Саммит БРИКС и выборы в США: что будет с долларом в Украине и мире

Жесткая президентская гонка в Штатах и продолжающиеся попытки отдельных стран снизить расчеты в долларе делают ближайшие перспективы валюты янки весьма туманными. Рассмотрим возможные сценарии развития событий, и как они повлияют на мировые позиции доллара.

17 октября Европейский центральный банк уже в третий раз за год снизил все 3 ключевые процентные ставки в еврозоне на 0,25 п.п. Так он отреагировал на замедление инфляции в Европе. Европейский регулятор намерен обеспечить возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2% и для этого «будет удерживать ставки на достаточно низком уровне до тех пор, пока это необходимо для достижения данной цели».

Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция все еще будет превышать таргет и вернется в заданный диапазон в течение 2025 года. В борьбе за мировые капиталы инвесторов Европа свое слово сказала, теперь мяч на поле Федрезерва.

Ситуация в США остается неоднозначной. С одной стороны, в сентябре инфляция в Штатах в годовом исчислении упала до 2,4%. Причем темпы роста потребительских цен снижаются уже шестой месяц подряд. Поэтому рынок ожидает, что ФРС снова снизит процентные ставки на следующем заседании 7 ноября.

Напомню, что 18 сентября 2024 года ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку сразу на 0,5% годовых — до целевого диапазона 4,75−5,0%. То есть, если Европа сделала три шага, предпочитая двигаться в снижении ставок более осторожно и планомерно, то Штаты сделали это единожды, но радикально.

Сразу после публикации сентябрьских данных по экономике и ценам в США рынки оценили вероятность снижения ставки на 0,25% годовых в ноябре примерно в 90%, по сравнению с 80% накануне. А очень чувствительная к процентным ставкам доходность двухлетних американских казначейских облигаций, которая движется обратно пропорционально ценам, снизилась до 4,02% годовых.

То есть рынки поверили:

1) в стойкую динамику снижения инфляции в США, по крайней мере, до начала 2025 года;

2) в понижение процентных ставок Федрезервом в ноябре 2024 года на 0,25% годовых.

Причем без их «заморозки» до завершения президентских выборов, или радикального снижения снова на 0,5% годовых с дальнейшей корректировкой ставок в целом по 2024 году, уже по результатам реакции экономики в декабре.

С другой стороны, беспрецедентность геополитической, военной и экономической обстановки в мире, накал страстей в предвыборной гонке, при этом кардинально разные подходы обоих кандидатов к решению глобальных мировых и внутренних американских проблем, способны разрушить любые сценарии Федрезерва по дальнейшему развитию экономики США и перспективам доллара. Причем, что нехарактерно для Америки, — именно за счет иррационального политического фактора.

Рынки это чувствуют, поэтому до конца выборов перспективы американской валюты останутся туманными. Пока доллар в целом торгуется выше своей предполагаемой справедливой стоимости, что, по мнению аналитиков того же UBS, потенциально намекает на поддержку со стороны недавнего роста шансов на победу Дональда Трампа.

Мы это видим по тенденции постепенного укрепления доллара относительно евро в октябре. В целом с начала месяца индекс доллара вырос более чем на 3%. При этом нужно понимать, что это стандартное отклонение, которое не говорит о глобальных переменах на рынке, а, скорее, о реакциях рынка на текущие экономические и политические события.

Поведение пары евро/доллар в октябре

Американские выборы и два сценария для доллара

Тот факт, что за две недели до президентских выборов в США рейтинги Дональда Трампа и Камалы Харрис практически одинаковые, способен быстро разрушить любые экономические прогнозы по модели дальнейшего поведения Америки.

Так, две аналитические площадки на рынке прогнозов — Kalshi и PredictIt — показывают, что Трамп является явным фаворитом, который одержит победу после голосования 5 ноября. Одновременно, по средним данным национальных опросов в США, Харрис имеет небольшое преимущество. Накала страстям добавляет и то, что рейтинги кандидатов практически сравнялись в нескольких ключевых штатах, которые могут оказать сильное влияние на исход выборов.

Важно отметить, что победа Трампа со снижением налогов, уменьшением финансовых ограничений, ужесточением таможенных тарифов и сборов для защиты американских производителей на внешних и внутренних рынках сыграет в пользу дальнейшего укрепления доллара.

Аналитики приводят в пример предложение Трампа ввести всеобъемлющие пошлины на импорт в США, что может ударить по азиатским и европейским экспортерам. И тогда, чтобы их поддержать, центробанки многих стран будут вынуждены снижать свои ключевые процентные ставки (как это сейчас делает ЕЦБ). Это, в свою очередь, потенциально продолжит ослаблять их валюты относительно доллара.

