очередного усиления конфликта на Ближнем Востоке ситуативно работает на укрепление доллара относительно евро, и параллельно с этим за счет более высоких ставок в Штатах способствует перетоку капитала в США. Особенно, в высокотехнологичные компании. Не зря президент США Дональд Трамп снова активно заговорил об ИИ, и даже снова стал заигрывать перед американскими промежуточными выборами с криптосообществом.

Поскольку выборы в Штатах пройдут уже в начале ноября, а долговой кризис во Франции только расширяется, от политического и экономического истеблишмента этих стран до конца месяца следует ожидать новых сигналов и громких заявлений. Каждый из них будет серьезно влиять на поведение пары евро/доллар и настроения инвесторов.

Так что ралли по паре евро/доллар на этой неделе продолжатся, что будет тут же отражаться и на курсе евро в Украине относительно гривны. Мой прогноз по паре евро/доллар на период с 12 по 16 октября 2026 года — это коридор от 1,113 до 1,134 доллара за евро с приблизительно одинаковой ежедневной волатильностью в пределах от 0,25 до 0,85 цента на евро.

Для Украины это означает ежедневные колебания курса евро относительно гривны в пределах 11−38 копеек. Это существенная волатильность для нашего рынка, поэтому НБУ через политику «гибкого курсообразования» постарается максимально сгладить эти качели по курсу не только доллара, но и евро.

Ему это может удасться, но если очередные новости с Ближнего Востока, а также заявления политиков Франции, Испании или США, в очередной раз «не напугают» инвесторов. При громких политических заявлениях или обострении войны США-Иран скачки евро/доллар будут очень быстрыми, и Нацбанк физически не будет поспевать на них реагировать в течении наших сессий на межбанке.

Особенно, в том случае, когда украинские торги уже будут закрыты, а заявления мировых политических лидеров или военные операции на Ближнем Востоке пройдут вне этого времени. В этом случае, на следующий рабочий день котировки нашего рынка уже будут при старте отражать те соотношения пары евро/доллар, которые сложились на момент старта украинского межбанка.

К середине октября будет добавляться спрос на валюту и со стороны госкомпаний, которые обеспечивают закупку энергоносителей к началу отопительного сезона, а также энергетиков и госкомпаний критической инфраструктуры, которым надо восстанавливать разбитое россией оборудование перед наступлением холодов.

Я прогнозирую рост спроса на валюту на торгах в пределах ежедневных $15 млн-35 млн именно за счет фактора приближения отопительного сезона и необходимости восстановления поврежденной гражданской, коммерческой и критической инфраструктуры из-за обстрелов рф.

Чуть подстрахует гривну в этот период приближение периода расчетов компаний с бюджетом по налогам и сборам. Обычно эти расчеты проходят до 20 числа, и в этом месяце, с учетом выходных, у бизнеса остается не так много времени, чтобы сконцентрировать необходимые гривневые ресурсы для этих операций.

В итоге я ожидаю некоторой активизации продажи экспортной выручки аграриями и айтишниками к концу этой недели, а также повышение спроса на гривневые ресурсы со стороны других компаний. Ведь во второй декаде октября всем структурам надо рассчитаться с персоналом за первую половину месяца, а также заплатить и соответствующие налоги с таких платежей.

Некоторое увеличение продаж валютной выручки экспортерами во второй декаде октября — несомненно позитив для гривны, но из-за сохранения проблем с логистикой вывоза украинской агропродукции глобально картины на нашем межбанке это не изменит. Нацбанк по-прежнему будет главным продавцом доллара на торгах во все дни этой недели.

Среди покупателей валюты в эти дни будут заметны импортеры бензина, дизтоплива, ГСМ и газа, а также энергетики, госкомпании и крупные сети по продаже товаров народного потребления.

Кроме того, стоит учесть, что в этот понедельник, 12 октября, в США отмечают День Колумба и американские банки работать не будут. Поэтому украинские банки 12 октября будут работать по доллару ТОМом (расчеты в гривне этой датой, поставка валюты — на следующий рабочий день). Это традиционно снизит активность наших игроков в понедельник, так как многие участники рынка сразу перенесли свои операции по доллару на вторник, 13 октября, чтобы не работать ТОМом.

На этой неделе также сохранится ежедневное превышение покупки валюты населением себе на карты и на наличном рынке над объемами валюты, которую население продает со своих карт или сдает в обменники.

По моим прогнозам, с 12 по 16 октября такое превышение будет в пределах от $18 млн до $48 млн в день. Сумма такого превышения несколько снизится, так как многие граждане, которые хотели и имели финансовую возможность ранее купить валюту в пределах нацбанковских лимитов на октябрь, уже это сделали. Это несколько ослабит влияние данного фактора на поведение украинского валютного рынка, но в целом этот нюанс останется одним из самых важных при анализе поведения отечественного наличного рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 12−16 октября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,113 до 1,134 доллара за евро и прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 44,55 до 45,25 гривен, коридор по безналичному евро в этот период, по моим расчетам, будет в пределах от 50 до 50,95 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, и по евро — в пределах до 20−60 копеек с периодической сменой своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и тренда по паре евро/доллар в мире.

Во время спекулятивной раскачки мирового валютного рынка по паре евро/доллар украинские обменники будут оперативно менять свои ценники, в зависимости от курсов украинского межбанка и поведения доллара и евро на международных площадках.

Более того, при возможности владельцы обменников на этой неделе постараются сыграть «на понижение» по курсу евро относительно гривны в том случае, если на внешних площадках начнутся новые ралли по паре евро/доллар с укреплением позиций американской валюты.

Если же этого не произойдет, владельцы украинских обменников и банки постараются работать в формате «с оборота». Дело в том, что у большинства украинцев сейчас в условиях войны нет финансовых возможностей активно скупать валюту, особенно в прифронтовых регионах и регионах с постоянными экстренными отключениями электроэнергии и обстрелами.

То есть людям просто не до валюты. Поэтому финансисты вынуждены сейчас бороться за каждого платежеспособного клиента, что и заставляет их работать в формате «с оборота», иногда даже с некоторым снижением своих ценников при больших заявках клиентов.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,40 до 45,45 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,45 до 45,35 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49,70 до 51,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 49,90 до 51,60 гривен.

Широкий разброс котировок доллара и евро в обменниках финкомпаний и банков будет основной особенностью этой недели на украинском наличном валютном рынке.