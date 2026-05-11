Спекулянты готовы «взорвать» мировой рынок: что будет с долларом и евро в Украине

Середина мая на международном валютном рынке пройдет нервно, поскольку весь мир остается заложником геополитики и прежде всего военных действий на Ближнем Востоке, и туманных перспектив перемирия между США и Ираном. Инвесторы также сильно напуганы перспективой дальнейшей эскалации войны рф в Украине после 9 мая. Безусловно, все это отражается и на отечественном валютном рынке.

Международный рынок

Риторика всех сторон ближневосточного конфликта больше напоминает военные ультиматумы и угрозы, нежели подготовку к мирному процессу. Но если посмотреть на факты без эмоций и хайпа, то небольшой прогресс в разблокировке логистики в Ормузском проливе (пусть даже и за счет конвоев США) все же есть.

Это внушает сдержанный оптимизм для большинства крупнейших мировых игроков фондового и валютного рынков. А спекулянтов же подбивает на поиски нового «эльдорадо» для быстрых заработков.

Значительные спекулятивные капиталы, которые еще недавно активно «раскачивали» то рынок драгметаллов, то американский фондовый рынок, то цены на нефть, в настоящий момент оказались почти «без дела». Так что в ближайшей перспективе можно ожидать новых спекулятивных ралли как на геополитических и военных новостях, так и на экономических событиях.

Большинство основных мировых финансовых игроков сейчас пытаются предугадать, куда пойдут эти «горячие» миллиарды долларов. Вариантов несколько:

криптовалюта, что даже для спекулянтов всегда очень рискованный рынок;

серебро и медь— вероятность больше, но нужен всплеск серьезного платежеспособного спроса со стороны реального сектора мировой экономики и частных инвесторов;

нефть, газ и продовольствие — один из самых вероятных сценариев, так как вся мировая логистика подорожала в разы. Но что интересно: несмотря на явные инфляционные риски для самих США из-за высоких цен на нефть, из-за нарушений логистики к маю 2026 года Штаты стали крупнейшим новым экспортером нефти, опередив даже Саудовскую Аравию. И это серьезный позитив для доллара;

американский долг, но он растет такими быстрыми темпами, что многие даже самые консервативные инвесторы уже не хотят в него вкладываться «по полной». Особенно после новости о том, что к 2056 году долг США может составить около $182 трлн, а его соотношение к ВВП Штатов к 2050 году превысит 200%. Напомню, что по состоянию на май 2026 года американский госдолг уже превысил $39 трлн, установив очередной исторический антирекорд;

золото. Но тут для масштабной спекуляции необходимо стечение ряда факторов: дальнейшее усиление геополитических и военных рисков, высокая инфляция в США, Европе и Китае, активная скупка золота центробанками крупных стран и реальный скандал в золотодобывающей промышленности с полной или частичной остановкой добычи одним из первой пятерки-десятки стран-добытчиков золота.

Нарастающее напряжение на всех мировых рынках в сочетании с зависанием решения ближневосточной проблемы, войны рф против Украины, и наличие огромного спекулятивного капитала, который сейчас ищет точки приложения, уже давят на мировые рынки. И скоро найдут, где «взорвать» рынок. Поэтому эти неделю-две на внешних рынках я бы рассматривал как недолгую передышку перед очередными спекулятивными цунами.

Катализатором для скорой возможной спекулятивной атаки на мировые рынки может стать и предстоящая передача полномочий действующего главы ФРС США Джерома Пауэлла своему преемнику Кевину Уоршу, склонному больше прислушиваться к пожеланиям американского президента Дональда Трампа в части политики Федрезерва.

Джером Пауэлл уже заявил, что после ухода с поста руководителя ФРС США он останется в совете управляющих до конца своих полномочий в 2028 году и своих взглядов не меняет. Поэтому противостояние разных школ управления денежно-кредитной политикой США обещает спекулянтам значительные барыши как минимум на первых заявлениях и, главное, действиях нового главы ФРС.