Если ФРС США 7 ноября, а затем еще и 18 декабря отважится понизить свои процентные ставки дважды на 0,25% годовых, это почти со 100-процентной вероятностью заставит начать свой цикл снижения ставок многих регуляторов стран, которые «завязаны» на американский рынок. Это будет логичным шагом для поддержки своих производителей. Причем часто ставки будут снижаться даже в больших масштабах, чем нужно именно их местным экономикам.

В итоге «мировая эпидемия цикла снижения ставок» может привести к очередным монетарным перекосам по всему миру. По моему прогнозу, в случае победы Дональда Трампа соотношение пары евро/доллар до конца первого квартала 2025 года будет в пределах ситуативного коридора от 1,055 до 1,09 доллара за евро. Далее — уже по ситуации в мире и самой американской экономике.

Если же победу одержит Камала Харрис, то, с учетом ее программы по вводу новых налогов для корпораций и богатых людей, менее жесткой защиты американских производителей на фоне более мягкой денежно-кредитной политики ФРС США, позиции доллара могут ослабнуть. При этом за счет увеличения налогов для корпораций доходность облигаций постепенно снизится, а общий рост экономики США замедлится. Это, в свою очередь, негативно отразится на нефтяных ценах.

Впрочем, цены на энергоносители также будут формироваться под давлением напряженности на Ближнем Востоке, что снова создает риск возврата к высокой инфляции не только в США, но и во всем мире.

По моему прогнозу, в случае победы Камалы Харрис до конца первого квартала 2025 года соотношение пары евро/доллар будет в пределах ситуативного коридора от 1,065 до 1,105 доллара за евро. Далее, так же, как и в случае победы Трампа, поведение пары евро/доллар будет уже зависеть от складывающейся ситуации в мире и в американской экономике.

Способен ли БРИКС серьезно ударить по доллару

В среднесрочной перспективе на мировой валютный рынок могут существенно влиять участившиеся попытки части стран (в первую очередь БРИКС) снизить расчеты в долларе, что сужает сферу применения американской валюты в глобальной экономике.

Тема дедолларизации стала одной из основных на текущем саммите БРИКС в Казани. Активизировать этот процесс в мировой экономике, а также подумать над возможностями улучшения системы взаимных расчетов стран — участниц организации на основании национальных валют призвал Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Понятно, что главным двигателем идеи дедолларизации остается рф. Ее к активным действиям подталкивают антироссийские санкции и замороженные активы. 3 октября замминистра иностранных дел рф Сергей Рябков заявил, что россия считает преждевременным обсуждение создания единой валюты БРИКС.

Но к саммиту россия подготовила меморандум, в котором изложены возможные изменения в трансграничных платежах между странами БРИКС, направленные на обход глобальной финансовой системы.

По утверждению рф, ее предложения в основном направлены на содействие обсуждению. Они предполагают развитие сети коммерческих кредиторов для проведения транзакций в местных валютах, установление прямых связей между центральными банками.

Однако у других стран БРИКС нет таких же стимулов отказываться от долларовой системы, как у россии. Даже Китай считает идею дедолларизации мировой платежной системы слишком амбициозной. Это вполне объяснимо, учитывая его нежелание излишней «интернационализации» юаня.

Так что в настоящее время доллару, как главной мировой валюте, ничего не угрожает. Но большое количество мировых финансовых, военных, политических и экономических вызовов требует от Федрезерва все более аккуратных и взвешенных решений как в части процентной политики, так и в части учета при принятии решений текущих мировых раскладов. Слишком уж много чего в мировом финансовом порядке сейчас поставлено на карту.

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Как ситуация неопределенности для доллара скажется на курсе в Украине

В настоящее время наш Нацбанк, по сути, остается единственным крупнейшим продавцом валюты на межбанке. И за счет международной финансовой помощи имеет возможность поддерживать гривну в нужных для него курсовых пределах через механизм своих интервенций по продаже недостающей валюты на рынке. И делает он это именно в долларе США.

Поэтому для нашего рынка, кроме всех мировых финансовых катаклизмов и перипетий, принципиально важно, какие именно ценовые ориентиры на интервенциях по доллару выставляет Нацбанк.

А уже от официального и рыночного курса доллара к гривне, устанавливаемого сейчас практически самим НБУ через ценники его интервенций, затем через мировые соотношения к доллару, определяются и курсы отдельных валют к нашей гривне на межбанке.

Наличный сегмент валютного рынка более свободен в ценообразовании, но все равно жестко контролируется Нацбанком через различные как сугубо рыночные, так и частично административные механизмы.

Поэтому степень возможностей украинских обменников финкомпаний и банков по установлению ценников все равно зависит во многом не только от физического спроса на наличную валюту, но и от действий и возможностей Нацбанка по сглаживанию курсовых колебаний в Украине.