ТОП-5 самых популярных ОВГЗ в январе

По данным Национального банка, в январе частные инвесторы приобрели ОВГЗ на общую сумму 4,687 млрд грн, а общий объем бумаг на руках у населения вырос до 57,9 млрд грн. Какие ОВГЗ пользовались наибольшим спросом у населения, «Минфину» рассказал руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

Лидер января — военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года

Лидером в начале 2024 года стали короткие бумаги с погашением в конце июня 24-го года. В связи с неопределенностью в то время в отношении помощи от США, инвесторы фокусировались на коротких бумагах. К тому же, срок их погашения — самый удобный для логики инвестора. Летом высвобождаются деньги, и в этот период удобно принимать решения о дальнейшем инвестировании до конца года или дальше, в зависимости от дел в стране на тот момент.

Доходность по этим бумагам — 15,70%.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением 01.05.2024 года

Вновь короткие бумаги в лидерах, по той же логике, что и пунктом выше. Как минимум, четверть граждан сейчас при выборе срока инвестирования выбирают краткие бумаги.

Причин несколько:

первая попытка инвестирования;

неуверенность в крепкой гривне из-за препятствий с международной поддержкой.

Доходность по этим бумагам — 15,10%.

На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года

Бумаги с погашением 15.01.2025 года соответствуют классическому сроку инвестирования как в депозиты, так и в ОВГЗ. Это облигации с хорошей доходностью и психологически обозримым сроком.

Доходность по этим бумагам — 17,70%.

На четвертом месте — военные ОВГЗ с погашением 18.06.2025 года

Следующие две позиции можно все же отнести к длинным бумагам.

Полуторагодовалые бумаги любят не только инвесторы со стажем, но и те, кто хочет зафиксировать хорошую доходность. У депозитов с таким же сроком более низкая ставка доходности, еще и налог 19,5% присутствует, которого нет в ОВГЗ.

Доходность по этим бумагам — 18,20%.

На пятом месте — ОВГЗ с погашением 26.05.2027 года

И закрывают пятерку лидеров длинные бумаги с погашением в 2027 году. Их покупают клиенты, которые, во-первых, не только хотят зафиксировать самую высокую ставку, но и верят в надежность нашей национальной валюты и понимают тенденцию к снижению процентных ставок.

Доходность по этим бумагам — 19,40%.

Резюмируя январь 2024 года, видим, что все же большинство инвесторов заходят в ОВГЗ сроком до года (включительно). Но, зная наш рынок, все может измениться по срокам, если будут хорошие новости с фронта и от международных партнеров.

Интересно, что из ТОП-5 только одни бумаги не военные. Этому способствует привлечение ликвидности для государства через приложение «Дія» — удобный и легкий способ купить ОВГЗ и поддержать государство.

Финансовые условия

Учетная ставка

В январе было много интересных экономических событий, одно из них — заседание монетарной политики в части голосования по учетной ставке. Правление НБУ приняло решение о сохранении ставки на уровне 15%. Это решение максимально согласовывается с объявленными целями НБУ, а именно — поддержание курсовой устойчивости, сохранение умеренной инфляции и удержание ее в коридоре 5% ±1% на горизонте года.

Учетная ставка — 15% (осталась без изменений 25.01.2024 года)

Инфляция

Потребительская инфляция — 4,7%.

Ожидаем, что в течение 2024 года потребительская инфляция будет оставаться в диапазоне 5−6%.

Финансирование бюджета Украины в 2024 году

Несмотря на то, что год в финансовом плане нас ждет достаточно нелегкий, пришедшие недавно новости будут весомыми в формировании финансовой устойчивости Украины до 2028 года.

1 февраля Совет Европы утвердил четырехлетний пакет финансирования Украины на 50 млрд евро.

Решение о создании механизма, известного также, как UKRAINE FACILITY, ожидалось еще во время саммита ЕС 14 декабря, но его отложили из-за блокировки Венгрии. Теперь программу поддержали все 27 лидеров государств-членов ЕС, в том числе Венгрия. Согласно программе, Украина должна получить в этом году 18 млрд евро, из них 4,5 млрд евро — в первом квартале. Сейчас это крупнейший иностранный источник финансирования госбюджета Украины на 4 года.

13 февраля Сенат США поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд для поддержки Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Международные резервы составляют $38,5 млрд.

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Курс

Курс НБУ сохранялся, в основном, в диапазоне 37,5−37,9 до этой недели. Вокруг этих отметок был и курс межбанка. По состоянию на 13 февраля курс НБУ — 37,89, но межбанковский вырос до 38,15/38,20.