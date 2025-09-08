Уже 5 месяцев подряд покупка украинцами евро превышает инвестиции в доллар

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2025, 12:00 Читати українською

Уже 5 месяцев подряд покупка украинцами евро превышает инвестиции в доллар

Хотя объемы покупки евро украинцами снижается, а доллара растет, европейская валюта все равно остается ощутимо более популярной. Как это влияет курс и что ждать дальше, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. «Минфин» выбрал главное.

Хотя объемы покупки евро украинцами снижается, а доллара растет, европейская валюта все равно остается ощутимо более популярной.

Курс доллара вяло поднялся с 41,26 до 41,34 грн на межбанке, наличный доллар подтянулся к межбанку и снизился с 41,51 до 41,46 грн.

Безналичный евро закрывает неделю без изменений на уровне 48,13 грн, а наличный евро минимально поднялся с 48,53 до 48,59 грн из-за роста EURUSD на мировом рынке после публикации слабой статистики США.

На межбанке среднесуточный дефицит валюты поднялся почти на треть (+28%) до 4-х недельного максимума в $79 млн. Все из-за снижения предложения валюты от импортеров. Рынок продолжает вести себя очень осторожно, находясь под наблюдением НБУ, особенно когда идут переговоры с миссией МВФ. Кстати, такое поведение валютного рынка традиционно в период визита Фонда.

Настроение населения было разнонаправленным по безналичной и наличной валюте. Возможно, это связано с искажением статистики из-за перехода на новый месяц. Следовательно, активность на наличном рынке снизилась на треть, упал как спрос, так и предложение, снизившее чистый наличный спрос до $14 млн в сутки. А вот на безналичном рынке население нарастило спрос более чем на 30% при падении спроса почти на 20%, в результате чего дефицит достиг максимальных уровней с июня — $3,7 млн. в сутки. Поведение логично, если принять во внимание разницу между курсом в банковских приложениях и обменках (дешевле получается в банках).

Несмотря на рост дефицита на межбанке, НБУ снизил интервенции до $551 млн за неделю (-4%), что близко к 4 месячному минимуму.

Что стоит внимания

Украинцы в августе приобрели наличные евро на 192,5 млн (312 млн в июле), и нарастили чистую покупку доллара до $168,8 млн ($17 млн в июле). Таким образом, население сконцентрируется на евро уже 5 месяцев подряд.

Золото-валютные резервы в августе выросли на $6,1 млрд за счет внешней помощи и составили второй за историю рекорд — $46 млрд (больше всего было в апреле — $46,7 млрд).

В августе Украина завезла рекордное количество новых авто (а почему бы и нет, когда курс держат, и есть льготы на электрички).

НБУ закладывает в прогноз повышение тарифов на электричество в среднем на 15%+/-5% каждые три года. Это проинфляционный фактор.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации закладывают в свои бюджеты на 2026 год курс 46 гривен за доллар. Это на 2 гривны больше, чем в текущем году, и на 5 — чем в 2024-м.

Что будет на неделе

9 сентября — публикация статистики по инфляции. Ожидаю продолжения замедления инфляции как общего показателя, так и продуктовой корзины, на которой будет также фокусироваться НБУ при решении по ставке.

11 сентября — в центре внимания решение НБУ по учетной ставке. Решение будет зависеть от данных по инфляции, от хода договоренностей с МВФ по поводу будущего финансирования дефицита и соответственно ключевых позиций по бюджету. Самый вероятный на мой взгляд сценарий — минимальное снижение ставки (до 15,25%), из-за продолжающегося снижения инфляции ниже 13,5%, а также из-за достаточности внешнего финансирования на ближайшие 6−8 месяцев.

11 сентября — публикация данных по инфляции в США, что повлияет на решение ФРС по учетной ставке через неделю (17 сентября). Текущие ожидания снижения на 0,25 п.п.

Финальная прямая по бюджету 2026 года. До 15 сентября документ нужно подать в Раду. Возможно, Правительство воспользуется форс-мажорными обстоятельствами из-за атаки на Кабмин, однако понятно, что продолжение войны в 2026 году не базовый сценарий и верстка Бюджета идет исходя из этого. Главный и острый вопрос — это финансирование дефицита и военных. По оценкам НБУ, потребности в финансировании на 2026 год составляют $35 млрд, на 2027 год — $30 млрд. Большая часть потребности на следующий год закрыта, остаются неопределенными около $10 млрд.

Читайте также: Прогноз курса доллара и евро с 8 по 12 сентября: почему котировки могут взлететь

Безопасный фактор. Под ударами энергетическая (энергетика и газ) и портовая инфраструктура. В выходные были удары по мостам через Днепр, дроны прорвали самую плотную оборону центра Киева, поразив здание Кабмина. Учитывая неторопливость партнеров по ПВО, выдерживать рои шахедов и ракет сложнее и сложнее. Это все риски для экономики, поддержки логистики, еще большей зависимости от импорта.

Автор:
Шевчишин Андрей
финансовый аналитик Шевчишин Андрей
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами