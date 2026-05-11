Валютные интервенции НБУ: регулятор продал $783 миллиона

На минувшей неделе (4−8 мая) Национальный банк Украины продал на межбанке $783,6 млн, при этом не покупал валюту. Об этом известно из статистики НБУ .

Валютные интервенции НБУ

С 4 апреля по 8 мая Нацбанк продал на межбанке $783,6 млн, что на $5 млн больше, чем на прошлой неделе. При этом за неделю Нацбанк не покупал доллары.

С начала 2026 года Нацбанк ни разу не покупал валюту на межбанке.

Что происходило на рынке

С начала мая официальная гривна укрепилась и к доллару и евро. Волшебная палочка НБУ в виде усиленных интервенций сделала свое дело, усилив котировки гривны.

К доллару официальная гривна укрепилась на 0,6% до 43,80 грн., официальный евро укрепился на 0,1% до 51,54 грн. Такое движение было исключительно в рамках глобальных тенденций пары EURUSD.

В мире евро укрепился к доллару как раз на 0,5%. Следовательно, если евро к гривне укрепился на 0,1%, то доллар нужно было опустить на 0,6%. Что мы увидели. Наличные курсы почти не изменились. Доллар снизился на 0,1% до 43,89 грн, евро вырос на 0,1% до 51,84 грн.