Украина интегрируется в европейскую систему платежей: усилят ли финмониторинг

Как изменится украинская банковская реальность после введения евросоюзовских стандартов, и сложнее ли будет осуществить перевод денег ЭП рассказала Ольга Черевко, основательница и управляющий партнер юридической компании GLS. «Минфин» выбрал главное.

В апреле 2025 года Кабмин сделал важный шаг к финансовой интеграции с Европейским Союзом: одобрил законопроект, который позволит нашей стране присоединиться к Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payments Area — SEPA).

Это стратегическое решение на грани экономики, банковских инноваций и сохранности. В то же время оно вызывает ряд вопросов:

Угрожает ли это гривне?

Как это отразится на гражданах и на бизнесе?

Станет ли финансовый мониторинг еще более жестким?

SEPA — это инициатива Евросоюза, позволяющая осуществлять платежи в евро в пределах Европы так же просто, как в пределах одной страны. Участниками SEPA являются 36 стран: все государства ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания и другие.

Участие в SEPA не требует введения евро как национальной валюты. Польша или Швеция являются членами SEPA, сохраняя соответственно злотый и крону. Присоединение Украины к SEPA позволит осуществлять мгновенные переводы в евро между украинскими и европейскими банками с минимальными комиссиями или вообще без них. Это означает подлинный прорыв в международных финансовых расчетах.

Присоединение к SEPA не означает введение евро в Украине. Гривна будет оставаться национальной валютой. Участие в SEPA — это вопрос не валютной политики, а интеграции с евросоюзовской банковской инфраструктурой.

В настоящее время международные переводы из Украины в евро в основном проходят через сеть SWIFT. Это долгий и дорогостоящий процесс. Комиссии могут достигать 10−50 евро, зачисление длится до пяти банковских дней, а в цепи задействовано несколько банков-посредников.

Как это отразится на переводах

Для потребителя это не столько новые счета, сколько изменение качества платежей в евро. Они станут быстрее, дешевле и прозрачнее, поскольку будут осуществляться без участия банков-посредников, которые обычно привлекаются при переводах через SWIFT.

Часто платеж может быть задержан посредниками или требует дополнительных документов. SEPA устраняет эти ограничения. Перевод между Украиной и страной-членом SEPA будет осуществляться напрямую, быстро, с предполагаемыми условиями, а с присоединением к SEPA Instant — через 10 секунд, даже ночью или на выходных.

В Украине уже действует стандарт IBAN, и все счета открываются именно в этом формате. Это было одной из предпосылок для подачи заявки на присоединение к SEPA. Присоединение к SEPA обеспечивает его полноценное признание и унифицированное использование в европейском платежном пространстве.

Это означает, что украинские IBAN-счета станут полноценными участниками единой системы европейских платежей по аналогии со счетами в Германии, Франции или Нидерландах. Для пользователей это упростит международные транзакции, сделает переводы в евро более прозрачными и быстрыми, а банковским учреждениям позволит работать по единым техническим стандартам с другими европейскими банками.

Для бизнеса присоединение к SEPA откроет простой и прозрачный доступ к финансовым рынкам Европы. Расчеты с контрагентами станут легче и быстрее, а снижение стоимости транзакций позволит экономить на каждом переводе.

Это повысит уровень доверия со стороны партнеров и снизит зависимость от валютных посредников. Упрощение процедуры открытия счетов в евро и прямой доступ к банковским сервисам станут дополнительными преимуществами.

Вывод очевиден: присоединение Украины к SEPA — это качественный скачок в сфере финансовых услуг. Для граждан это комфорт, скорость и снижение расходов на международные переводы, для бизнеса новые возможности и конкурентные преимущества.

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Побочные эффекты: финмониторинг

В то же время вступление в SEPA означает интеграцию с европейскими правилами финансового мониторинга. Украина должна гармонизировать законодательство с требованиями четвертой и пятой директив ЕС по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Это, прежде всего, касается банков, но скажется и на клиентах.

При открытии счетов банки потребуют больше документов, чем сейчас. Помимо паспорта и идентификационного кода нужно будет подтвердить место фактического проживания (договор аренды или счета за коммунальные услуги). Также обязательным станет документальное подтверждение источника дохода: налоговая декларация, трудовой контракт, выписка со счета. Для юридических лиц банки потребуют полного раскрытия структуры собственности и конечных бенефициаров.

Переводы средств, особенно крупные или регулярные, потребуют сопроводительных документов: договоров, инвойсов, актов выполненных работ. В случае непонятных или нетипичных операций банк вправе приостановить транзакцию до получения пояснений. Это касается и частных переводов: частые переводы с карты на карту, особенно из-за границы, могут вызвать дополнительные вопросы со стороны финмониторинга.

При новых правилах финансового мониторинга большее значение приобретает вопрос налогового резидентства. Банки должны будут определять, в какой именно стране клиент является налоговым резидентом. Для этого будут запрашивать подтверждение фактического места жительства, налоговые справки, документы о получении доходов, а также информацию о регистрации в иностранных налоговых органах.

В случае отсутствия четкого статуса или двойного резидентства, банк может отказать в открытии счета или временно заблокировать доступ к нему. Это означает, что каждому, кто проживает за границей или имеет источники доходов за пределами Украины, следует определиться с налоговым статусом и готовые документы для подтверждения или быть готовым попрощаться с украинскими счетами.

Новые правила — это новый уровень прозрачности, ответственности и требований к клиентам, поэтому следует готовиться к новым правилам игры: навести порядок в документах, определить налоговый статус и работать «в белую». Европейский рынок открывается для Украины и к этому следует готовиться не только правительству, но и каждому из нас.