Весь этот микс проблем будет серьезно влиять на поведение пары евро/доллар в ближайшие дни.

График пары евро/доллар

По моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар в период с 11 по 15 мая будет в пределах от 1,163 до 1,191 доллара за евро, стоимость нефти BRENT в этот период будет находиться в пределах $95 — 135 за баррель, а цена золота в эти дни мая будет в коридоре от $4 490 до $4 910 за унцию.

Ежедневные колебания пары евро/доллар могут достигать до 0,5−1,1 цента на евро, колебания цены на нефть — до $3−11 за баррель за день, а стоимость золота в течение дня может меняться в пределах до $35−130 на унции.

Украинский валютный рынок

На этой неделе отечественный валютный рынок останется под полным контролем Нацбанка. На фоне ускорения инфляции НБУ постарается сдерживать рост котировок межбанка и обеспечить минимальные скачки курса на рынке. Регулятор будет стремиться к тому, чтобы максимально нивелировать курсовой фактор в формировании цен как на импортные товары (в первую очередь энергоносители и промышленное и энергетическое оборудование), так опосредованно и на цены отечественной продукции с импортной составляющей.

Сейчас, в условиях постоянных обстрелов рф наших промышленных объектов, доля импорта в товарной структуре отечественного рынка только растет. Поэтому рост курса доллара и евро в этих условиях может еще больше раскрутить инфляционную спираль, чего Нацбанк допустить не может.

Принципиальным также будет график реального поступления кредита Евросоюза Украине на общую сумму 90 млрд евро, так как наличие этих средств сейчас напрямую влияет не только на финансирование бюджетных расходов, но и на размер золотовалютных резервов Украины. А они сейчас ситуативно снизились, что психологически работает против гривны на нашем валютном рынке и сужает возможности Нацбанка по поддержке курса нацвалюты относительно как доллара, так опосредованно — и евро.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Динамика международных резервов

Из дополнительных внутренних факторов (кроме войны рф против Украины) на этой неделе я бы еще выделил:

Текущую деятельность клиентов. Уже скоро компаниям понадобится гривна для расчетов с персоналом за первую половину мая, текущей закупки сырья и материалов, а также предстоящие расчеты с бюджетом по налогам. Для получения необходимых объемов гривневых ресурсов экспортеры будут более активно продавать валютную выручку, а импортеры не смогут постоянно закупать значительные объемы валюты. Таким образом, давление на курс на межбанке за счет этого фактора несколько снизится, что позитивно для гривны.

Интервенции Нацбанка, объемы операций на торгах и реакция населения на относительную стабильность гривны в последние несколько недель. Общий тренд на превышение спроса на валюту над ее предложением на межбанке сохранится. По моим прогнозам, с 11 по 15 мая Нацбанку для поддержки гривны придется потратить из резервов не менее $690 млн-910 млн.

Объемы сделок на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, будут в пределах от $185 млн до $290 млн. Граждане же, наблюдая относительное курсовое затишье на наличном рынке, стали меньше затариваться валютой, что тоже страхует гривну. И это позитив для нацвалюты.

Прогноз курса доллара и евро на 11−15 мая

Межбанк

Прогнозный коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в этот период будет в пределах от 1,163 до 1,191 доллара за евро, коридор безналичного доллара на торгах —в пределах от 43,55 до 44,15 гривен. В этом случае за счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,05 до 51,95 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 20 копеек, и по евровалюте — в пределах от 20 до 40 копеек.

Самые «жадные» сети обменников в торговых центрах, крупных магазинах и вокзалах, то есть там, где потребность в гривне у граждан максимальная, установят спред и по доллару, и по евро в пределах до 1 гривны. Они будут занижать курс приема у населения в самых бойких местах, а курс продажи валюты оставлять на среднем или высоком для данного региона уровне.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,30 до 44,35 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,35 до 44,20 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51 до 52,15 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,05 до 52 гривен.