Украинцы снова стали прятать валюту «под матрац»: как это отразится на курсе

В этом году на Троицу 4 июня, под которую в мирное время украинцы получали дополнительный выходной, банки будут работать в обычном режиме. Соответственно, бизнесу не потребуется переносить свои операции на валютном межбанке. Уже с понедельника работающие в войну экспортеры и импортеры начнут активную работу на валютном рынке. Что и как повлияет на курс на этой неделе, расскажет «Минфин».

В первую очередь, для нашего валютного межбанка важна активность наших агропроизводителей-экспортеров и интенсивность работы «зернового коридора», сроки работы которого были недавно продлены. Действующая Зерновая сделка обеспечит дополнительный приток валюты от работающих в ее рамках аграриев.

Сейчас продукты сельского хозяйства и пищевой промышленности занимают порядка 65% в товарной структуре общего экспорта Украины. Только за 1 квартал 2023 года экспорт агропродукции составил $6,745 млрд. Практически вся эта валютная выручка выходила на межбанк и поддерживала гривну.

На момент написания статьи «зерновой коридор» еще не заработал в полную силу, несмотря на его продление до 18 июля, но небольшие подвижки в этом направлении все же есть.

Читайте также: Карта «зернового коридора» снова в игре: что происходит и как отразится на курсе доллара

В ближайшее время на валютный рынок повлияет ситуация в энергетике. В конце прошлой недели в Украине начались перебои с электричеством и пришлось даже экстренно закупать недостающие объемы у других стран. Это увеличивает спрос на валюту на межбанке для оплаты таких контрактов и работает против гривны. В частности, это влияет на размер необходимых интервенций НБУ по продаже доллара, и в конечном итоге — на размер ЗВР.

Частично влияет на поведение межбанка и реакция населения на почти сравнявшиеся наличный курс доллара и курсы, по которым банки продают валюту гражданам на трехмесячные валютные депозиты. Раньше физлица «играли» на разнице курса наличного в обменниках и курса, по которому они могли купить валюту через такие депозиты. По факту, после такой череды обменов часть наличной валюты оставалась снова в банках или в кассах обменников.

Но сейчас курсы почти сравнялись и такие вкладчики с учетом очень низких ставок по валютным вкладам стали забирать их наличной валютой по окончанию данных депозитов. В итоге, банки вынуждены докупать доллар через валютную позицию на межбанке и завозить больше наличной валюты, чтобы выполнить свои обязательства.

Кроме того, финучреждения стали завозить больше валюты и под непосредственно валютообменные операции в своих кассах. В целом, это также добавляет спрос на доллар и частично на евро на межбанке для проведения таких операций банков:

При этом, вывоз валюты банками из Украины в последне время остается достаточно стабильным и особо на рынок не влияет.

То есть украинцы снова стали прятать наличную валюту «под матрац» из-за низких ставок по валютным депозитам в банках и не спешат сдавать ее в обменники, надеясь на рост курса.

Читайте также: Украинцы скупают недвижимость в Турции и Испании: 5 способов обойти ограничения и вывести средства

Это пока негативный фактор для банковской системы в целом. Но при изменении ситуации — появлении привлекательных условий для валютных вкладов или приличной разницы между курсами «улицы» и курсами валютных трехмесячных депозитов, значительная часть данных средств снова может вернуться в банки и увеличить объемы валютообменных операций в обменниках финкомпаний.

Уже с этого понедельника снова начнет лихорадить пару евро/доллар на внешних рынках. Причина — приближение заседаний ФРС США (14 июня) и ЕЦБ (15 июня) по процентным ставкам. Данные по текущему состоянию экономики США и стран ЕС очень противоречивы, что может привести к смене настроений как американского, так и европейского регуляторов.

По моему прогнозу, ФРС США поднимет ставку еще раз на 0,25% годовых — до 5,5% годовых и это будет последнее повышение, ЕЦБ поступит так же и поднимет свою ключевую ставку на 0,25% — до 4% годовых.

Это приведет спровоцирует колебания пары евро/доллар в июне в пределах коридора от $1,055 до $1,092 за евро и, соответственно, к сильным колебаниям курса евро на нашем межбанке — в пределах 38,57 — 40,33 гривен за евро.

На этой неделе, по моему прогнозу, пара евро/доллар будет находиться в коридоре от 1,06 до 1,078 доллара за евро, что приведет к коридору по безналичному евро на нашем межбанке в пределах от 38,76 до 39,82 гривен.

Кроме того, на поведение валютного рынка на этой неделе будут влиять еще и следующие факторы:

своевременность и полнота получения международной помощи и ее расходование правительством на социальные программы. Тут пока все хорошо, Украина скоро получит от МВФ очередной транш в $900 млн, необходимое текущее финансирование от наших западных партнеров поступает своевременно;

объемы привлечения средств Минфином на аукционе 6 июня, где будут размещаться военные облигации на сроки 385 и 588 дней, а также бенчмарк-ОВГЗ на 987 дней с ограничением в 7 млрд гривен.

Выплаты же Минфином процентов в гривне по 5 выпускам облигаций 7-го июня и по одному 8 июня особого давления на валютный рынок не создадут, так как их собственники в основном банки. Им скоро предстоит закрывать норматив резервирования на корсчете в НБУ. Поэтому, скорее всего, эта гривна останется на корсчетах финучреждений для его выполнения. Или, в худшем случае для Нацбанка, будет размещена в депозитные сертификаты НБУ «овернайт», но никак не выйдет в больших объемах на валютный рынок.

обстановка на фронтах;

опосредованно отразится на поведении бизнеса на валютном рынке и предстоящее увеличение налоговой нагрузки для покрытия в максимально возможных суммах дефицита бюджета за счет внутренних источников, а не только за счет внешней помощи.

Прогноз курса доллара и евро на 5−9 июня

Межбанк:

Доллар. Коридор по доллару на межбанке в пределах 36,5686−36,9343 гривны сохранится. По моим расчетам, НБУ придется потратить для этого «чистыми» порядка $360- 570 млн.

Евро. Колебания по паре евро/доллар будут усиливаться. По моим прогнозам, пара евро/ доллар с 5 по 9 июня будет находиться в пределах 1,06 — 1,078 доллара за евро, что приведет к коридору по безналичному евро на украинском межбанке в пределах от 38,76 до 39,82 гривен.

Наличный рынок:

На наличном рынке по доллару спред в большинстве банков и в обменниках финкомпаний составит от 20−25 копеек до 30 копеек, а по евро — от 25−30 копеек до, максимум, 1 гривны.

Курс доллара в большинстве касс банков на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,80 до 37,85 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор ценников покупки и продажи американской валюты составит от 37,05 до 37,65 грн.

Курс наличного евро в банках при покупке/продаже будет в пределах 39,35 — 41 грн. В обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 39,50 до 40,70 грн.