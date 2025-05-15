Украина интегрируется в европейскую систему платежей: усилят ли финмониторинг

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2025, 13:40 Читати українською

Украина интегрируется в европейскую систему платежей: усилят ли финмониторинг

Как изменится украинская банковская реальность после введения евросоюзовских стандартов, и сложнее ли будет осуществить перевод денег ЭП рассказала Ольга Черевко, основательница и управляющий партнер юридической компании GLS. «Минфин» выбрал главное.

Як зміниться українська банківська реальність після запровадження євросоюзівських стандартів, та чи складнішим буде переказ грошей ЕП розповіла Ольга Черевко, засновниця та керуюча партнерка юридичної компанії GLS.

В апреле 2025 года Кабмин сделал важный шаг к финансовой интеграции с Европейским Союзом: одобрил законопроект, который позволит нашей стране присоединиться к Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payments Area — SEPA).

Это стратегическое решение на грани экономики, банковских инноваций и сохранности. В то же время оно вызывает ряд вопросов:

  • Угрожает ли это гривне?
  • Как это отразится на гражданах и на бизнесе?
  • Станет ли финансовый мониторинг еще более жестким?

SEPA — это инициатива Евросоюза, позволяющая осуществлять платежи в евро в пределах Европы так же просто, как в пределах одной страны. Участниками SEPA являются 36 стран: все государства ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания и другие.

Участие в SEPA не требует введения евро как национальной валюты. Польша или Швеция являются членами SEPA, сохраняя соответственно злотый и крону. Присоединение Украины к SEPA позволит осуществлять мгновенные переводы в евро между украинскими и европейскими банками с минимальными комиссиями или вообще без них. Это означает подлинный прорыв в международных финансовых расчетах.

Присоединение к SEPA не означает введение евро в Украине. Гривна будет оставаться национальной валютой. Участие в SEPA — это вопрос не валютной политики, а интеграции с евросоюзовской банковской инфраструктурой.

В настоящее время международные переводы из Украины в евро в основном проходят через сеть SWIFT. Это долгий и дорогостоящий процесс. Комиссии могут достигать 10−50 евро, зачисление длится до пяти банковских дней, а в цепи задействовано несколько банков-посредников.

Как это отразится на переводах

Для потребителя это не столько новые счета, сколько изменение качества платежей в евро. Они станут быстрее, дешевле и прозрачнее, поскольку будут осуществляться без участия банков-посредников, которые обычно привлекаются при переводах через SWIFT.

Часто платеж может быть задержан посредниками или требует дополнительных документов. SEPA устраняет эти ограничения. Перевод между Украиной и страной-членом SEPA будет осуществляться напрямую, быстро, с предполагаемыми условиями, а с присоединением к SEPA Instant — через 10 секунд, даже ночью или на выходных.

В Украине уже действует стандарт IBAN, и все счета открываются именно в этом формате. Это было одной из предпосылок для подачи заявки на присоединение к SEPA. Присоединение к SEPA обеспечивает его полноценное признание и унифицированное использование в европейском платежном пространстве.

Это означает, что украинские IBAN-счета станут полноценными участниками единой системы европейских платежей по аналогии со счетами в Германии, Франции или Нидерландах. Для пользователей это упростит международные транзакции, сделает переводы в евро более прозрачными и быстрыми, а банковским учреждениям позволит работать по единым техническим стандартам с другими европейскими банками.

Для бизнеса присоединение к SEPA откроет простой и прозрачный доступ к финансовым рынкам Европы. Расчеты с контрагентами станут легче и быстрее, а снижение стоимости транзакций позволит экономить на каждом переводе.

Это повысит уровень доверия со стороны партнеров и снизит зависимость от валютных посредников. Упрощение процедуры открытия счетов в евро и прямой доступ к банковским сервисам станут дополнительными преимуществами.

