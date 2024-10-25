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25 октября 2024, 11:10 Читати українською

Украинские еврооблигации дорожают на фоне ожидания победы Трампа, — Bloomberg

Управляющие инвестиционными фондами активно скупают долларовые облигации Украины, надеясь на победу Дональда Трампа на выборах в США и ожидая, что это ускорит завершение войны с россией, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Управляющие инвестиционными фондами активно скупают долларовые облигации Украины, надеясь на победу Дональда Трампа на выборах в США и ожидая, что это ускорит завершение войны с россией, пишет Bloomberg.

В этом месяце украинские облигации принесли почти 6% прибыли, став одними из самых успешных на развивающихся рынках. Их стоимость приблизилась к 50 центам за доллар по всей кривой погашения.

Варранты, выплаты по которым зависят от экономических показателей Украины, торгуются по цене выше 70 центов за доллар, что является самым высоким показателем с 2022 года, когда они упали до менее чем 15 центов.

Управляющие фондами рассчитывают на то, что президентство Трампа приведет к более быстрому прекращению огня, как считает Дмитрий Божко из Dragon Capital.

«Эта идея широко распространена на рынке», — говорит он. «Особенно в центре внимания облигации на случай непредвиденных обстоятельств со сроком погашения в 2035 и 2036 годах», — отмечает он, имея в виду облигации, выпущенные после соглашения о реструктуризации долга в августе.

Однако остаются серьёзные препятствия для начала переговоров между россией и Украиной, и Киев обеспокоен тем, что президент россии может использовать любое перемирие для перегруппировки перед новым ударом.

Российские войска продолжают наступление, и нет никаких признаков того, что стороны близки к мирным переговорам.

Позиция Трампа

В прошлом месяце Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить планы по урегулированию конфликта. После встречи Трамп сказал, что он «многому научился», но их разговор не изменил его позицию относительно того, что переговоры с рф могут положить конец боевым действиям.

В интервью Bloomberg на прошлой неделе Трамп отказался отвечать на заявления о том, что он разговаривал с путиным после ухода с должности, но сказал, что было бы «разумно», если бы он это сделал.

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы война в Украине была «урегулирована» ещё до вступления в должность, и отказался отвечать на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина выиграла. Его кандидат в вице-президенты, Джей Ди Вэнс, выступал за прекращение финансовой поддержки Украины и голосовал против пакетов помощи в Сенате.

Рынок начинает учитывать вероятность ускорения мирных переговоров либо при президентстве Трампа, либо до него, сказал Тис Лоу, управляющий портфелем акций в Ninety One UK Ltd. «Это подтолкнуло Украину к тому, чтобы навести порядок, чтобы её не втянули в невыгодную сделку», — добавил он.

Соглашение между держателями облигаций и правительством Украины о реструктуризации дефолтного долга на сумму $20 млрд в конце августа усилило оптимизм инвесторов. Однако некоторые говорят, что покупают долг, несмотря на, а не из-за возможности возвращения Трампа в Белый дом.

Преувеличенный оптимизм?

Трамп заявил, что у него есть план быстрого окончания конфликта, хотя отсутствие подробностей о том, как он собирается этого добиться, помимо разговора с путиным, а также скудные подробности о том, как будет выглядеть любая сделка, полученная Трампом для Украины, вызвали беспокойство в Киеве. Европейские союзники также опасаются, что второе президентство Трампа поставит под угрозу будущую американскую помощь Украине.

Каан Назли из Neuberger Berman скептически относится к сделке Трампа, когда речь идет об Украине.

«Похоже, есть некоторое волнение по поводу сценария, что победа Трампа/Вэнса откроет новые переговоры о прекращении огня между россией и Украиной», — сказал он. «Однако мы считаем, что этот оптимизм неуместен. Стороны далеки друг от друга, а российские требования к Украине довольно максималистские», — добавил он.

У Neuberger Berman есть избыточный вес в украинских облигациях, то есть он владеет большим их количеством, чем предполагают базовые веса, по сравнению с другими активами, а его позитивный взгляд основан на «продолжительной поддержке Запада и сближении с ЕС», сказал Назли.

BofA Securities также советует инвестировать в украинские облигации, отмечая, что соотношение риска и доходности в этом случае является асимметрично положительным.

Читайте также: Саммит БРИКС и выборы в США: что будет с долларом в Украине и мире

В конце 2022 года Amundi SA, один из крупнейших управляющих активами в Европе, объявил, что облигации Украины станут одним из ключевых направлений его деятельности в 2024 году. Это решение было обусловлено тем, что победа Трампа на выборах может привести к заключению мирного соглашения между Украиной и россией.

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