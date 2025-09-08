Уже 5 месяцев подряд покупка украинцами евро превышает инвестиции в доллар

Хотя объемы покупки евро украинцами снижается, а доллара растет, европейская валюта все равно остается ощутимо более популярной. Как это влияет курс и что ждать дальше, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. «Минфин» выбрал главное.

Курс доллара вяло поднялся с 41,26 до 41,34 грн на межбанке, наличный доллар подтянулся к межбанку и снизился с 41,51 до 41,46 грн.

Безналичный евро закрывает неделю без изменений на уровне 48,13 грн, а наличный евро минимально поднялся с 48,53 до 48,59 грн из-за роста EURUSD на мировом рынке после публикации слабой статистики США.

На межбанке среднесуточный дефицит валюты поднялся почти на треть (+28%) до 4-х недельного максимума в $79 млн. Все из-за снижения предложения валюты от импортеров. Рынок продолжает вести себя очень осторожно, находясь под наблюдением НБУ, особенно когда идут переговоры с миссией МВФ. Кстати, такое поведение валютного рынка традиционно в период визита Фонда.

Настроение населения было разнонаправленным по безналичной и наличной валюте. Возможно, это связано с искажением статистики из-за перехода на новый месяц. Следовательно, активность на наличном рынке снизилась на треть, упал как спрос, так и предложение, снизившее чистый наличный спрос до $14 млн в сутки. А вот на безналичном рынке население нарастило спрос более чем на 30% при падении спроса почти на 20%, в результате чего дефицит достиг максимальных уровней с июня — $3,7 млн. в сутки. Поведение логично, если принять во внимание разницу между курсом в банковских приложениях и обменках (дешевле получается в банках).

Несмотря на рост дефицита на межбанке, НБУ снизил интервенции до $551 млн за неделю (-4%), что близко к 4 месячному минимуму.

Что стоит внимания

Украинцы в августе приобрели наличные евро на 192,5 млн (312 млн в июле), и нарастили чистую покупку доллара до $168,8 млн ($17 млн в июле). Таким образом, население сконцентрируется на евро уже 5 месяцев подряд.

Золото-валютные резервы в августе выросли на $6,1 млрд за счет внешней помощи и составили второй за историю рекорд — $46 млрд (больше всего было в апреле — $46,7 млрд).

В августе Украина завезла рекордное количество новых авто (а почему бы и нет, когда курс держат, и есть льготы на электрички).

НБУ закладывает в прогноз повышение тарифов на электричество в среднем на 15%+/-5% каждые три года. Это проинфляционный фактор.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации закладывают в свои бюджеты на 2026 год курс 46 гривен за доллар. Это на 2 гривны больше, чем в текущем году, и на 5 — чем в 2024-м.

Что будет на неделе

9 сентября — публикация статистики по инфляции. Ожидаю продолжения замедления инфляции как общего показателя, так и продуктовой корзины, на которой будет также фокусироваться НБУ при решении по ставке.

11 сентября — в центре внимания решение НБУ по учетной ставке. Решение будет зависеть от данных по инфляции, от хода договоренностей с МВФ по поводу будущего финансирования дефицита и соответственно ключевых позиций по бюджету. Самый вероятный на мой взгляд сценарий — минимальное снижение ставки (до 15,25%), из-за продолжающегося снижения инфляции ниже 13,5%, а также из-за достаточности внешнего финансирования на ближайшие 6−8 месяцев.

11 сентября — публикация данных по инфляции в США, что повлияет на решение ФРС по учетной ставке через неделю (17 сентября). Текущие ожидания снижения на 0,25 п.п.

Финальная прямая по бюджету 2026 года. До 15 сентября документ нужно подать в Раду. Возможно, Правительство воспользуется форс-мажорными обстоятельствами из-за атаки на Кабмин, однако понятно, что продолжение войны в 2026 году не базовый сценарий и верстка Бюджета идет исходя из этого. Главный и острый вопрос — это финансирование дефицита и военных. По оценкам НБУ, потребности в финансировании на 2026 год составляют $35 млрд, на 2027 год — $30 млрд. Большая часть потребности на следующий год закрыта, остаются неопределенными около $10 млрд.

Безопасный фактор. Под ударами энергетическая (энергетика и газ) и портовая инфраструктура. В выходные были удары по мостам через Днепр, дроны прорвали самую плотную оборону центра Киева, поразив здание Кабмина. Учитывая неторопливость партнеров по ПВО, выдерживать рои шахедов и ракет сложнее и сложнее. Это все риски для экономики, поддержки логистики, еще большей зависимости от импорта.