Вывод очевиден: присоединение Украины к SEPA — это качественный скачок в сфере финансовых услуг. Для граждан это комфорт, скорость и снижение расходов на международные переводы, для бизнеса новые возможности и конкурентные преимущества.

Читайте также: В Украине хотят создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев

Побочные эффекты: финмониторинг

В то же время вступление в SEPA означает интеграцию с европейскими правилами финансового мониторинга. Украина должна гармонизировать законодательство с требованиями четвертой и пятой директив ЕС по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Это, прежде всего, касается банков, но скажется и на клиентах.

При открытии счетов банки потребуют больше документов, чем сейчас. Помимо паспорта и идентификационного кода нужно будет подтвердить место фактического проживания (договор аренды или счета за коммунальные услуги). Также обязательным станет документальное подтверждение источника дохода: налоговая декларация, трудовой контракт, выписка со счета. Для юридических лиц банки потребуют полного раскрытия структуры собственности и конечных бенефициаров.

Переводы средств, особенно крупные или регулярные, потребуют сопроводительных документов: договоров, инвойсов, актов выполненных работ. В случае непонятных или нетипичных операций банк вправе приостановить транзакцию до получения пояснений. Это касается и частных переводов: частые переводы с карты на карту, особенно из-за границы, могут вызвать дополнительные вопросы со стороны финмониторинга.

При новых правилах финансового мониторинга большее значение приобретает вопрос налогового резидентства. Банки должны будут определять, в какой именно стране клиент является налоговым резидентом. Для этого будут запрашивать подтверждение фактического места жительства, налоговые справки, документы о получении доходов, а также информацию о регистрации в иностранных налоговых органах.

В случае отсутствия четкого статуса или двойного резидентства, банк может отказать в открытии счета или временно заблокировать доступ к нему. Это означает, что каждому, кто проживает за границей или имеет источники доходов за пределами Украины, следует определиться с налоговым статусом и готовые документы для подтверждения или быть готовым попрощаться с украинскими счетами.

Новые правила — это новый уровень прозрачности, ответственности и требований к клиентам, поэтому следует готовиться к новым правилам игры: навести порядок в документах, определить налоговый статус и работать «в белую». Европейский рынок открывается для Украины и к этому следует готовиться не только правительству, но и каждому из нас.

Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 мая 2025, 14:29
#
«потрібно буде підтвердити місце фактичного проживання
(договір оренди або рахунки за комунальні послуги)»

В рахунках за послуги ЖКХ частіше за все ПІБ відсутній,
а якщо і стоїть, то вказаний ПІБ відповідальної особи, а не
перелік всіх, хто зареєстрований…
+
0
Три літри
Три літри
15 мая 2025, 15:08
#
Вцілому дуже вражений якістю матеріала. Зазвичай Мінфін запрошує якихось фріків чи брехунів. А тут видно що людина розімує про що пише.

Водночас вступ до SEPA означає інтеграцію з європейськими правилами фінансового моніторингу. Україна має гармонізувати законодавство з вимогами четвертої та п’ятої директив ЄС щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це передусім стосується банків, але позначиться і на клієнтах.

Думаб це дуже позитивно, оскільки поточне законодавство по фінмониторингу надає занадто багато прав банкам, а у клієнта взагалі немає ніяких прав.

Перекази коштів, особливо великі або регулярні, потребуватимуть супровідних документів: договорів, інвойсів, актів виконаних робіт.

Наче зараз це не так. У нас можуть спитати документи на 1500 гривень, тобто менше 100 євро. Такого немає в жодній країні ЄС чи євро-зони.

При відкритті рахунків банки вимагатимуть більше документів, ніж зараз. Крім паспорта та ідентифікаційного коду, потрібно буде підтвердити місце фактичного проживання (договір оренди або рахунки за комунальні послуги)

Це не є вимогами європейського законодавства, це як раз вимоги локального законодавства деяких країн і всюди процедура підтвердження виглядає по різному.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами