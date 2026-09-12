Спрос на СКВ на межбанке растет, но доллар дешевеет: с какими курсами уходим на выходные

На этой неделе на мировом и украинском валютных рынках было интересно. Из мировых финансовых событий стоит выделить непростое решение ЕЦБ: 10 сентября регулятор ожидаемо повысил свои ставки на 0,25% годовых — до 2,5−2,9% годовых.

Учитывая рост инфляции в августе до 3,3% в годовом выражении, аналитики и рынки были уверены в таком шаге европейского регулятора. Хотя само по себе это решение явно непростое и достаточно спорное. Ведь основную причину инфляции в ЕС — взлетевшие цены на энергоносители (нефть марки Brent уже стоит порядка $104−108 за баррель) — нельзя устранить повышением ключевых ставок ЕЦБ. Монетарные рычаги тут вряд ли помогут европейскому регулятору обуздать инфляцию в ближайшее время.

Понимают это и в ЕЦБ, поэтому главными месседжами для инвесторов и участников рынка в комментариях европейского регулятора стали следующие выводы: «Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция еще долгое время будет оставаться значительно выше целевого уровня». Согласно базовому сценарию обновленного прогноза, общий уровень инфляции в Евросоюзе составит в среднем 3% в 2026 году, 2,5% — в 2027 году и 2,1% — в 2028 году.

То есть никаких заявлений в духе «сейчас поднимем ставки — и росту инфляции конец» уже не звучит. Хотя еще не так давно эксперты ЕЦБ рассчитывали справиться с растущими ценами в течение года-полутора.

В лучших традициях 10 сентября рынок все же получил недолгое ралли по паре евро/доллар в преддверии заседания ЕЦБ и во время комментариев его руководства о состоянии мировой и европейской экономики.

Динамика пары евро/доллар

Теперь рынки гадают, какими будут действия Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок. Свое решение ФРС огласит 16 сентября. Мнения аналитиков разделились: вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании оценивается примерно в 58−62%. На фоне достаточно сильной статистики по рынку труда и последних показателей инфляции ФРС действительно может поднять свои ставки еще на 0,25% годовых — с текущих 3,5−3,75% годовых.

Решится ли глава Федрезерва Кевин Уорш на повышение ставок на фоне открытого давления со стороны Дональда Трампа, требующего от ФРС США смягчать монетарную политику, — вопрос пока открытый. Сохраняющаяся интрига на руку спекулянтам. Они рассчитывают на следующей неделе максимально раскачать все рынки — от золота до облигаций и акций — и, конечно же, «разогреть» пару евро/доллар на ожиданиях возможных действий Федрезерва.

Из украинских новостей стоит отметить сохраняющийся рост объемов торгов. По данным системы Bloomberg практически ежедневно объем зарегистрированных операций превышал $284−354 млн, хотя еще не так давно этот показатель редко поднимался выше $230−260 млн в день.

Это связано с ростом активности покупателей валюты — от импортеров энергоносителей, которые продолжают дорожать на мировых рынках, до ритейлеров, которые в условиях российских ударов по складам и логистической инфраструктуре вынуждены тратить значительные валютные средства на восстановление товарных запасов.

Одновременно снижаются возможности для экспорта агропродукции. В итоге дисбаланс, вызванный возросшим спросом на валюту при снижении ее предложения, Нацбанк компенсирует интервенциями по продаже доллара из резервов. Именно это и стало основной причиной снижения ЗВР Украины с недавнего уровня $51,2 млрд до $48,7 млрд по состоянию на 1 сентября 2026 года.

Практически во все дни этой недели Нацбанк активно продавал валюту на межбанке, поддерживая гривну и максимально сглаживая колебания курса — напрямую по доллару и опосредованно, в меру своих возможностей, по евро.

В итоге со старта торгов в понедельник, 7 сентября, и до завершения пятничной сессии, 11 сентября, курс продажи доллара на межбанке снизился на 11,5 копейки — с 44,60/44,63 до 44,485/44,515 грн. Курс продажи евро за эти же дни снизился почти на 17 копеек — с утренних котировок понедельника 51,8162/51,8377 до 51,6515/51,6685 грн к завершению торгов в пятницу.

Курс доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

При этом наличный рынок продолжал достаточно сдержанно реагировать на ситуацию на межбанке и не пытался «раскачивать» курс. Вечером в пятницу, 11 сентября, наличный доллар обменники финкомпаний без всякого ажиотажа продавали по 44,70−44,95 грн, а евро — по 52,25−52,40 грн.

В эти выходные большинство обменников финкомпаний и работающих в субботу и воскресенье отделений банков продолжат работать в формате «с оборота» с достаточно умеренным спредом между курсами покупки и продажи валюты — в пределах 15−25 копеек по доллару и 20−50 копеек по евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 12−13 сентября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников финкомпаний и кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в следующих пределах: покупка — от 44,30 до 44,65 грн, продажа — от 44,70 до 45,05 грн.

Курс наличного евро будет находиться в следующих пределах: покупка — от 51,40 до 51,90 грн, продажа — от 52,10 до 52,45 грн.

Для выполнения индивидуальных задач при покупке или продаже валюты часть обменников может дополнительно скорректировать рассчитанные мною ценники на 5−10 копеек в ту или иную сторону как по доллару, так и по евро.